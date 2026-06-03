Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,42 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 11,6 miliardi di dollari

Bitmine possiede il 4,49% dell'offerta totale di ETH pari a 120,7 milioni

Bitmine ha raggiunto il 90% dell'obiettivo "Alchemy of 5%" in soli 11 mesi

Ethereum continua a beneficiare del duplice vento favorevole della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e della crescente necessità di blockchain pubbliche e neutrali da parte dei sistemi di IA agentica

Bitmine detiene 4.718.677 ETH in staking, pari a 9,5 miliardi di dollari al prezzo di 2.003 dollari per ETH

MAVAN (Made in America VAlidator Network) è una delle principali destinazioni di staking Ethereum per BMNR e investitori istituzionali, con un'attenzione particolare alla sicurezza, alle prestazioni e alla resilienza

Bitmine possiede 93 milioni di dollari di Eightco, attualmente uno dei pochi titoli quotati in borsa al mondo che offre agli investitori un'esposizione indiretta a OpenAI

Bitmine Crypto + totale disponibilità in contanti + "Moonshots" ammontano a 11,6 miliardi di dollari, inclusi 5,42 milioni di token ETH, totale in contanti pari a 446 milioni di dollari e altre disponibilità in criptovalute

Bitmine è leader nel settore delle tesorerie crittografiche sia per la velocità con cui aumenta il valore patrimoniale netto per quota in criptovaluta sia per l'elevata liquidità di negoziazione del titolo BMNR

Bitmine è il 225° titolo più scambiato negli Stati Uniti, con un volume di scambi giornaliero di 628 milioni di dollari (media su 4 giorni)

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di prim'ordine tra cui ARK di Cathie Wood, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee a sostegno dell'obiettivo di Bitmine di acquisire il 5% di ETH

NORWALK, Connecticut, 3° giugno 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), una società Bitcoin ed Ethereum specializzata nell'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi che le sue partecipazioni in criptovalute + liquidità totale + "moonshot" ammontano complessivamente a 11,6 miliardi di dollari.

Alle 14:00 ET del 31 maggio 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 5.416.901 ETH al prezzo di 2.003 dollari per ETH, 203 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 180 milioni di dollari in Beast Industries e una di 93 milioni di dollari in Eightco Holdings ("moonshot"), e una liquidità totale pari a 446 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,49% dell'offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

L'11 maggio 2026, Bitmine ha pubblicato l'ultimo messaggio del suo presidente (link qui) per il mese di maggio 2026.

"Nell'ultima settimana, abbiamo acquisito 26.497 ETH. A nostro avviso, i prezzi di ETH non riflettono il rafforzamento dei fondamentali di Ethereum, ma d'altronde ciò non sorprende, dato che ci troviamo nelle prime fasi della primavera delle criptovalute. Bitmine dovrebbe raggiungere la "soglia del 5%" entro il 2026", ha affermato Thomas "Tom" Lee, Presidente di Bitmine.

Di recente, Bitmine ha lanciato MAVAN (Made in American VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare il tesoro Ethereum di Bitmine, MAVAN intende ampliarsi per raggiungere investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 31 maggio 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine ammonta a 4.718.677 (9,5 miliardi di dollari al prezzo di 2.003 dollari per ETH). "Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking), il rendimento previsto dallo staking di ETH è di 296 milioni di dollari all'anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,73%)", ha dichiarato Lee.

"I ricavi annuali derivanti dallo staking sono attualmente pari a 258 milioni di dollari. E questi 4,7 milioni di ETH rappresentano oltre l'87% dei 5,42 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento su 7 giorni del 2,73% (su base annua)", ha proseguito Lee.

La holding in criptovalute Bitmine è al 1° posto delle tesorerie Ethereum e al 2° posto delle tesorerie globali, dietro a Strategy Inc., che secondo quanto riferito possiede 843.738 BTC per un valore di 62 miliardi di dollari. Bitmine si conferma la più grande riserva di ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli più scambiati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di negoziazioni pari a 628 milioni di dollari (media a 4 giorni, al 29 maggio 2026), classificandosi al 225° posto negli Stati Uniti, dietro Marathon Petroleum (224° posto) e davanti a Blackstone (226° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") rappresentino, per i servizi finanziari nel 2025, una trasformazione pari a quella determinata dall'azione intrapresa dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Tali investimenti si sono rivelati più efficaci dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su BitmineBitmine (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. L'azienda sta utilizzando il capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, con una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla filosofia "alchemy of 5%", la Società si impegna a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività a livello di protocollo nativo, tra cui meccanismi di staking e finanza decentralizzata. Nel 2026, la società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Per ulteriori dettagli, seguiteci su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat

Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Questo documento contiene specificamente dichiarazioni previsionali riguardanti: (i) i progressi e il raggiungimento degli obiettivi della Società in merito all'acquisizione di ETH, compresa l'iniziativa "Alchemy of 5%" e l'aspettativa che Bitmine raggiunga questo obiettivo nel 2026; (ii) le aspettative della Società rispetto al mercato delle criptovalute, inclusa la convinzione che Ethereum continui a beneficiare dei duplici venti favorevoli della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e di sistemi di IA agentica che necessitano sempre più di blockchain pubbliche e neutrali; (iii) la costante crescita e il progresso della strategia di tesoreria Ethereum della Società e i relativi benefici per la Società; (iv) la strategia di accumulo di asset digitali e le operazioni di staking della Società, tra cui MAVAN, la relativa espansione per servire investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking della categoria, nonché i ricavi annui da staking previsti di 258 milioni di dollari e i premi da staking stimati in 296 milioni di dollari su base annua (una volta che ETH sarà interamente in staking); (v) dichiarazioni riguardanti i benefici della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e i sistemi di IA agentica, che necessitano sempre più di blockchain pubbliche e neutrali; (vi) la convinzione del management che il GENIUS Act e il SEC Project Crypto abbiano per i servizi finanziari una portata trasformativa analoga a quella del provvedimento statunitense del 15 agosto 1971, che decretò la fine di Bretton Woods e della convertibilità in oro del dollaro (gold standard); e (vii) la descrizione fornita dalla Società in merito alle quotazioni di ETH, ritenute non riflettenti il consolidamento dei fondamentali di Ethereum; e (viii) la definizione, da parte della Società, delle attuali condizioni di mercato quali fasi iniziali della cosiddetta primavera delle criptovalute. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, occorre considerare vari fattori, tra cui: la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria relative a Ethereum, e le attività future proposte; il contesto competitivo in cui opera Bitmine; le condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie della Società; gli sviluppi normativi che riguardano le risorse digitali, tra cui l'eventuale approvazione e attuazione di leggi in sospeso e iniziative della SEC; la volatilità e l'imprevedibilità dei prezzi delle risorse digitali; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

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