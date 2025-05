Geotab collabora con oltre l'80% delle principali case automobilistiche per guidare l'armonizzazione dei dati e definire gli standard di settore

Collaborazioni strategiche con 31 marchi in tre diversi continenti assicurano dati coerenti e di alta qualità per la gestione di flotte miste, favorendo il progresso nel settore dei veicoli connessi

ROMA, 1 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Geotab, leader globale nelle soluzioni per veicoli connessi, sta contribuendo in modo significativo all'evoluzione del settore della telematica, grazie a partnership strategiche e a un impegno costante per l'eccellenza dei dati. Attraverso un'ampia rete di partner, che oggi include oltre l'80% dei maggiori OEM a livello globale (calcolati sulla quota di mercato nel segmento flotte), Geotab sta dando priorità all'armonizzazione dei dati tra differenti tipologie e marchi di veicoli. Questa solida collaborazione con i produttori assicura agli utenti informazioni coerenti e di alta qualità, un elemento chiave dell'approccio orientato al cliente di Geotab.

Geotab promuove attivamente la standardizzazione del settore, partecipando a iniziative internazionali come COVESA (Connected Vehicle Systems Alliance) e il Mobility Data Space. Questo approccio proattivo riflette l'impegno dell'azienda nel creare un ecosistema di dati unificato e favorire l'innovazione nel campo della mobilità connessa. Privilegiando la parità dei dati tramite la collaborazione con gli OEM, e partecipando attivamente alla definizione degli standard di settore, Geotab semplifica l'accesso alle informazioni e agli approfondimenti analitici di alta qualità. Questo consente di prendere decisioni più consapevoli per incrementare l'efficienza e abbattere i costi.

La rete di partner OEM di Geotab si compone attualmente di 31 marchi provenienti da tre continenti, tra cui BMW Group, Ford, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis, Volkswagen Group, Volvo Cars e altri ancora. "La nostra partnership con Geotab porta i dati dei veicoli multimarca dal Gruppo Volkswagen agli operatori delle flotte di tutta Europa. Attraverso la piattaforma di Geotab, consentiamo ai fleet manager di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità, senza l'installazione di dispositivi hardware aggiuntivi. Questa collaborazione supporta il processo decisionale basato sui dati, per un'esperienza di gestione delle flotte ancora più connessa ed efficiente", afferma Lasse Schmidt van Hülst, Lead Business Development & Sales di CARIAD SE, a nome di Volkswagen Group Info Services AG.

Solitamente, ogni produttore raccoglieva e trasmetteva i dati in modo diverso, con variazioni nella frequenza di trasmissione e nel numero di dati raccolti. Di conseguenza, i gestori di flotte miste si trovavano spesso a dover gestire incongruenze all'interno dei propri set di dati. Inoltre, Geotab ha rilevato che una flotta media include veicoli di 13 produttori diversi, andando così ad aggiungere ulteriore complessità all'interno di un settore in continua evoluzione come quello dei veicoli connessi (nel 2023, infatti, il 75% delle nuove auto vendute a livello globale era dotato di sistemi telematici OEM integrati).

L'integrazione di segnali specifici per i produttori, come i codici di guasto (DTCs), arricchirà ulteriormente la piattaforma MyGeotab, introducendo funzionalità come avvisi personalizzati per la manutenzione dei singoli veicoli o suggerimenti per aiutare i fleet manager a pianificare meglio i tempi di fermo e ridurre le interruzioni nelle operazioni.

Geotab offre agli OEM l'opportunità di ampliare rapidamente la propria offerta, fornendo soluzioni avanzate per la gestione delle flotte. Per esempio, collaborando con Geotab, Kia è in grado di migliorare la propria gamma PBV con strumenti innovativi specifici per il cliente, come un sistema di fleet management completo, un'app per i conducenti e l'integrazione per i sistemi di infotainment a bordo (IVI), che offrono un vantaggio competitivo ai clienti.

Christoph Ludewig, Vice President Europe di Geotab, ha dichiarato:"Le case costruttrici sono sottoposte a una pressione crescente per orientare i propri modelli di business verso la mobilità elettrica e soluzioni basate sui dati. Geotab ha sviluppato un set universale di data point consigliati, una metodologia di campionamento e un modello dati che gli OEM possono utilizzare per garantire che la loro offerta soddisfi le esigenze specifiche dei fleet manager, con particolare attenzione ai gestori di flotte miste. Le nostre soluzioni, grazie alle solide capacità analitiche offerte e all'AI integrata, permettono agli OEM di rispondere rapidamente a una domanda in continua evoluzione, senza perdere di vista le attività operative principali. Questo approccio collaborativo contribuisce al progresso della mobilità digitale, oggi e in futuro".

L'esperienza di Geotab nell'ambito della telematica OEM si basa su oltre 10 anni di collaborazione con i principali produttori e con 55.000 clienti a livello globale, tra cui diverse aziende parte della Fortune 500 e alcune delle maggiori flotte del settore pubblico su scala internazionale. Questa storia di partnership di lunga data ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di soluzioni solide e integrate, in grado di rispondere alle sfide specifiche legate alla gestione di flotte miste. Per maggiori informazioni su come Geotab semplifica la gestione di queste tipologie di flotte, visitare https://www.geotab.com/it/telematica-oem/.

