Bristol Myers Squibb si affida a Veeva Vault CRM

PLEASANTON, California,, 22 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha annunciato oggi che Bristol Myers Squibb (BMS) ha scelto di utilizzare Veeva Vault CRM.

"La tecnologia sta ridefinendo radicalmente il modo in cui interagiamo con i nostri clienti e con i pazienti che assistono", ha affermato Greg Meyers, vicepresidente esecutivo e responsabile digitale e tecnologico presso Bristol Myers Squibb. "Siamo entusiasti di compiere un ulteriore passo avanti nel nostro rapporto di lunga data con Veeva, con l'utilizzo di Vault CRM per contribuire a trasformare il modo in cui gli operatori sanitari prendono decisioni informate sulla gamma sempre più complessa di farmaci innovativi disponibili oggi."

"Mediante l'integrazione dell'intelligenza artificiale in ogni fase del percorso del cliente, da come i medici ricevono informazioni preziose sul nostro portafoglio a come interagiscono con la nostra forza lavoro sul campo, Veeva si trova nella posizione ideale per supportarci nella nostra missione di fornire farmaci in grado di cambiare la vita ai pazienti in tutto il mondo", ha aggiunto Meyers.

"Apprezziamo la fiducia e la collaborazione e ci impegniamo a sostenere Bristol Myers Squibb nella sua missione di fornire medicinali che trasformino la vita dei pazienti affetti da malattie gravi", ha affermato Peter Gassner, CEO di Veeva. "Con Vault CRM stiamo offrendo la prossima generazione di CRM con agenti di intelligenza artificiale integrati per migliorare il coinvolgimento degli operatori sanitari e aiutare a fornire più rapidamente i trattamenti giusti ai pazienti."

Vault CRM fa parte della suite di applicazioni Vault CRM che fornisce la base tecnologica per la distribuzione commerciale. La disponibilità dei primi agenti Veeva AI per Vault CRM (Pre-call Agent, Content Agent, Free Text Agent e Voice Agent) è prevista per dicembre 2025.

