FIBO 2026: L'Intelligenza Artificiale guida il boom di Salute e Longevità

Colonia, Germania, 13 aprile 2026 /PRNewswire/ -- FIBO 2026, la fiera leader mondiale per fitness, wellness e salute, segna la trasformazione del settore verso modelli basati su dati e longevità. Se in passato dominava l'allenamento muscolare classico, oggi il mercato è plasmato da applicazioni digitali e analisi supportate dall'intelligenza artificiale. FIBO si propone come piattaforma globale per un ecosistema integrato che unisce prevenzione, performance e qualità della vita a lungo termine.

'FIBO 2026 è la fiera leader a livello mondiale che riunisce l'industria del fitness e della salute in modo unico per lo scambio, l'esperienza e il networking', afferma Silke Frank, direttrice di FIBO.

Innovazione e Business: La Confex Hall

Il cuore strategico dell'evento è la Confex Hall, dedicata alle innovazioni tecnologiche e all'IA. Al suo interno, il Future Forum offrirà quattro giorni di programma specialistico.

Tecnologia tangibile: La Tech Valley

Adiacente alla Confex Hall si trova la Tech Valley, dove le innovazioni diventano esperienze concrete. La Confex Hall funge da hub centrale per i leader del settore e le startup che presentano soluzioni per il Connected Fitness e la Digital Health, e altri modelli data-driven, favorendo investimenti e partnership internazionali.

Informazioni su FIBO

Oltre al business, networking e alla formazione di alto livello, FIBO offre numerose esperienze live. La prossima edizione si terrà a Colonia dal 16 al 19 aprile 2026.

Maggiori informazioni: fibo.com

Informazioni su RX

Grazie alla combinazione di dati e prodotti digitali, RX rende ancora più attrattivi i 400 eventi nei 42 settori e 22 paesi. RX fa parte di RELX, un fornitore globale di strumenti di analisi e decisioniali basati sulle informazioni per clienti professionisti e aziendali. RX: Global Events - Al servizio della crescita delle imprese.

Pressekontakt FIBO

Leonie Ophey

Product Marketing Manager

Leonie.Ophey@rxglobal.com

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/fibo-2026-lintelligenza-artificiale-guida-il-boom-di-salute-e-longevita-302739888.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.