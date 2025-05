Cooltra fattura 60 milioni di euro nel 2024, con una crescita del 32% rispetto all'anno precedente, e continua la sua espansione in Europa

BARCELLONA, Spagna, 22 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Il Gruppo Cooltra, leader europeo nella mobilità sostenibile su due ruote, continua a perseguire la propria strategia di crescita e consolidamento nazionale e internazionale, chiudendo l'esercizio 2024 con un fatturato di 60 milioni di euro, in aumento del 32% rispetto all'anno precedente, e confermando un EBITDA positivo dal 2019. La strategia di espansione e l'ingresso in nuovi mercati sono stati ulteriormente rafforzati attraverso le acquisizioni di Cityscoot in Francia e di felyx nei Paesi Bassi.

Questo andamento positivo dei ricavi è dovuto alla solida crescita di tutte le aree di business, in particolare del segmento B2C, che ha generato un fatturato di 45 milioni di euro. Ciò include servizi di mobilità condivisa in tutta Europa (gestiti da Cooltra e felyx nei Paesi Bassi e in Belgio), nonché noleggi a breve e lungo termine per privati.

Anche il segmento B2B, i noleggi per aziende ed enti pubblici, ha registrato una crescita stabile, con un fatturato che ha raggiunto i 14,5 milioni di euro, in rialzo del 4% rispetto al 2023.

"Il 2024 è stato un anno cruciale per Cooltra, che ha consolidato la nostra leadership nella mobilità sostenibile su due ruote in tutta Europa. L'integrazione di Cityscoot e felyx ha rafforzato la nostra presenza nei mercati chiave e ci consente di continuare a offrire ai nostri utenti soluzioni accessibili ed efficienti. Nonostante le sfide del mercato, continuiamo a crescere a ritmo costante, a riprova della forza del nostro modello di business, un chiaro incentivo a mantenere la rotta", ha affermato Timo Buetefisch, co-fondatore e amministratore delegato di Cooltra.

Mobilità condivisa: rafforzare la leadership in Europa

La divisione B2C si è confermata come il principale motore di crescita di Cooltra e ha chiuso l'anno con un fatturato da 45 milioni di euro (+42%), in gran parte grazie al successo dei servizi di sharing (biciclette e ciclomotori elettrici noleggiati al minuto), che hanno rappresentato entrate per 40,2 milioni di euro. La crescita è stata alimentata dall'espansione in nuove città e dalla crescente domanda degli utenti. Nel 2024, Cooltra ha aggiunto 15 nuove città nei Paesi Bassi e in Belgio attraverso l'integrazione di felyx, raggiungendo un totale di 23 città in sei paesi.

Anche la flotta condivisa ha registrato un notevole incremento, arrivando ora a comprendere oltre 16.000 veicoli completamente elettrici. Barcellona è stata un'area di crescita chiave dove Cooltra ha triplicato la sua flotta fino a 1.950 ciclomotori elettrici e ha aggiunto sette nuovi comuni, grazie al progetto di condivisione metropolitana promosso dall'AMB (Area Metropolitana di Barcellona) a ottobre.

Oltre alla condivisione, anche i noleggi privati a breve e medio termine hanno registrato un miglioramento rispetto ai dati del 2023 e hanno generato un fatturato di 4,6 milioni di euro. Nell'ambito del suo impegno verso l'innovazione e la comodità del cliente, lo scorso anno Cooltra ha inaugurato con successo il sistema Click&Ride, che consente ai clienti di prenotare, ritirare e restituire i veicoli senza recarsi in uno shop fisico.

I servizi di noleggio di Cooltra raggiungono nuovi mercati B2B

La divisione B2B, con 14,5 milioni di euro, ora rappresenta un quarto del fatturato totale dell'azienda, in aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Anche la flotta è cresciuta e ha superato gli 8.000 veicoli (+11%). L'ingresso in nuovi mercati (Paesi Bassi e Belgio) e i contratti con clienti chiave come Flink hanno avuto un impatto determinante.

Anche la Germania ha registrato un andamento positivo grazie ai contratti con Flink e all'aggiunta di Domino's Pizza. Ancora una volta il settore della consegna di cibo a domicilio è quello che registra la maggiore domanda di flotte a noleggio.

Per quanto riguarda gli appalti nel settore pubblico, Cooltra ha consegnato 156 veicoli a due ruote nel 2024. Negli ultimi cinque anni l'azienda ha fornito più di 1.000 motociclette, sia a noleggio che in vendita, a diverse forze di polizia nazionali.

2025: l'anno della e-bike per Cooltra

Nel 2025 Cooltra sta concentrandosi in misura sempre maggiore sulle bici elettriche. Nel corso dell'anno, all'interno della sua divisione B2C, l'azienda lancerà un nuovo modello di bicicletta elettrica condivisa attualmente in uso nei Paesi Bassi e che presto verrà lanciato a Barcellona con 600 nuove unità.

Nel segmento B2B, Cooltra si prepara a presentare una e-bike proprietaria, progettata e prodotta interamente in Europa, sviluppata appositamente per soddisfare le esigenze delle aziende di consegna e logistica.

Nota: tutti i dati finanziari contenuti nel presente comunicato stampa sono attualmente sottoposti a revisione contabile e potrebbero essere soggetti a modifiche.

