NORWALK, Connecticut, 25 novembre 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società") ha annunciato oggi che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la distribuzione di un dividendo in contanti di 0,01 dollari per azione ordinaria sulle azioni ordinarie della Società (le "Azioni ordinarie"), quotate alla Borsa di New York con il simbolo "BMNR".

Il dividendo verrà versato il 29 dicembre 2026 ai detentori registrati delle Azioni ordinarie alla chiusura della seduta di borsa dell'8 dicembre 2026.

Informazioni su Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), insieme alle proprie controllate, è una società specializzata in infrastrutture tecnologiche blockchain, attiva nei servizi istituzionali di staking e validazione di asset digitali, nel mining di bitcoin e nella gestione strategica di asset digitali. In qualità di principale società al mondo con una tesoreria in Ethereum, adotta una strategia innovativa di gestione degli asset digitali destinata agli investitori istituzionali e agli investitori nei mercati regolamentati. La Società fornisce infrastrutture di staking e validazione di livello istituzionale, attraverso le quali genera ricompense da staking e ricavi derivanti dalla validazione, oltre a svolgere attività di mining di Bitcoin. Bitmine detiene strategicamente asset digitali e genera rendimenti su tali disponibilità a sostegno della liquidità e della raccolta di capitale. Dal 2025, la Società ha ampliato le proprie capacità infrastrutturali nel settore blockchain, includendo lo sviluppo e l'implementazione di MAVAN, la propria piattaforma istituzionale di staking e validazione. Le attività della Società comprendono, inoltre, investimenti in opportunità blockchain in fase iniziale e ad alto potenziale (investimenti "moonshot"), nonché servizi accessori di mining, hosting e consulenza.

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