'CART BP' dimostra il successo del monitoraggio della pressione arteriosa in microgravità

SEOUL, Corea del Sud, 4 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Il 4 dicembre 2025, Sky Labs (CEO Jack Byunghwan Lee) ha annunciato che il suo dispositivo ad anello per il monitoraggio della pressione arteriosa, "CART BP", ha misurato con successo la pressione sanguigna in un ambiente di microgravità (0–0,1 g), simile a quello sperimentato nello spazio.

L'esperimento è stato condotto da un team di ricerca dell'Università di Cambridge (Regno Unito) in collaborazione con l'International Institute of Astronautical Sciences (IIAS).

La missione IIAS-02 si è svolta in un ambiente di microgravità generato durante un volo parabolico, in cui la gravità apparente si avvicina allo zero in seguito a una ripida ascesa dell'aeromobile.

Il team di Cambridge ha valutato il dispositivo ad anello per il monitoraggio continuo e senza bracciale della pressione arteriosa "CART BP", con l'obiettivo non solo di valutarne la fattibilità in microgravità, ma anche di esplorare nuove iniziative legate alla salute femminile.

I risultati sperimentali hanno confermato che "CART BP" è riuscito a raccogliere dati affidabili sulla pressione arteriosa in modo continuo anche in microgravità.

Ciò dimostra il potenziale di "CART BP" nel misurare stabilmente la pressione sanguigna anche in condizioni simili allo spazio.

Jack Byunghwan Lee, CEO di Sky Labs, ha dichiarato: "Siamo lieti che la tecnologia di monitoraggio della pressione arteriosa di CART BP sia stata riconosciuta attraverso importanti esperimenti condotti in un ambiente unico. Continueremo a partecipare attivamente a una vasta gamma di iniziative di ricerca per favorire un ulteriore sviluppo tecnologico."

I ricercatori di Cambridge hanno aggiunto: "Questo studio non sarebbe stato possibile senza CART BP. Gli astronauti partecipanti, Norah Patten e la Dr.ssa Shawna Pandya, sono rimasti colpiti dalla comodità, semplicità e facilità d'uso del dispositivo."

Il progetto si è svolto presso il National Research Council of Canada (Ottawa) il 14–15 ottobre 2025. Questo studio ha ottenuto dati preliminari di prova di concetto e fa parte di un progetto più ampio sulla salute delle donne nello spazio.

Informazioni su Sky LabsFondata nel settembre 2015, Sky Labs è una startup leader nel settore sanitario che ha sviluppato CART (Cardio Tracker), un dispositivo medico ad anello progettato per il monitoraggio delle malattie tramite segnali cardiaci raccolti da sensori ottici. Successivamente, l'azienda ha sviluppato CART BP, un dispositivo ad anello senza bracciale che consente un monitoraggio continuo della pressione arteriosa 24 ore su 24, fornendo informazioni preziose per il trattamento e contribuendo in modo significativo a migliorare la qualità della vita dei pazienti con ipertensione. Sky Labs ha firmato un accordo di distribuzione esclusiva in Corea con Daewoong Pharmaceutical e sta preparando la vendita nazionale a ospedali, cliniche e consumatori.

