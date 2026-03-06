Huawei si aggiudica otto premi GLOMO all'MWC Barcelona 2026

BARCELLONA, Spagna, 6 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Huawei ha vinto otto prestigiosi Global Mobile (GLOMO) Awards all'evento MWC Barcelona 2026. I premi includono: Migliore infrastruttura di rete mobile, Migliore soluzione di rete basata sull'IA, Migliore soluzione di rete non terrestre, Miglior servizio di operatore mobile per consumatori connessi, Migliore innovazione mobile per la salute e il benessere connessi, Migliore innovazione nel settore FinTech e del commercio digitale, Miglior utilizzo della tecnologia mobile per l'accessibilità e l'inclusione e Migliore innovazione mobile per migliorare la vita di bambini e ragazzi.

I GLOMO Awards di GSMA sono tra i premi più autorevoli e influenti nel settore delle comunicazioni mobili a livello mondiale, e vengono assegnati come riconoscimento ad aziende e persone che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo della tecnologia mobile, delle applicazioni innovative e del settore. Questi premi sono valutati da una giuria composta dai massimi esperti del settore.

Migliore infrastruttura di rete mobile

Huawei ha sviluppato una serie di soluzioni innovative per la banda ultra-larga, le antenne multiple e l'efficienza energetica che supportano l'evoluzione verso il 5G su tutte le bande di frequenza. Queste innovazioni sono state utilizzate dai gestori per costruire reti mobili basate sull'IA e semplici da implementare: progettate per l'evoluzione verso il 5G-A, offrono prestazioni superiori e consumano livelli di energia estremamente bassi. Hanno stabilito un nuovo punto di riferimento per il settore delle comunicazioni a livello globale.

Miglior soluzione di rete basata sull'IA

Huawei e China Mobile hanno sviluppato congiuntamente una soluzione di trasformazione operativa "AI+Network" per reti autonome (AN) al fine di risolvere le principali criticità nelle operazioni di rete: efficienza, crescita e costi. Approfondendo la progettazione di AN di livello 4, questa soluzione esprime sia il valore tecnico sia quello commerciale dell'IA. Questa soluzione integra inoltre il primo protocollo di comunicazione multi-agente A2A-T di livello carrier al mondo, che consente la collaborazione autonoma tra agenti in diversi domini e porta i livelli di autonomia della rete dall'intelligenza di singoli nodi all'intelligenza collettiva.

Migliore soluzione di rete non terrestre

La divisione comunicazioni satellitari di China Telecom ha collaborato con Huawei per sviluppare la prima serie di tecnologie del settore per consentire la connessione diretta tra telefoni cellulari e satelliti Tiantong. Queste tecnologie includono i codici ultra-brevi, la codifica di canale convoluzionale ad alto guadagno e la quantizzazione vocale adattiva. Attualmente, 40 modelli di telefoni cellulari e sette sistemi di infotainment per auto utilizzano queste tecnologie per comunicare tramite il sistema satellitare Tiantong, sia nella Cina continentale che a Hong Kong, nonché in un numero crescente di paesi e regioni in tutto il mondo. Queste tecnologie vengono utilizzate anche nei settori marittimo e a bassa quota.

Miglior servizio di operatore mobile per consumatori connessi

Telkomsel e Huawei, entrambe con sede in Indonesia, hanno vinto il premio GSMA GLOMO come Miglior operatore mobile per i consumatori connessi grazie all'utilizzo del logo UE per garantire un'esperienza ottimale. Tale riconoscimento conferma l'approccio pionieristico dell'Indonesia alla monetizzazione dell'esperienza e rappresenta un punto di riferimento per gli operatori di tutto il mondo che stanno esplorando questo nuovo modello di business.

Migliore innovazione mobile per la salute e il benessere connessi

Il progetto Ubiquitous AI Health Assistant, realizzato congiuntamente da China Mobile 5G New Calling e Huawei, ha vinto il premio GSMA GLOMO per la Migliore innovazione mobile per la salute e il benessere connessi. Questo progetto segna una nuova fase per le comunicazioni intelligenti definite dal concetto di "calling as a service".

Migliore innovazione nel settore FinTech e del commercio digitale

La piattaforma Ziidi Wealth, sviluppata congiuntamente da Safaricom e Huawei, si è aggiudicata il GSMA GLOMO Award per la migliore innovazione nel settore FinTech e del commercio digitale. Le due aziende collaborano nel settore della finanza mobile da oltre un decennio, sostenendo l'ecosistema dei servizi finanziari mobili in Africa sotto tutti gli aspetti, dai portafogli digitali ai pagamenti, fino ai servizi finanziari.

Ziidi è un fondo del mercato monetario (MMF) lanciato da Safaricom nel 2025 in Kenya che migliora significativamente l'inclusione finanziaria, offrendo ai clienti con reddito medio-basso una soluzione di investimento digitale sicura, in tempo reale e accessibile.

La piattaforma utilizza Mobile Money di Huawei, che integra i dati provenienti dal sistema di supporto aziendale (BSS), dal sistema di supporto operativo (OSS) e da altri domini, insieme a funzionalità di assistenza operativa e controllo del rischio di credito, rendendo i servizi finanziari più accessibili a livello globale. La piattaforma ha aperto la strada al rapido sviluppo di portali che consentono agli utenti di accedere a servizi digitali e intelligenti per la vita quotidiana.

Miglior utilizzo della tecnologia mobile per l'accessibilità e l'inclusione

China Mobile e Huawei hanno sviluppato congiuntamente l'Ubiquitous Mobile Health Assistant. Basato sulla rete 5G New Calling di China Mobile e su un agente IA dedicato alla salute, l'assistente fornisce servizi sanitari completi che spaziano dalla consulenza medica, all'assistenza sanitaria fino alla gestione della salute, trasformando il dialer del telefono in un portale medico portatile accessibile a tutte le famiglie.

Migliore innovazione mobile per migliorare la vita di bambini e ragazzi

Il Qingjiao Plan in Lancang County (contea di Lancang), Pu'er, Cina, avviato congiuntamente da China Telecom, CSEF e Huawei, utilizza la rete 5G di China Telecom e Huawei Cloud WeLink per creare una comunità virtuale che collega insegnanti e studenti di Lancang e Shanghai, integrando 5G e Wi-Fi nei campus. Ad oggi, il progetto ha già coinvolto decine di scuole primarie e secondarie a Lancang, ha formato oltre 600 insegnanti delle aree rurali e aiutato più di 5.000 studenti. A livello nazionale, ha formato quasi 180.000 insegnanti, promuovendo l'equità educativa grazie alle tecnologie digitali.

MWC Barcelona 2026 si terrà dal 2 al 5 marzo a Barcellona, in Spagna. Durante l'evento, Huawei presenterà gli ultimi prodotti e le soluzioni più recenti presso lo stand 1H50 della Fira Gran Via, Padiglione 1.

L'era delle reti agentiche si sta avvicinando rapidamente, determinando un'accelerazione nell'adozione commerciale del 5G-A su larga scala. Huawei sta collaborando attivamente con operatori e partner in tutto il mondo per sfruttare tutto il potenziale del 5G-A e aprire la strada all'evoluzione verso il 6G. Stiamo inoltre sviluppando soluzioni di rete incentrate sull'IA per abilitare servizi, reti ed elementi di rete (NE) intelligenti, accelerare l'implementazione su larga scala di reti autonome di livello 4 (AN L4) e utilizzare l'IA per potenziare il nostro core business. Insieme ad altri operatori del settore, contribuiremo alla creazione di reti ad alte prestazioni orientate al valore e di infrastrutture di calcolo IA per un futuro completamente intelligente.

