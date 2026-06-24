Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,67 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 10,7 miliardi di dollari

Bitmine possiede il 4,7% dell'offerta totale di ETH pari a 120,7 milioni

Bitmine ha raggiunto il 94% dell'obiettivo "Alchemy of 5%" in soli 11 mesi

Le azioni privilegiate di Serie A di Bitmine saranno negoziate sul NYSE con il simbolo BMNP

Bitmine detiene 4.718.677 ETH in staking, pari a 8,2 miliardi di dollari al prezzo di 1.733 dollari per ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) è una delle principali destinazioni di staking Ethereum per BMNR e investitori istituzional

Bitmine possiede 104 milioni di dollari di Eightco (NASDAQ: ORBS), attualmente uno dei pochi titoli quotati in borsa al mondo che offre agli investitori un'esposizione diretta a OpenAI

Bitmine Crypto + totale disponibilità in contanti + "Moonshots" ammontano a 10,7 miliardi di dollari, inclusi 5,67 milioni di token ETH, liquidità totali e titoli negoziabili pari a 601 milioni di dollari, e altre disponibilità in criptovalute

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di prim'ordine tra cui ARK di Cathie Wood, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee a sostegno dell'obiettivo di Bitmine di acquisire il 5% di ETH

NORWALK, Connecticut, 24 giugno 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), una società Bitcoin ed Ethereum specializzata nell'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi che le sue partecipazioni in criptovalute + liquidità totale + "moonshot" ammontano complessivamente a 10,7 miliardi di dollari.

Alle 15:00 ET del 21 giugno 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 5.672.956 ETH al prezzo di 1.733 dollari per ETH (NASDAQ: COIN), 205 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 180 milioni di dollari in Beast Industries e una di 104 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots"), e una liquidità totale e titoli negoziabili pari a 601 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,7% dell'offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

Secondo noi, i migliori anni per le criptovalute arriveranno più avanti. "La tokenizzazione e i rapidi progressi nell'IA dovrebbero trainare una crescita esponenziale della domanda di blockchain e criptovalute decentralizzate", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, presidente di Bitmine.

Il 10 giugno, Bitmine ha concluso la sua offerta (l'"offerta"), registrata ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), di 3.500.000 azioni privilegiate perpetue di Serie A al 9,50% (le "Azioni privilegiate di Serie A"), a un prezzo di offerta pubblica pari a 80,00 dollari per azione.La Società ha ricevuto proventi netti derivanti dall'offerta pari a circa 273,8 milioni di dollari, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e delle spese di emissione stimate dalla Società. Le azioni privilegiate di Serie A saranno negoziate sul NYSE con il simbolo BMNP. I dividendi di BMNP saranno pagati settimanalmente, in base alle disposizioni del Certificato di Designazione applicabile.

L'11 giugno 2026, Bitmine è stata indicata nella lista Fortune 100 delle criptovalute (link qui). Secondo Fortune Magazine, la rivista ha pubblicato questa classifica definitiva delle aziende più influenti nel settore blockchain, basata su una rigorosa analisi dei dati condotta da Inca Digital e su un sondaggio tra i maggiori esperti di criptovalute.

L'11 maggio 2026, Bitmine ha pubblicato l'ultimo messaggio del suo presidente (link qui) per il mese di maggio 2026.

"Nell'ultima settimana, abbiamo acquisito 52.203 ETH. Continueremo a mantenere un ritmo di accumulo costante nel 2026. Crediamo di essere nelle fasi iniziali della primavera delle criptovalute. Bitmine dovrebbe raggiungere la "soglia del 5%" entro il 2026", ha dichiarato Lee.

Di recente, Bitmine ha lanciato MAVAN (Made in American VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare il tesoro Ethereum di Bitmine, MAVAN intende ampliarsi per raggiungere investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 21 giugno 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine ammonta a 4.718.677 (8,2 miliardi di dollari al prezzo di 1.733 dollari per ETH). "Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking), il rendimento previsto dallo staking di ETH è di 268 milioni di dollari all'anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,73%)", ha dichiarato Lee.

"I ricavi annuali derivanti dallo staking sono attualmente pari a 223 milioni di dollari. E questi 4,7 milioni di ETH rappresentano oltre l'83% dei 5,67 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento su 7 giorni del 2,73% (su base annua)", ha proseguito Lee.

La holding in criptovalute Bitmine è al 1° posto delle tesorerie Ethereum e al 2° posto delle tesorerie globali, dietro a Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che secondo quanto riferito possiede 846.842 BTC per un valore di 54 miliardi di dollari. Bitmine rimane la più grande tesoreria ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli più scambiati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di negoziazioni pari a 717 milioni di dollari (media a 4 giorni, al 18 giugno 2026), classificandosi al 219° posto negli Stati Uniti, dietro Entegris Inc (218° posto) e davanti a Target Corp (220° posto) tra i 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") rappresentino, per i servizi finanziari nel 2025, una trasformazione pari a quella determinata dall'azione intrapresa dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Tali investimenti si sono rivelati più efficaci dell'oro.

La Società ha altresì annunciato che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la distribuzione dei seguenti sette dividendi settimanali in contanti sulle azioni privilegiate di Serie A in circolazione, che dovrebbero essere pagati nelle rispettive date di pagamento di seguito indicate, agli azionisti registrati come titolari delle azioni privilegiate di Serie A alla chiusura delle contrattazioni nelle rispettive date di registrazione riportate nella tabella seguente:

Div # Data di registrazione Data di pagamento Importo per azione delle azioni privilegiate di Serie A Titolo 5 Mar, 7 lug, 2026 Ven, 17 lug, 2026 0,1847 dollari 6 Mar, 14 lug, 2026 Ven, 24 lug, 2026 0,1847 dollari 7 Mar, 21 lug, 2026 Ven, 31 lug, 2026 0,1847 dollari 8 Mar, 28 lug, 2026 Ven, 7 ago, 2026 0,1847 dollari 9 Mar, 4 ago, 2026 Ven, 14 ago, 2026 0,1847 dollari 10 Mar, 11 ago, 2026 Ven, 21 ago, 2026 0,1847 dollari 11 Mar, 18 ago, 2026 Ven, 28 ago, 2026 0,1847 dollari

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su BitmineBitmine (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. L'azienda sta utilizzando il capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, con una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla sua filosofia della "alchimia del 5%", la Società è impegnata a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività native a livello di protocollo, tra cui lo staking e i meccanismi di finanza decentralizzata. Nel 2026, la società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Per ulteriori dettagli, seguiteci su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat

Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Queste dichiarazioni previsionali possono essere identificate da termini quali "prevede", "progetta", "progettato", "intende", "crede", "anticipa", "stima" ed espressioni simili. Il presente documento contiene specificamente dichiarazioni previsionali che riguardano: (i) gli obiettivi della Società in merito all'acquisizione di ETH, tra cui l'iniziativa "Alchemy of 5%" e l'aspettativa che Bitmine raggiunga tale obiettivo entro il 2026; (ii) le convinzioni e le aspettative della Società rispetto al mercato delle criptovalute, tra cui l'opinione secondo cui i migliori anni per le criptovalute arriveranno più avanti e la tokenizzazione e i rapidi progressi nell'IA dovrebbero trainare una crescita esponenziale della domanda di blockchain e criptovalute decentralizzate; (iii) la convinzione della Società di essere nelle fasi iniziali della "primavera delle criptovalute"; (iv) il calendario di pagamento dei dividendi per le azioni privilegiate di Serie A, tra cui l'aspettativa che i dividendi in contanti settimanali pari a $ 0,1847 per azione saranno pagati nelle date qui indicate ai titolari registrati alle rispettive date di registrazione; (v) la strategia di accumulo di asset digitali e le operazioni di staking della Società, inclusi i premi annuali previsti per lo staking di ETH pari a circa 268 milioni di dollari (quando l'ETH di Bitmine sarà è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking) e gli attuali ricavi annuali previsti per lo staking pari a circa 223 milioni di dollari; (vi) l'espansione prevista da MAVAN per servire investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema in ricerca della migliore infrastruttura di staking; (vii) la convinzione del management che il GENIUS Act e il Project Crypto della SEC cambino i servizi finanziari quanto l'azione degli Stati Uniti del 15 agosto 1971 che pose termine a Bretton Woods e al gold standard del dollaro USA; e (viii) la crescita e il progresso costante della strategia di tesoreria Ethereum della Società. Nel valutare tali dichiarazioni previsionali, occorre considerare vari fattori, tra cui: la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria di Ethereum e le attività future proposte; il contesto competitivo in cui opera Bitmine; le condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate di Serie A della Società; gli sviluppi normativi che riguardano gli asset digitali, tra cui l'emanazione e l'attuazione definitiva della legislazione in corso e delle iniziative della SEC; la volatilità e l'imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali; le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza delle operazioni di staking della Società; i rischi riguardanti i sistemi di IA e il relativo impatto sui mercati delle criptovalute; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati e gli esiti futuri effettivi in termini di prestazione potrebbero differire sostanzialmente da quelli indicati nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

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