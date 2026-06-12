DXC e Anthropic annunciano un'alleanza globale pluriennale per integrare l'intelligenza artificiale nei sistemi aziendali mission-critical

ASHBURN, Virginia, Stati Uniti, e SAN FRANCISCO, Stati Uniti, 12 giugno 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), partner leader nel settore della tecnologia e dell'innovazione aziendale, ha annunciato oggi una partnership globale pluriennale con Anthropic, azienda specializzata in sistemi di sicurezza basati sull'IA e creatrice di Claude. Grazie a questa iniziativa congiunta, DXC diventa uno dei pochi partner premier globali del Claude Partner Network.

Insieme, le due aziende formeranno una forza lavoro dedicata da decine di migliaia di ingegneri e sviluppatori certificati Claude, che saranno impiegati in prima linea per integrare i modelli Claude nei sistemi infrastrutturali tecnologici mission-critical che DXC gestisce per le più grandi banche, compagnie aeree, compagnie assicurative, aziende manifatturiere e agenzie governative del mondo.

L'alleanza si basa sull'attuale utilizzo di Claude da parte di DXC nelle attività operative, in particolare come strumento di sviluppo principale per la realizzazione di DXC OASIS, la piattaforma di orchestrazione AI-native dell'azienda dedicata ai servizi gestiti. Grazie ai modelli Claude, DXC ha accelerato la distribuzione del software DXC OASIS di circa 10 volte, con oltre il 95% del codice generato da Claude prima della revisione umana. Claude è ora il modello di base predefinito che alimenta i flussi di lavoro agentici di DXC OASIS. Lanciato nell'aprile 2026, DXC OASIS è attualmente in uso presso oltre 50 clienti e sarà esteso alla base clienti globale di DXC.

L'alleanza e i relativi investimenti ruotano attorno a DXC Xponential, il progetto di intelligenza artificiale dell'azienda che mette in relazione la tecnologia con le persone e i processi, mentre la partnership con Anthropic la rafforza con le competenze certificate di Claude e l'accesso diretto alle risorse di Anthropic.

"DXC aiuta le più grandi banche, compagnie aeree, compagnie assicurative e agenzie governative del mondo a sfruttare le nuove tecnologie. Claude è stato testato innanzitutto in ambito operativo, nel rispetto degli stessi requisiti di sicurezza e conformità a cui sono soggetti i loro clienti. Ora stiamo introducendo Claude in questi ambienti, settore per settore, insieme a ingegneri con esperienze pregresse in questo campo". – Paul Smith, direttore commerciale di Anthropic

"Da oltre cinquant'anni, DXC e le società da cui ha avuto origine gestiscono i sistemi che fanno funzionare il mondo. Sappiamo bene come si ottengono risultati in questi contesti. Questa collaborazione con Anthropic unisce affidabilità ed esperienza alla tecnologia di intelligenza artificiale più avanzata attualmente disponibile, e offre ai nostri clienti qualcosa che non possono trovare altrove. Stiamo già utilizzando Claude nelle attività operative e nella nuova piattaforma DXC OASIS. Ora stiamo estendendo questa funzionalità direttamente ai sistemi tecnologici mission-critical che gestiamo per i nostri clienti. Questo è un momento decisivo per DXC e per il settore".

– Raul Fernandez, presidente e CEO di DXC Technology

Ingegneri in prima linea: selezionati da DXC, certificati da Anthropic

Al centro dell'alleanza, DXC sta formando un team dedicato di ingegneri che lavoreranno in prima linea, direttamente all'interno degli ambienti dei clienti. Questi ingegneri saranno selezionati tra il personale tecnico esistente di DXC, formati e certificati in 90 giorni tramite l'Anthropic Partner Academy, e avranno accesso quotidiano e costante a Claude, sviluppando livelli sempre più rigorosi di competenza in ambito di progettazione, implementazione e gestione di sistemi di IA agentica. DXC ha inoltre sviluppato un programma di certificazione aggiuntivo per potenziare la capacità dei propri ingegneri di operare in ambienti mission-critical.

Il modello riflette la filosofia "Customer Zero" di DXC: l'azienda ha prima testato Claude all'interno delle proprie attività operative, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e conformità previsti per l'ambiente di produzione, prima di mettere tale funzionalità a disposizione dei clienti.

Prossimi passi: nuove offerteLe aree di interesse iniziali comprendono il settore assicurativo, la sicurezza informatica e i servizi applicativi, in cui DXC garantisce una notevole esperienza settoriale e operativa, e in cui le funzionalità dell'IA agentica di Claude sono in grado di generare valore più rapidamente all'interno degli ambienti mission-critical dei clienti.

Informazioni su DXC TechnologyDXC Technology (NYSE: DXC) è un partner leader nel campo della tecnologia e dell'innovazione aziendale, che fornisce software, servizi e soluzioni ad aziende globali e organizzazioni del settore pubblico. Grazie alla sua profonda esperienza nei servizi di infrastruttura gestita, nella modernizzazione delle applicazioni e nelle soluzioni software specifiche per settore, DXC modernizza, protegge e gestisce alcune delle infrastrutture tecnologiche più complesse al mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito dxc.com.

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