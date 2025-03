Con l'avvicinarsi della ristrutturazione, svelata la data finale dello spettacolo della fontana di Dubai

• Ultima rappresentazione prima della chiusura, prevista per il 19 aprile 2025

DUBAI, EAU, 29 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Mentre Emaar si prepara per la ristrutturazione pianificata della fontana di Dubai, è stata rivelata la data dello spettacolo finale che precederà la ristrutturazione. L'ultimo spettacolo dell'iconica fontana, situata nel cuore del centro di Dubai, si svolgerà il 19 aprile 2025, prima della chiusura temporanea per un restauro completo volto a garantirne il continuo splendore.

Fin dalla sua inaugurazione, la fontana di Dubai si è imposta come indiscusso simbolo della creatività di Dubai e attira milioni di visitatori da tutto il mondo con le straordinarie performance sincronizzate di getti d'acqua, luce e musica. L'imminente ristrutturazione conserverà lo spettacolo fantastico della fontana, garantendo che continui ad affascinare e ispirare i visitatori per i prossimi anni.

Il signor Mohamed Alabbar, fondatore di Emaar, ha affermato: "La fontana di Dubai è il riflesso della visione audace di Dubai e della sua capacità di affascinare e ispirare su scala globale. Questo restauro sottolinea il nostro impegno nel preservare la sua eredità come faro di creatività ed eccellenza. Saremo pronti ad accogliere nuovamente gli ospiti per far ammirare la fontana in tutto il suo rinnovato splendore".

Mentre la fontana di Dubai è sottoposta a manutenzione programmata, i visitatori possono continuare a immergersi nelle vivaci esperienze del centro di Dubai. Dallo shopping e dalla ristorazione d'eccellenza del Dubai Mall ai panorami mozzafiato del Burj Khalifa, la zona continua a essere un centro dinamico sia per i turisti che per i residenti.

Emaar sarà pronta a riaprire la fontana di Dubai entro la fine dell'anno, nella certezza che continuerà a rappresentare un punto di riferimento amato e una fonte di ispirazione per gli ospiti di tutto il mondo.

Emaar Properties PJSC, quotata al Dubai Financial Market, è un costruttore immobiliare globale che propone stili di vita premium, con una presenza significativa in Medio Oriente, Nordafrica e Asia. Tra le maggiori società immobiliari al mondo, Emaar dispone di un patrimonio edile di circa 1,5 miliardi di metri quadri negli Emirati Arabi Uniti e nei principali mercati internazionali.

Grazie alla comprovata esperienza nelle sue proposte immobiliari, dal 2002 Emaar ha consegnato oltre 118.400 unità residenziali a Dubai e in altri mercati globali. Emaar dispone di solidi asset che generano ricavi ricorrenti, con circa 1,4 milioni di metri quadri di asset che generano ricavi da locazioni e 38 hotel e resort con circa 9.200 camere (inclusi hotel di proprietà e hotel gestiti). Attualmente il 34% dei ricavi di Emaar deriva dai suoi centri commerciali, dal settore alberghiero, del tempo libero e dell'intrattenimento, dagli affitti commerciali e dalle attività internazionali.

Tra le destinazioni più ambite di Emaar ci sono il Burj Khalifa, un'icona internazionale, il Dubai Mall, la destinazione per lo shopping e lo stile di vita più visitata al mondo, e la fontana di Dubai, la più grande a livello globale.

