Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un patrimonio complessivo di 336 milioni di dollari, inclusi 90 milioni di dollari in OpenAI, 25 milioni di dollari in MrBeast, oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD

Composizione della tesoreria di Eightco al 20 aprile 2026: 90 milioni di dollari in azioni OpenAI, 25 milioni di dollari in azioni Beast Industries,11.068 ETH, 283 milioni di WLD e 118 milioni di dollari in contanti e mezzi equivalenti

World risolve il problema del "doppio umano" in un mondo, in cui aumentano deepfake e agentiagentici

World e Tools For Humanity (TFH) rivelano nuove funzionalità al World Lift Off Event, ampliando"Proof of Human" per includere Face Auth, Deep Face e Credentials e Concert Kit

World annuncia nuove implementazioni di queste funzionalità con Zoom, Docusign, Tinder,Browserbase, Exa, Okta e Vercel

World introduce anche AgentKit, un toolkit per sviluppatori, concepito per fornire la prova crittografica secondo cuiun agente AI è gestito da un essere umano verificato e unico.

Eightco consente alle società private più innovative, tra cui OpenAIe Beast Industries di accedere al mercato pubblico

EASTON, Pennsylvania, 23 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o "la Società") ha dato oggi un aggiornamento sulle proprie partecipazioni complessive, evidenziando la crescente presenza nel settore degli asset digitali e gli investimenti strategici in società tecnologiche private leader.

Al 20 aprile 2026, ore 17:00 ET, ORBS detiene partecipazioni che includono un investimento di 90 milioni di dollari in OpenAI, un investimento di 25 milioni di dollari in Beast Industries, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,27 dollari per WLD (secondo Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) e un totale di 118 milioni di dollari in contanti e stablecoin, per un valore complessivo delle partecipazioni pari a circa 336 milioni di dollari.

L'evento World Lift Off si è svolto il 17 aprile, dove sono stati presentati molti prodotti e nuove funzionalità. Tra le principali novità rese note:

Nel 2026, il caso d'uso e la necessità di World e Proof of Human stanno crescendo rapidamente. "Oltre il 50% di ogni cosa presente su Internet è ora generato dall'IA", ha dichiarato Sam Altman, CEO di OpenAI e co-fondatore di Tools for Humanity, durante il discorso di apertura del World Lift Off del 17 aprile 2026.

"Evitare il "doppio umano" è, probabilmente, la questione più importante da affrontare per l'economia digitale, oggi", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, presidente di Bitmine, Responsabile della ricerca presso Fundstrat e membro del consiglio di amministrazione di Eightco. "Potendo verificare l'autenticità delle nostre interazioni, il mondo può sfruttare decisamente tecnologie sempre più potenti, preservando la fiducia".

"Possiamo anche evitare i rischi più dannosi, causati dalle crescenti capacità degli agent system", ha proseguito Lee. "Dopotutto, uno dei principali casi d'uso degli asset digitali e delle blockchain era evitare il problema della "doppia spesa", e ora Proof of Human previene il 'doppio umano'".

Nello specifico, World e TFH hanno anche presentato AgentKit. Questo kit di sviluppo è progettato per offrire una prova crittografica secondo cui un agente AI è gestito da un essere umano verificato e univoco. In altre parole, con la crescita dell'economia degli agenti, AgentKit offre un livello di fiducia, con cui garantisce che l'agente sia stato designato da una persona verificata e univoca.

Eightco si fonda su tre megatrend che, secondo le previsioni dell'azienda, daranno forma al prossimo decennio di innovazione: IA, identità digitale ed economia dei creatori, con posizioni dirette in ciascuno di essi tramite OpenAI (27% del bilancio di ORBS), Worldcoin (23%) e Beast Industries (7%).

Identità digitale — Token WLD

Eightco detiene oltre 283 milioni di WLD, pari a circa il 9% della fornitura circolante, la maggiore posizione istituzionale resa pubblica, e che costituisce circa il 23% della tesoreria di Eightco.

I bot e il traffico automatizzato costituiscono ora circa il 58% delle richieste web a livello globale, diventando ufficialmente maggioranza e aumentando rapidamente nel 2026, con la diffusione degli agenti. Con il numero di bot online maggiore rispetto a quello degli esseri umani, la prova di umanità sta rapidamente diventando un'infrastruttura essenziale.

Worldcoin è il token nativo di World, una rete globale Proof of Human creata da Tools for Humanity (cofondata da Sam Altman e Alex Blania) e gestita dalla World Foundation. Il suo dispositivo Orb rilascia un ID World, che tutela la privacy e verifica che l'utente sia una persona fisica e non un agente AI.

IA — OpenAI

Eightco detiene partecipazioni azionarie in OpenAI per un valore paria a 90 milioni di dollari, circa il 27% delle attività di tesoreria, una delle più alte concentrazioni di OpenAI dichiarate tra tutti i veicoli quotati.

ChatGPT, l'app per consumatori di OpenAI, ha ufficialmente ottenuto il 1° posto nell'IA per i consumatori, superando TikTok, Instagram e Facebook per numero di download mensili a livello mondiale all'inizio del 2026 (Sensor Tower), diventando, in tal modo, l'app per consumatori cresciuta più rapidamente nel corso dell'anno.

Economia dei creatori — Beast Industries

Eightco detiene azioni di Beast Industries per un valore di 18 milioni di dollari, impegnando, in futuro, altri 7 milioni di dollari, per un totale di 25 milioni di dollari, pari a circa il 7% delle attività di tesoreria.

Beast Industries è diventata la prima azienda condotta da creatori di contenuti a superare una valutazione privata di 5,2 miliardi di dollari, con una base di follower combinata di oltre 500 milioni su tutte le piattaforme. Mentre l'IA trasforma in commodity la creazione di contenuti, la distribuzione e la fiducia del pubblico diventano risorse scarse, Beast Industries controlla una delle più ampie reti di distribuzione diretta al consumatore a livello mondiale.

Informazioni su Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una holding quotata in borsa, che sta implementando una strategia di tesoreria innovativa basata su Worldcoin (WLD), offrendo agli investitori un'esposizione a un singolo ticker a tre dei trend principali di questo ciclo: l'IA attraverso la partecipazione azionaria pre-IPO in OpenAI, l'identità digitale attraverso la posizione di maggiore detentore pubblico di WLD e del protocollo Proof-of-Human, e l'economia dei creatori attraverso la partecipazione azionaria in Beast Industries di MrBeast. Grazie al supporto di investitori istituzionali leader, tra cui Bitmine Immersion (NYSE: BMNR), ARK Invest e Payward/Kraken, Eightco sta creando l'infrastruttura per la verifica umana nell'era dell'IA agentiva.

Per ulteriori informazioni:X: @iamhuman_orbsWebsite: 8co.holdings

Domande frequenti

Che cos'è il titolo ORBS?Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una holding quotata in borsa sul Nasdaq. ORBS offre un'esposizione a un singolo ticker a tre posizioni sul mercato privato: Worldcoin (WLD), il token di World (un progetto di Tools for Humanity); OpenAI; e Beast Industries.

Chi possiede più Worldcoin (WLD)?Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detiene oltre 283 milioni di WLD, pari a circa il 9% dell'offerta circolante e alla maggiore posizione istituzionale resa pubblica.

Cosa è Proof-of-Human? Proof of Human è una verifica crittografica, secondo cui un utente è una persona fisica unica e vivente, non un bot o un agente AI. Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per i social network, i sistemi bancari e qualsiasi sistema che richieda il principio "una persona, un account" nell'era dell'IA agentiva.

In che modo Eightco (ORBS) si collega a Proof of Human? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) è il maggiore detentore istituzionale pubblicamente noto di Worldcoin (WLD), il token che alimenta la rete Proof of Human di World, con oltre 283 milioni di WLD (circa il 9% della fornitura circolante).

Chi sono gli investitori di Eightco Holdings (ORBS)?Tra gli investitori di Eightco vi sono Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Wedbush, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR.

Chi è CEO di Eightco Holdings?Kevin O'Donnell è CEO di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Nel consiglio di amministrazione della società vi sono Tom Lee (Managing Partner e Responsabile della ricerca presso Fundstrat e presidente di Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, in veste di consulente del consiglio di amministrazione, Brett Winton (Chief Futurist presso ARK Invest).

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni presenti in questo comunicato stampa, tranne quelle relative a fatti storici, possono essere considerate di carattere previsionale, tra cui, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni riguardanti: le aspettative relative all'evento World Lift Off; le aspettative della Società in merito al fatto che l'IA, l'identità digitale e l'economia dei creatori daranno forma al prossimo decennio di innovazione; la convinzione che la verifica Proof-of-Human stia diventando un'infrastruttura essenziale per i social network, i sistemi bancari e finanziari nell'era dell'IA agentiva; la strategia di tesoreria della Società e i benefici previsti dalle sue partecipazioni in WLD, OpenAI e Beast Industries; e le dichiarazioni relative ai futuri impegni di capitale e ai piani di investimento della Società. Termini quali "si prevede", "si aspetta", "sarà", "prevede", "continua", "amplia", "promuove", "sviluppa", "ritiene", "linee guida", "obiettivo", "potrebbe", "rimane", "progetto", "prospettiva", "intende", "si stima", 'potrebbe', "dovrebbe" e altre parole e termini di significato ed espressione simili hanno lo scopo di identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali termini. Le dichiarazioni previsionali si basano su convinzioni e ipotesi attuali del management, le quali sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono garanzie di risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo: l'incapacità della Società di condurre la gestione o le operazioni di imprese private in cui la Società non detiene una partecipazione di controllo; il rischio di perdita o svalutazione degli investimenti strategici della Società, incluse le sue posizioni in WLD, azioni OpenAI e azioni Beast Industries; la capacità della Società di mantenere la conformità con i requisiti di quotazione continua del Nasdaq; costi, oneri o spese imprevisti che riducono le risorse di capitale della Società o ritardano in altro modo l'impiego del capitale; l'incapacità di raccogliere capitale adeguato per finanziare o ampliare le proprie attività commerciali o gli investimenti strategici; la volatilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi WLD ed ETH, che potrebbe influire sostanzialmente sul valore delle partecipazioni di tesoreria della Società; modifiche normative, future leggi e regolamenti con un impatto negativo sugli asset digitali o sull'adozione dell'IA; rischi relativi allo sviluppo, all'adozione e all'accettazione da parte del mercato della tecnologia Proof-of-Human e della rete World; l'incertezza riguardo al successo dell'evento World Lift Off e al suo impatto sul valore o sull'adozione di WLD; e le posizioni pubbliche e governative in evoluzione riguardo alle risorse digitali o ai settori legati all'IA. Alla luce di tali rischi e incertezze, si raccomanda ai lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un'analisi di altri rischi e incertezze, nonché di altri fattori rilevanti, ognuno dei quali potrebbe far sì che i risultati effettivi di Eightco differiscano da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali qui riportate, si rimanda ai documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), inclusi i fattori di rischio e altre informazioni contenute nella sua Relazione annuale sul modulo 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2026 e nei successivi documenti depositati presso la SEC e disponibili al pubblico. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data di pubblicazione e Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni o di annunciare pubblicamente i risultati di eventuali revisioni di tali dichiarazioni al fine di riflettere eventi o sviluppi futuri, salvo quanto richiesto dalla legge.

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