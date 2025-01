Capodanno a Chengdu: Festa di Fantascienza, Patrimonio Culturale Immateriale ed Estetica Orientale

CHENGDU, Cina, 31 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Nelle antiche città di Chengdu, lanterne a forma di pesce sfilano per le strade e i fuochi d'artificio illuminano il cielo notturno; nel centro urbano, la tecnologia all'avanguardia fonde l'antico con il moderno. Dallo spettacolo della fantascienza contemporanea al fascino duraturo del patrimonio culturale immateriale e all'eleganza dell'estetica orientale, Chengdu pulsa di vitalità.

"Aprite la Porta di Jinmen!" Il grido risuona, accompagnato dal battito dei tamburi nell'area panoramica di Jinmen, nel distretto di Xindu. L'atmosfera festosa del Capodanno Cinese si diffonde attraverso le vivaci scene di strada.

Quasi 100 banchetti di "Nove Ciotole" — un banchetto tradizionale e distintivo del Sichuan — sono disposti in fila, con il vapore che si alza dai piatti nel freddo invernale. Il ricco aroma della carne si mescola con le note saporite e piccanti della pasta fermentata di fagioli larghi, riempiendo l'aria. L'autentico "sapore del Sichuan" è irresistibile in questo banchetto, che celebra il Capodanno Cinese con un omaggio al patrimonio culturale immateriale.

Questo è il primo Festival di Primavera da quando il Capodanno Cinese è stato aggiunto alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO nel dicembre dello scorso anno. Per celebrare questo traguardo, gli eredi della cultura di Chengdu mostrano le loro arti. Su pali quincunxiali, ballerini di leone saltano e ruotano in celebrazione del nuovo anno. Alle bancarelle di pittura con lo zucchero, i bambini guardano con occhi sgranati mentre gli artigiani creano abilmente disegni di draghi e fenici, formando dolci ricordi d'infanzia. Giovani donne, vestite con tradizionali abiti hanfu e con fiori appuntati tra i capelli, passeggiano in gruppo sotto il cielo notturno, tenendo in mano lanterne a forma di pesce. Nel frattempo, fuochi d'artificio di ferro fuso si alzano nell'aria — uno spettacolo infuocato esclusivo di Chengdu, che brucia a una temperatura rovente di 1.600 gradi Celsius.

Al Festival dello Shopping di Capodanno del Patrimonio Culturale Immateriale nella Strada Wenshufang, lo spirito del nuovo anno si intreccia perfettamente con l'esperienza di acquisto. Una vasta gamma di prodotti artigianali — dalle pitture di zucchero fatte a mano ai sacchetti di broccato Shu, fino alla carne stagionata e alle salsicce — riempie le strade. I turisti, con borse di carta rossa in mano, scelgono e acquistano i prodotti con gioia sui volti, irradiando la felicità della stagione festiva.

Questa strada, ricolma di allegria del nuovo anno, riflette non solo l'eredità della tradizione, ma anche una celebrazione della vita quotidiana.

Al Museo di Fantascienza di Chengdu, la "Notte Magica della Nebulosa" dell'evento "Il Regno Antico di Shu Guarda al Pidu di Oggi: Capodanno Cinese Fantascientifico" è in pieno svolgimento. Il momento clou, lo spettacolo di droni "Danza di Fuoco del Serpente Dorato", trasforma il cielo notturno con un'enorme astronave che brilla di luce blu fredda e bianca ardente, come se viaggiasse dal presente direttamente nel futuro.

Inoltre, la performance del "Fuoco Scintillante" nel braciere simboleggia la rimozione del male e la benedizione della pace, mentre il concerto "Viaggio Interstellare", con le sue esibizioni appassionate, lascia il pubblico a chiedersi se stia assistendo al presente o al futuro.

La cultura è il cuore pulsante di una città. Nel 2024, Chengdu ha sfruttato la cultura per stimolare la vitalità economica, arricchire la vita urbana, portare benefici alla popolazione e promuovere lo scambio culturale. Attraverso una serie di eventi culturali, la città ha creato una casa spirituale per i suoi cittadini, contribuendo alla costruzione continua di una città culturale di livello mondiale.

Per il Capodanno del 2025, Chengdu celebra con il tema "Anno Vibrante di Chengdu, Innumerevoli Nuovi Inizi", lanciando 12 grandi eventi turistici e culturali, insieme a oltre 1.000 attività speciali suddivise in 13 categorie. Il Capodanno Cinese a Chengdu non è solo un connubio di fuochi d'artificio e fiori in fiore, ma anche una straordinaria vetrina della vitalità culturale della città.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2610315/City_of_Chengdu_1.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2610316/City_of_Chengdu_2.jpg

