Brandwatch rafforza la leadership nel settore IA grazie a dati più approfonditi e una copertura delle informazioni più ampia

CHICAGO, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Brandwatch, un'impresa Cision e leader mondiale nel settore dell'intelligence sui consumatori, ha annunciato oggi un ampliamento dei contenuti e una nuova ondata di innovazione basata sull'IA che ridefinisce il modo in cui i professionisti del marketing e della comunicazione scoprono, interpretano e agiscono in base a informazioni approfondite.

Al centro di questa evoluzione c'è Iris AI – il livello di intelligence integrato nella suite Brandwatch progettato per aiutare i brand a vedere, comprendere e rispondere a ciò che conta davvero.

Grazie alla tecnologia IA avanzata e ai modelli sviluppati da Brandwatch, Iris trasforma miliardi di dati singoli in informazioni chiare e pratiche, svelando il "perché" alla base delle tendenze e migliorando le competenze umane con trasparenza e controllo al centro. Questi ultimi aggiornamenti rendono l'esplorazione dei dati più colloquiale, contestualizzata e intuitiva, migliorando al contempo l'automazione, l'efficienza del flusso di lavoro e la copertura sui canali digitali e social più rilevanti di oggi.

Creato su una delle basi di dati più complete del settore

La tecnologia IA Brandwatch si basa su uno dei set di dati più ampi e affidabili del settore, che comprende fonti di social e media tradizionali in tempo reale e storiche, perfezionati attraverso modelli addestrati su contesti di marketing e comunicazione reali.

Novità: flussi di lavoro più intelligenti, informazioni più approfondite e copertura più ampia

Nel 2026 Brandwatch svilupperà ulteriormente Iris AI e ne amplierà le capacità attraverso una serie di innovazioni progettate per approfondire l'analisi e ampliare la portata – da fonti di dati APAC ampliate e integrazioni Bring Your Own Data ad analisi più intelligenti di video e immagini, al lancio di una nuova esperienza di app.

"Iris AI sta diventando un vero e proprio partner digitale per i professionisti del marketing, che spiega, guida e accelera il modo in cui lavorano i team", spiega Jim Daxner, direttore prodotti Cision. "Combinando strumenti IA avanzati con la competenza di Brandwatch in materia di dati e analisi, consentiamo ai clienti di agire più rapidamente, vedere più lontano e prendere decisioni più intelligenti".

Informazioni su Brandwatch

Brandwatch è la suite più avanzata per la gestione dei social e l'intelligence sui consumatori, che consente ai brand di vedere e di essere visti, comprendere ed essere compresi dal pubblico più importante. Brandwatch, su cui conta la metà delle aziende Forbes 100, offre alle imprese più innovative del mondo strumenti e dati basati sull'IA per cogliere opportunità, rafforzare il coinvolgimento e accelerare la crescita.

La nostra suite completa comprende servizi di intelligence sui consumatori, influencer marketing e gestione dei social, consentendo a brand e agenzie di attuare strategie basate su dati alla scala necessaria.

Brandwatch è un'impresa della famiglia di marchi Cision, insieme a CisionOne e PR Newswire.

