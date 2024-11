Huawei debutta all'evento Super Terminal Expo e punta al successo condiviso nel settore dell'aviazione intelligente

HONG KONG, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- In qualità di fornitore leader mondiale di infrastrutture ICT e terminali intelligenti, Huawei è stata invitata a partecipare alla cerimonia di apertura del Super Terminal Expo e a parlare a un panel. In occasione della fiera, Huawei ha presentato i suoi ultimi prodotti e soluzioni, nonché i risultati ottenuti nel supportare i settori dell'aviazione e della logistica a diventare digitali e intelligenti.

Lo sviluppo delle infrastrutture ICT è fondamentale per le trasformazioni digitali e intelligenti dell'aviazione civile. Nel panel Strategie per gli hub aeroportuali e sfide APAC, Jacky Wang, vicepresidente della divisione Smart Transportation di Huawei, ha osservato che l'ambito di attività degli hub aeroportuali si sta espandendo e che i flussi di passeggeri, merci, commerciali, finanziari e informativi si stanno fondendo a un ritmo più elevato. Secondo Jacky Wang, Huawei si impegna a creare una base digitale e intelligente dotata di sensori multidimensionali, connettività diffusa e una piattaforma aperta, per aiutare gli hub aeroportuali a migliorare l'efficienza operativa, l'esperienza dei passeggeri e la sicurezza aeroportuale. "Sfruttando le capacità di intelligenza artificiale di Huawei, speriamo di collaborare con clienti e partner del settore per sviluppare soluzioni più intelligenti. Si prevede che queste soluzioni guideranno la trasformazione intelligente degli hub aeroportuali e aumenteranno il livello di intelligenza nel settore dell'aviazione civile", ha affermato.

Jacky Wang ha inoltre sottolineato che l'intelligenza artificiale sarà ampiamente utilizzata per gestire i flussi di volo, la sicurezza aeroportuale e gli aeroporti in generale (Total Airport Management o TAM), e che ciò avrà un profondo impatto sulle operazioni di volo, sui servizi ai passeggeri, sulla sicurezza e su altri aspetti degli aeroporti hub.

Ad oggi, Huawei ha già servito oltre 210 aeroporti, compagnie aeree e clienti di gestione del traffico aereo in tutto il mondo. Huawei continuerà ad aumentare i propri investimenti nel settore dei trasporti e ad esplorare tecnologie idonee per diversi scenari aziendali dell'aviazione civile. Mediante la collaborazione con gli utenti e i partner dell'ecosistema, Huawei punta a creare soluzioni innovative e un valore significativo per il settore dell'aviazione civile.

Grazie alla sua competenza ed esperienza in materia di hub di trasporto, reti di trasporto, flussi di merci e sistemi a bassa quota, Huawei ha creato una base digitale e intelligente per trasporti e logistica completi, che a sua volta consentirà operazioni sicure ed efficienti lungo tutte le catene di fornitura e industriali.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni aeroportuali intelligenti di Huawei, visitare: https://e.huawei.com/en/industries/aviation

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2554814/Huawei.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-debutta-allevento-super-terminal-expo-e-punta-al-successo-condiviso-nel-settore-dellaviazione-intelligente-302303202.html