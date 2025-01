Eureka presenta J15 Max Ultra, dotato dell'innovativa tecnologia di rilevamento dei liquidi trasparenti, al CES 2025

LAS VEGAS, 7 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Eureka, azienda pioniera nella pulizia domestica forte di oltre un secolo di innovazione, è orgogiosa di presentare al CES 2025 l'aggiunta più recente alla sua famiglia di robot: Eureka J15 Max Ultra. Basandosi sulle performance e sull'eccellenza di questa gamma di robot, il J15 Max Ultra fissa un nuovo standard nella pulizia robotica. È in grado di rilevare e di adattarsi a sporco, detriti, vari tipi di pavimento e sporcizia umida, compresi liquidi trasparenti[i]. Presenta inoltre un'innovativa spazzola laterale estensibile e un mop per raggiungere anche gli angoli più difficili, una migliore capacità di superamento degli ostacoli per scivolare senza sforzo le soglie e una potente aspirazione da 22.000 Pa, per performance di pulizia eccezionali.

IntelliView TM AI 2.0 – Tecnologia di rilevamento dei liquidi trasparenti

L'esclusiva tecnologia IntelliView™ AI di Eureka, introdotta per la prima volta con J15 Pro Ultra, è in grado di identificare oltre 150 oggetti[ii] e offre un modo più intelligente per gestire la sporcizia bagnata[iii]. In caso di fuoriuscita di liquidi, il dispositivo comanda al robot di ruotare automaticamente il corpo, di dare priorità alla pulizia con il mop e di sollevare la spazzola rotante, per evitare che il liquido penetri nel contenitore della polvere. I liquidi trasparenti però potrebbero comunque non essere rilevati a causa dell'influenza della luce ambientale sul sensore visivo RGB del robot.

Il modello Eureka J15 Max Ultra supera questa limitazione con l'innovativo IntelliView™ AI 2.0, un'avanzata tecnologia che integra un sistema di visione a infrarossi e un sensore di visione FHD, una combinazione che consente al robot di generare due tipi di visioni in tempo reale: immagini ad alta definizione degli oggetti e della struttura delle loro superfici, in gran parte non influenzate dalla luce ambientale. Queste immagini vengono elaborate da potenti algoritmi AI addestrati per identificare anche le minime differenze nei riflessi e nelle texture delle superfici, consentendo al robot di rilevare chiaramente gli oggetti, persino i liquidi trasparenti.

Una tecnologia avanzata per la pulizia degli angoli e dei bordi

L'Eureka J15 Max Ultra è dotato di un avanzato sistema a doppia estensione per affrontare anche le curve più strette. È un sistema combina la tecnologia di estensione del mop ScrubExtend del J15 Pro Ultra, ampiamente apprezzata, con la nuova tecnologia SweepExtend. Queste innovazioni consentono al mop e alla spazzola laterale di estendersi automaticamente quando rilevano angoli e bordi, garantendo una pulizia più completa.

Una copertura potente per la pulizia di tutta la casa

Con una miglior potenza di aspirazione di 22.000 Pa, pari a un aumento del 35%[iv] rispetto al suo predecessore, Eureka J15 Max Ultra offre eccezionali performance di pulizia a fondo. Grazie all'avanzata tecnologia ObstaCross, il robot supera facilmente soglie alte fino a 1,18 pollici e affronta complesse soglie a doppio strato alte fino a 1,57 pollici[v], garantendo transizioni fluide su vari tipi di pavimento e ostacoli.

Disponibilità

Eureka J15 Max Ultra sarà disponibile a giugno 2025 al prezzo di $ 1.299. La prima fase di vendite avrà inizio negli Stati Uniti, in Germania, Francia, Italia e Spagna[vi].

Eureka presenta inoltre anche J15 Ultra, un modello base della serie Eureka J15. È dotato di una potenza di aspirazione di 19.000 Pa, tecnologia FlexiRazor, ScrubExtend e stazione base All-in-One. Il lancio del J15 Ultra è previsto per marzo 2025, al prezzo di $ 799 [vii].

[i] Le performance effettive possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e dei fattori ambientali. [ii] Il riconoscimento di oltre 150 oggetti si basa su test interni effettuati dal produttore. [iii] Gli algoritmi AI di rilevamento e pulizia sono ottimizzati per condizioni domestiche standard. Fattori ambientali, come un'illuminazione estrema o superfici non standard, possono influire sulle performance. [iv] Il modello Eureka J15 Pro Ultra ha una potenza di aspirazione di 16.200 Pa. [v] In base a test interni effettuati dal produttore, i risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali. [vi] La disponibilità del prodotto può variare in base alla regione. Le tempistiche del lancio sono soggette a modifiche. [vii] La disponibilità del prodotto può variare in base alla regione. Le tempistiche del lancio sono soggette a modifiche.

Informazioni su Eureka

Fondata nel 1909 a Detroit, Michigan, USA, Eureka® offre una linea completa di aspirapolvere, tra cui modelli verticali, a traino, a stelo, portatili, senza fili e robot. Da oltre 100 anni Eureka continua a innovare e a portare sul mercato prodotti nuovi ed estremamente interessanti, diventando un nome familiare nel Nordamerica e in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitare il sito www.eureka.com

