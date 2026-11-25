ASHBURN, Virginia, 25 novembre 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), partner leader nel campo della tecnologia e dell'innovazione d'impresa, ha lanciato oggi DXC Frontier Code Assurance, un servizio di sicurezza informatica basato sul modello di IA Claude Mythos di Anthropic, progettato per supportare le aziende nell'individuazione, nella convalida e nella risoluzione delle vulnerabilità del software mission-critical.

"Attraverso la nostra partnership con Anthropic, DXC è in grado di combinare le sue attuali soluzioni di rilevamento degli incidenti, risposta rapida e gestione del ripristino con una nuova funzionalità che consente di utilizzare Claude Mythos per l'individuazione, la scoperta e il rilevamento delle vulnerabilità", ha dichiarato Raul Fernandez, CEO di DXC Technology. "Con migliaia di professionisti della sicurezza a livello globale, DXC è ottimamente posizionata per assistere i propri clienti in questa competenza critica e in rapida evoluzione. L'offerta Frontier Code Assurance è immediatamente disponibile. Per ulteriori informazioni e conoscere i prossimi passi, contattare FCA@DXC.com."

Frontier Code Assurance è in grado di individuare le vulnerabilità che gli scanner tradizionali non riescono a rilevare, convalidate dagli specialisti della sicurezza informatica di DXC e classificate in base al loro impatto sul business, offrendo una remediation roadmap prioritizzata corredata da evidenze verificabili in ogni fase. DXC aiuta quindi i clienti nelle attività di remediation e patching.

Mentre l'IA accelera la scoperta delle vulnerabilità, il collo di bottiglia si sposta dalla loro ricerca alla definizione delle priorità e all'esecuzione del percorso di remediation. Frontier Code Assurance è pensato appositamente per questa sfida. Claude Mythos trova le potenziali vulnerabilità; gli specialisti DXC decidono cosa fare. Le organizzazioni possono iniziare con una singola applicazione ed espandersi nel tempo, oppure integrare il servizio nelle proprie operazioni di sicurezza continue.

DXC è un partner Global Premier nel Claude Partner Network, e Frontier Code Assurance si basa sull'alleanza globale pluriennale fra le società, annunciata a giugno 2026 allo scopo di portare funzionalità avanzate di IA in ambienti aziendali mission-critical. La nuova offerta fa parte della linea globale di sicurezza informatica di DXC che gestisce 12 Security Operations Center in oltre 40 paesi con migliaia di professionisti.

Informazioni su DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) è un partner leader nel campo della tecnologia e dell'innovazione d'impresa che fornisce software, servizi e soluzioni alle grandi imprese globali e alle organizzazioni del settore pubblico, aiutandole a sfruttare l'IA allo scopo di ottenere risultati rapidi e concreti in un'epoca di cambiamenti esponenziali. Grazie alla sua profonda esperienza nei Managed Infrastructure Services, nell'Application Modernization e nelle Industry-Specific Software Solutions, DXC modernizza e gestisce alcuni tra gli ecosistemi tecnologici più complessi al mondo. Scopri di più su dxc.com.

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