ChainUp nominata doppia finalista agli ALB Pan-Asian Regulatory Awards 2025 di Thomson Reuters

SINGAPORE, 4 settembre 2025 /PRNewswire/ -- ChainUp, fornitore globale di soluzioni per asset digitali, è stato nominato finalista in due categorie agli Asian Legal Business (ALB) Pan-Asian Regulatory Awards 2025. Questo riconoscimento, conferito da Thomson Reuters, sottolinea il ruolo dell'azienda in un settore in rapida maturazione in cui una tecnologia solida è un requisito fondamentale per la conformità normativa.

Le candidature di ChainUp sono a Team di conformità dell'anno per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) e a Fornitore dell'anno di soluzioni di monitoraggio delle transazioni. Le candidature riflettono l'impegno dell'azienda nel fornire infrastrutture critiche che rispondano alle sfide di conformità più urgenti che l'ecosistema delle risorse digitali si trova ad affrontare.

"Il settore delle risorse digitali si trova in un momento di svolta cruciale e l'essere finalisti in un premio promosso da Thomson Reuters conferma la nostra attenzione strategica sulla sicurezza e la conformità di livello istituzionale", ha affermato Sailor Zhong, fondatore e CEO di ChainUp. "Le nostre soluzioni sono progettate per fornire alle aziende gli strumenti necessari per gestire mandati in continua evoluzione, dallo screening delle sanzioni alla lotta ai reati finanziari, consentendo loro di operare con chiarezza e integrità. Questo riconoscimento va al nostro team e al suo impegno nel realizzare la tecnologia fondamentale che supporterà la prossima fase di crescita del settore".

Gli ALB Pan-Asian Regulatory Awards vengono assegnati da una giuria indipendente composta da alti dirigenti del settore legale. I vincitori saranno annunciati durante una cerimonia che si terrà il 18 settembre 2025 a Singapore.

Informazioni su ChainUp

ChainUp, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per asset digitali, aiuta le aziende a districarsi tra le complessità di questo ecosistema in continua evoluzione. Fondata nel 2017 e con sede a Singapore, ChainUp serve una clientela diversificata, da aziende Web3 a istituzioni finanziarie affermate.

La suite completa di soluzioni di ChainUp comprende soluzioni di scambio di criptovalute, liquidità as-a-service, servizi di custodia, portafoglio MPC as-a-service, strumento di analisi del tracciamento delle criptovalute KYT, tokenizzazione degli asset, gestione degli asset crittografici e infrastrutture Web3 come mining, staking e API blockchain. Per ulteriori informazioni visitare https://www.chainup.com/.

