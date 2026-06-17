Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,62 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 10,4 miliardi di dollari

Bitmine possiede il 4,66% dell'offerta totale di ETH pari a 120,7 milioni

Bitmine ha raggiunto il 93% dell'obiettivo "Alchemy of 5%" in soli 11 mesi

Bitmine indicata nella lista Fortune Crypto 100 per il 2026, la classifica definitiva delle aziende più influenti nel settore blockchain

Bitmine ha concluso la vendita di 3.500.000 azioni privilegiate perpetue di Serie A al 9,50% il 10 giugno 2026

Le azioni privilegiate di Serie A di Bitmine saranno negoziate sul NYSE con il simbolo BMNP a partire dal 16 giugno 2026

Ethereum continua a trarre vantaggio dal duplice vento favorevole della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e dai sistemi di IA agentica, che richiedono sempre più blockchain pubbliche e neutrali

Bitmine detiene 4.718.677 ETH in staking, pari a 8,1 miliardi di dollari al prezzo di 1.718 dollari per ETH

MAVAN (Made in America VAlidator Network) è una delle principali destinazioni di staking Ethereum per BMNR e investitori istituzionali, con un'attenzione particolare alla sicurezza, alle prestazioni e alla resilienza

Bitmine possiede 88 milioni di dollari di Eightco (NASDAQ: ORBS), attualmente uno dei pochi titoli quotati in borsa al mondo che offre agli investitori un'esposizione diretta a OpenAI

Bitmine Crypto + totale disponibilità in contanti + "Moonshots" ammontano a 10,4 miliardi di dollari, inclusi 5,62 milioni di token ETH, liquidità totali e titoli negoziabili pari a 502 milioni di dollari, e altre disponibilità in criptovalute

Bitmine è leader nel settore delle tesorerie crittografiche sia per la velocità con cui aumenta il valore patrimoniale netto per quota in criptovaluta sia per l'elevata liquidità di negoziazione del titolo BMNR

Bitmine è il 203° titolo più scambiato negli Stati Uniti, con un volume di scambi giornaliero di 550 milioni di dollari (media su 5 giorni)

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di prim'ordine tra cui ARK di Cathie Wood, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee a sostegno dell'obiettivo di Bitmine di acquisire il 5% di ETH

NORWALK, Connecticut, 17 giugno 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), una società Bitcoin ed Ethereum specializzata nell'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi che le sue partecipazioni in criptovalute + liquidità totale + "moonshot" ammontano complessivamente a 10,4 miliardi di dollari.

Alle 18:00 ET del 14 giugno 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 5.620.754 ETH al prezzo di 1.718 dollari per ETH (NASDAQ: COIN), 204 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 180 milioni di dollari in Beast Industries e una di 88 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots"), e una liquidità totale e titoli negoziabili pari a 502 milioni di dollari. Le partecipazioni di Bitmine in ETH rappresentano il 4,66% dell'offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

Il 10 giugno, Bitmine ha concluso la sua offerta (l'"offerta"), registrata ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), di 3.500.000 azioni privilegiate perpetue di Serie A al 9,50% (le "Azioni privilegiate di Serie A"), a un prezzo di offerta pubblica pari a 80,00 dollari per azione. La Società ha ricevuto proventi netti derivanti dall'offerta pari a circa 273,8 milioni di dollari, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e delle spese di emissione stimate dalla Società. Si prevede che le azioni privilegiate di Serie A cominceranno a essere negoziate sul NYSE con il simbolo BMNP a partire dal 16 giugno 2026. I dividendi di BMNP saranno pagati settimanalmente, in base alle disposizioni del Certificato di Designazione applicabile.

"L'offerta di azioni privilegiate di Serie A costituisce una buona diversificazione del bilancio per Bitmine." "Le attuali ricompense annuali previste per lo staking, pari a circa 219 milioni di dollari, forniscono un flusso di cassa ricorrente, che supporta i dividendi riguardanti le azioni privilegiate di Serie A", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, Presidente di Bitmine.

L'11 giugno 2026, Bitmine è stata indicata nella lista Fortune 100 delle criptovalute (link qui). Secondo Fortune Magazine, la rivista ha pubblicato questa classifica definitiva delle aziende più influenti nel settore blockchain, basata su una rigorosa analisi dei dati condotta da Inca Digital e su un sondaggio tra i maggiori esperti di criptovalute.

L'11 maggio 2026, Bitmine ha pubblicato l'ultimo messaggio del suo presidente (link qui) per il mese di maggio 2026.

"Nell'ultima settimana, abbiamo acquisito 76.881 ETH. Stiamo mantenendo un ritmo di acquisto alquanto elevato, in quanto pensiamo che questo calo dei prezzi degli ETH non rifletta un rafforzamento dei fondamentali di Ethereum. Ciò non sorprende, dato che crediamo di essere nelle fasi iniziali della primavera delle criptovalute. Bitmine dovrebbe raggiungere la "soglia del 5%" entro il 2026", ha dichiarato Lee.

Di recente, Bitmine ha lanciato MAVAN (Made in American VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare il tesoro Ethereum di Bitmine, MAVAN intende ampliarsi per raggiungere investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 14 giugno 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine ammonta a 4.718.677 (8,1 miliardi di dollari al prezzo di 1.718 dollari per ETH). "Bitmine detiene il maggior volume di ETH in staking di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking), il rendimento previsto dallo staking di ETH è di 269 milioni di dollari all'anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,79%)", ha dichiarato Lee.

"I ricavi annuali derivanti dallo staking sono attualmente pari a 226 milioni di dollari. E questi 4,7 milioni di ETH rappresentano oltre l'83% dei 5,62 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento su 7 giorni del 2,79% (su base annua)", ha proseguito Lee.

La holding in criptovalute Bitmine è al 1° posto delle tesorerie Ethereum e al 2° posto delle tesorerie globali, dietro a Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che secondo quanto riferito possiede 845.256 BTC per un valore di 54 miliardi di dollari. Bitmine rimane la più grande tesoreria ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli più scambiati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di negoziazioni pari a 550 milioni di dollari (media a 5 giorni, al 12 giugno 2026), classificandosi al 203° posto negli Stati Uniti, dietro Oklo Technologies (202° posto) e davanti a Parker-Hannifin (204° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") rappresentino, per i servizi finanziari nel 2025, una trasformazione pari a quella determinata dall'azione intrapresa dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Tali investimenti si sono rivelati più efficaci dell'oro.

La Società ha altresì annunciato che il Consiglio di amministrazione ha deliberato anche il terzo dividendo settimanale in contanti, pari a 0,2639 dollari per azione, sulle azioni privilegiate di Serie A, che sarà corrisposto il 6 luglio 2026 agli azionisti registrati come titolari delle azioni privilegiate di Serie A alla chiusura delle contrattazioni del 26 giugno 2026.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. L'azienda sta utilizzando il capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, con una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla sua filosofia della "alchimia del 5%", la Società è impegnata a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività native a livello di protocollo, tra cui lo staking e i meccanismi di finanza decentralizzata. Nel 2026, la società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Per ulteriori dettagli, seguiteci su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Queste dichiarazioni previsionali possono essere identificate da termini quali "prevede", "progetta", "progettato", "intende", "crede", "anticipa", "stima" ed espressioni simili. Il presente documento contiene specificamente dichiarazioni previsionali che riguardano: (i) gli obiettivi della Società in merito all'acquisizione di ETH, tra cui l'iniziativa "Alchemy of 5%" e l'aspettativa che Bitmine raggiunga questo obiettivo entro il 2026; (ii) le convinzioni e le aspettative della Società riguardo al mercato delle criptovalute, incluso il fatto che Ethereum continui a trarre vantaggio dal duplice vento favorevole della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e dai sistemi di IA agentica, che richiedono sempre più blockchain pubbliche e neutrali; (iii) la prevista negoziazione delle azioni privilegiate di Serie A sul NYSE con il simbolo BMNP a partire dal 16 giugno 2026; (iv) il calendario di pagamento dei dividendi per le azioni privilegiate di Serie A, inclusa l'aspettativa che il terzo dividendo settimanale in contanti sarà pagato il 6 luglio 2026 ai detentori registrati al 26 giugno 2026; (v) la strategia di accumulo di asset digitali e le operazioni di staking della Società, tra cui i premi annuali previsti per lo staking di ETH pari a circa 269 milioni di dollari (quando l'ETH di Bitmine sarà totalmente in staking da parte di MAVAN e dei suoi partner di staking) e gli attuali ricavi annuali previsti per lo staking pari a circa 226 milioni di dollari; (vi) l'espansione prevista da MAVAN per servire investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking; (vii) la rappresentazione da parte della Società delle attuali condizioni di mercato come le "fasi iniziali della primavera delle criptovalute" e la convinzione che i ribassi del prezzo degli ETH non rispecchino il rafforzamento dei fondamentali di Ethereum; (viii) la convinzione del management che il GENIUS Act e il Project Crypto della SEC cambino i servizi finanziari quanto l'azione degli Stati Uniti del 15 agosto 1971, che pose termine a Bretton Woods e al gold standard del dollaro USA; e (ix) la crescita e il progresso costanti della strategia di tesoreria Ethereum della Società. Nel valutare tali dichiarazioni previsionali, si dovrebbero tener presenti diversi fattori, tra cui: la capacità di Bitmine di tenere il passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria di Ethereum e le attività future proposte; il contesto competitivo in cui opera Bitmine; le condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate di Serie A della Società; gli sviluppi normativi che riguardano gli asset digitali, tra cui l'emanazione e l'attuazione definitiva della legislazione in corso e delle iniziative della SEC; la volatilità e l'imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali; le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza delle operazioni di staking della Società; i rischi riguardanti i sistemi di IA e il relativo impatto sui mercati delle criptovalute; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati e gli esiti futuri effettivi in termini di prestazione potrebbero differire sostanzialmente da quelli indicati nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

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