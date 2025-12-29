circle x black
Celebra il Capodanno con i sapori freschi di I Love Fruit & Veg from Europe.

29 dicembre 2025 | 07.03
LETTURA: 2 minuti

ROMA, 29 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Mentre l'Italia si prepara ad accogliere il nuovo anno, famiglie e chef di tutto il Paese scelgono di usare frutta e verdura fresche per aggiungere colore, sapore, valore nutrizionale ed un tocco di bontà alle tavole festive, rendendo le celebrazioni di Capodanno ancora più memorabili.

In dicembre e gennaio, i mercati italiani si colorano di vivaci tonalità grazie alla presenza di frutta di stagione come melograni, mele, pere, arance, clementine e castagne, e di verdure come cavoli verdi e rossi, cavolo riccio, broccoli, pastinache, carote, rape e bietole, solo per citarne alcune. Questi ingredienti sono perfetti sia per ricette tradizionali che innovative per festeggiare il nuovo anno.

Per iniziare il nuovo anno con gusto, I Love Fruit & Veg from Europe, la campagna che promuove il consumo di frutta e verdura fresca e di stagione in diversi Paesi, tra cui l'Italia, propone una ricetta semplice ma raffinata, ideale per valorizzare alcuni di questi ingredienti eccezionali.

Misto di verdure rustico all'italiana con erbe e riduzione di aceto balsamico

Abbinare questo colorato e saporito misto di verdure a pane rustico italiano, polenta grigliata o ad una selezione di formaggi rende il brindisi di Capodanno divertente e salutare.

Ingredienti: 

Procedimento:Scaldate due cucchiai di olio in una larga padella a fuoco medio. Aggiungete l'aglio e le fettine di finocchio, saltando per circa 5 minuti, finché il finocchio inizia ad ammorbidirsi leggermente.Unite le carote, le zucchine ed il peperone e fate cuocere per altri 8-10 minuti, finché le verdure saranno tenere ma ancora croccanti.Aggiungete il cavolo nero tritato e le erbe aromatiche e fate cuocere per altri 3-4 minuti, finché le verdure appassiscono. Regolate di sale, pepe e aggiungete un filo di aceto balsamico o riduzione, mescolando bene.Impiattate il misto di verdure caldo, guarnitelo con basilico o prezzemolo e, se volete, spolveratelo con del Parmigiano grattugiato.

Per saperne di più e per altre ricette:https://ilovefruitandvegfromeurope.com/it/

Seguici sui social:Facebook: https://www.facebook.com/ILoveFruitAndVegFromEuropeItaliaInstagram: https://www.instagram.com/ilovefruitandvegfromeurope.it/YouTube: https://www.youtube.com/@ilovefruitvegfromeuropeita2678

 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852117/Artichokes_asparagus_and_radishes.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2186805/Logo_F_V_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2186804/footer_oriz_F_V_IM2_ITA_1_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/celebra-il-capodanno-con-i-sapori-freschi-di-i-love-fruit--veg-from-europe-302649929.html

