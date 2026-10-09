GlobalFoundries segna la pietra miliare dell'espansione di Dresda, annuncia la piattaforma di prossima generazione per l'IA fisica

L'espansione SPRINT da 1,1 miliardi di euro procede secondo i piani per aumentare la capacità di Dresda a più di un milione di wafer da 300 mm all'anno entro la fine del 2028; FDX Fusion porterà in Europa la tecnologia di nuova generazione ad alta efficienza energetica per l'IA fisica

DRESDA, Germania, 9 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- GlobalFoundries (NASDAQ: GFS) (GF) ha celebrato oggi la cerimonia di completamento della struttura dell'edificio nell'ambito del proprio progetto di espansione SPRINT a Dresda e ha annunciato FDX Fusion, una piattaforma di nuova generazione per chip altamente integrati ed efficienti dal punto di vista energetico, il cui sviluppo e la cui produzione sono previsti presso il sito. La piattaforma è progettata per applicazioni di IA fisica impegnative. Insieme, i due traguardi fanno avanzare uno dei progetti di espansione dei semiconduttori più significativi d'Europa e rafforzano l'impegno di GF a garantire tecnologie sicure, sviluppate e fabbricate localmente.

Nell'ambito del progetto di espansione SPRINT, GF sta investendo 1,1 miliardi di euro per espandere la capacità produttiva presso il sito di Dresda. Il progetto dovrebbe aumentare la capacità produttiva annua a oltre un milione di wafer da 300 mm entro la fine del 2028, rendendo Dresda il più grande sito di produzione di semiconduttori per conto terzi d'Europa. La capacità aggiuntiva supporterà le tecnologie differenziate di GF per applicazioni automobilistiche, aerospaziali, IoT industriali e di difesa, mercati sempre più modellati dall'IA fisica.

"La base industriale europea dipende dai chip che devono essere disponibili, affidabili e costruiti vicino ai clienti che fanno affidamento su di essi", ha dichiarato Tim Breen, CEO di GlobalFoundries. "SPRINT espande tale capacità a Dresda offrendo al contempo ai clienti un percorso verso la prossima generazione di calcolo ad alta efficienza energetica per l'IA fisica. Ciò rafforza il ruolo di GF come partner di fiducia nelle industrie che contano di più per l'Europa".

"Con SPRINT, non stiamo semplicemente aggiungendo spazio in camera bianca. Stiamo investendo nel futuro della Germania come sede industriale e di innovazione, in catene di approvvigionamento europee resilienti e in un accesso sicuro e affidabile a tecnologie differenziate dei semiconduttori", ha dichiarato Manfred Horstmann, General Manager e Senior Vice President di GlobalFoundries. "Insieme ai nostri partner, stiamo ampliando la nostra capacità di servire i nostri clienti e i loro mercati esigenti da Dresda".

"L'odierna cerimonia di completamento della struttura dell'edificio segna una pietra miliare importante nel progetto complessivo e dimostra che Exyte, in qualità di appaltatore generale, insieme a GlobalFoundries e ai nostri partner, sta portando avanti questa significativa espansione della capacità di produzione di semiconduttori secondo il piano. SPRINT sta espandendo la complessa infrastruttura di camera bianca e di produzione mentre l'impianto esistente rimane pienamente operativo", ha dichiarato Mark Vokes, Project Director di Exyte.

Il completamento di questa fase di costruzione nei tempi previsti e nel rispetto del budget consente a GlobalFoundries di proseguire i lavori rimanenti sia nell'impianto esistente che nell'ampliamento come previsto.

In occasione della cerimonia, GF ha anche annunciato i piani per sviluppare e produrre FDX Fusion, la sua prossima generazione di tecnologia a silicio su isolante completamente impoverito, a Dresda. Progettata per applicazioni di IA fisica impegnative, FDX Fusion mira a prestazioni digitali paragonabili a quelle della tecnologia a 7 nm, combinate con funzionalità analogiche, a segnale misto, di memoria integrata e RF ad alte prestazioni. La piattaforma è destinata a consentire l'elaborazione, il rilevamento, il controllo in tempo reale e la connettività sicura ad alta efficienza energetica all'interno di un'unica tecnologia.

GF Dresden intende proseguire lo sviluppo della tecnologia attraverso il prossimo programma IPCEI Advanced Semiconductor Technologies (AST), previa approvazione del governo federale tedesco.

GF impiega circa 3.000 persone a Dresda e gestisce ca. 60.000 m² di spazio in camera bianca e di laboratorio, con una capacità produttiva annuale fino a 950.000 wafer da 300 mm, a seconda del mix di prodotti. Dal 2009 GF ha investito più di 10 miliardi di euro a Dresda, un investimento che si colloca tra i maggiori investimenti industriali in Germania. Sostenuto dall'Unione europea, dal governo federale tedesco e dallo Stato libero di Sassonia nell'ambito della normativa europea sui chip, il progetto di espansione SPRINT fa parte di un più ampio sforzo europeo volto a rafforzare le catene di approvvigionamento dei semiconduttori e la competitività industriale. L'espansione consentirà inoltre a GF di offrire processi e flussi di dati esclusivamente in Europa per i clienti con requisiti di sicurezza rigorosi, compresi i clienti dei settori delle infrastrutture critiche e dell'aerospazio.

Contatti:Stanislaw RahmPublic Relationsglobalfoundriesde@hotwireglobal.com

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