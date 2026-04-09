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Cango Inc. annuncia l'aggiornamento operativo di marzo 2026, l'ottimizzazione strategica della flotta di mining e il miglioramento dell'economia di produzione

09 aprile 2026 | 15.12
LETTURA: 3 minuti

DALLAS, 9 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), uno dei principali miner di Bitcoin che sfrutta le proprie operazioni globali per sviluppare una piattaforma integrata di energia e calcolo IA, ha annunciato oggi il proprio aggiornamento operativo per marzo 2026. Cango sta ottimizzando strategicamente le proprie operazioni di mining per dare priorità al margine di cassa rispetto alla scalabilità. Ciò include il perfezionamento della flotta di mining, la dismissione dei miner inefficienti, l'implementazione di modelli alternativi come il leasing di hashrate in regioni con costi di hosting elevati e la migrazione della capacità verso regioni con costi energetici inferiori.

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Strategia operativa: efficienza mirata e mitigazione del rischio

Al 31 marzo 2026, l'hashrate operativo totale di Cango era pari a 37,01 EH/s, costituito dalla propria flotta di mining e da accordi di leasing di hashrate. Questo modello di produzione snella privilegia la resilienza dei margini rispetto alla semplice scalabilità.

Categoria

Hashrate (EH/s)

Mining autonomo

27,98

Leasing di hashrate

9,02

Hashrate operativo totale

37,01

Sebbene alcuni sforzi di ottimizzazione siano ancora in corso, l'obiettivo di Cango è garantire margini di cassa positivi a livello di sito, al fine di proteggere maggiormente il proprio core business di mining da eventuali ribassi.

Gestione proattiva dei costi

Il passaggio a un modello di produzione snella ha portato a una sostanziale riduzione dei costi unitari di produzione. Nel marzo 2026, Cango ha raggiunto un costo medio in contanti per moneta pari a 68.215,83 dollari. Ciò rappresenta una riduzione del 19,3% rispetto al costo medio in contanti di 84.552 dollari per moneta riportato nel quarto trimestre del 2025. Questo miglioramento della base di costo pone le operazioni minerarie di Cango su una base autosufficiente.

Riduzione strategica della leva finanziaria

A marzo, Cango ha completato una vendita strategica di 2.000 Bitcoin, utilizzando i proventi per estinguere i prestiti in essere garantiti da Bitcoin. Al 31 marzo 2026, il saldo totale dei prestiti in essere di Cango garantiti da Bitcoin ammontava a 30,6 milioni di dollari, con una posizione finanziaria pari a 1.025,69 Bitcoin. Questa riduzione dell'indebitamento, unito alle recenti iniezioni di capitale, tra cui un investimento azionario di 65 milioni di dollari da parte del management e un'obbligazione convertibile di 10 milioni di dollari da parte di DL Holdings, rafforza il bilancio di Cango a sostegno della sua prevista transizione verso le infrastrutture energetiche e di IA.

Contatto: ir@cangoonline.com

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