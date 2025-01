Il Gruppo Menarini e Insilico Medicine stipulano un secondo accordo di licenza globale esclusivo per un asset preclinico scoperto tramite intelligenza artificiale che mira a soddisfare le esigenze insoddisfatte in oncologia

• Si tratta del secondo asset che il Gruppo Menarini ha acquisito in licenza da Insilico Medicine, scoperto attraverso la sua piattaforma di intelligenza artificiale generativa, simile all'inibitore di KAT6 in fase preclinica (MEN2312) acquisito in licenza un anno fa e che è rapidamente entrato nella fase clinica.

• In base all'accordo, al Gruppo Menarini verranno concessi i diritti globali per sviluppare e commercializzare l'asset. L'accordo prevede un pagamento anticipato di 20 milioni di dollari e il valore combinato, inclusi tutti i traguardi di sviluppo, normativi e commerciali, è di oltre 550 milioni di dollari, a cui andranno ad aggiungersi royalties graduali.

FIRENZE, Italia e CAMBRIDGE, Massachusetts, 10 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Il Gruppo Menarini ("Menarini"), azienda leader a livello internazionale nel settore farmaceutico e diagnostico, e Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), una consociata interamente controllata dal Gruppo Menarini orientata all'offerta di terapie oncologiche trasformative ai pazienti affetti da tumori, e Insilico Medicine ("Insilico"), azienda biotecnologica basata sull'intelligenza artificiale generativa (IA) in fase clinica, hanno annunciato oggi la sottoscrizione di un accordo di licenza esclusivo che concede a Stemline i diritti globali per lo sviluppo e la commercializzazione di una piccola molecola preclinica mirata a esigenze oncologiche altamente insoddisfatte.

L'asset è un inibitore di piccole molecole altamente selettivo e potenzialmente il migliore della categoria, che colpisce un'ampia gamma di tumori solidi, sviluppato con l'aiuto di Chemistry42, il motore di chimica generativa di Insilico, e del team di scoperta di farmaci di Insilico. L'asset ha superato con successo la fase di sviluppo preclinico e ha dimostrato un'ampia attività antitumorale in tumori selezionati.

"Siamo entusiasti di avviare la nostra seconda collaborazione con Insilico Medicine, azienda leader nel campo dell'intelligenza artificiale generativa, per una piccola molecola altamente selettiva e potenzialmente la migliore della categoria, mirata a un'ampia gamma di tumori", ha affermato Elcin Barker Ergun, CEO del Gruppo Menarini. "Questo asset ci aiuterà ad accedere a nuove aree con elevate esigenze insoddisfatte, ampliando le aree tumorali in cui possiamo aiutare i pazienti oncologici con terapie rivoluzionarie".

"La nostra precedente esperienza con Menarini Stemline ha dimostrato che l'azienda è efficiente, agile, strategica e impegnata a fornire rapidamente le migliori soluzioni terapeutiche innovative ai pazienti affetti da cancro, massimizzando la probabilità di successo del programma", ha affermato Alex Zhavoronkov, PhD, fondatore e CEO di Insilico Medicine. "La gestione strategica visionaria di Menarini Stemline sta rapidamente ridefinendo il campo dell'oncologia e siamo molto felici di prendere parte alla sua ricerca per prolungare la vita dei pazienti in tutto il mondo."

In base ai termini dell'accordo, Stemline verserà un pagamento anticipato di 20 milioni di dollari a Insilico. Il valore combinato dell'accordo, comprese tutte le fasi fondamentali di sviluppo, regolamentazione e commercializzazione, supera i 550 milioni di dollari, a cui si aggiungono le royalties graduali.

Prima di questa collaborazione, nel gennaio 2024 il Gruppo Menarini e Insilico avevano sottoscritto un accordo di licenza esclusiva per MEN2312, una piccola molecola innovativa per il trattamento del cancro al seno e altre indicazioni oncologiche.

Informazioni su MEN2312

La molecola MEN2312 è stata sviluppata dal team di ricerca e sviluppo di Insilico con l'ausilio della sua piattaforma end-to-end Pharma Generative AI per inibire KAT6 e bloccare il recettore endocrino (ER) a livello trascrizionale, conferendogli il potenziale per superare la resistenza alle terapie endocrine dovuta a mutazioni o all'attivazione costitutiva indipendente dal ligando di ER. Nel corso di studi preclinici, la molecola ha dimostrato una potente inibizione di KAT6 in diversi modelli CDX e PDX, con buona efficacia e sicurezza.

Informazioni sul Gruppo Menarini

Il Gruppo Menarini è un'azienda leader a livello internazionale nel settore farmaceutico e diagnostico, con un fatturato di oltre 4,7 miliardi di dollari e oltre 17.000 dipendenti. Menarini si concentra su aree terapeutiche con elevate esigenze non soddisfatte e realizza prodotti destinati all'ambito cardiologico, oncologico, pneumologico, gastroenterologico, delle malattie infettive, diabetologico, delle infiammazioni e dell'analgesia. Con 18 stabilimenti manifatturieri e 9 centri di ricerca e sviluppo, Menarini fornisce prodotti in 140 paesi nel mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito menarini.com.

Informazioni su Stemline Therapeutics Inc.

Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), una società interamente controllata del Gruppo Menarini, è una casa biofarmaceutica in fase commerciale focalizzata sullo sviluppo e sulla commercializzazione di terapie oncologiche innovative. Stemline commercializza ORSERDU® (elacestrant) negli Stati Uniti e nell'Unione europea, una terapia endocrina orale indicata per il trattamento di donne in postmenopausa o di uomini adulti con carcinoma mammario avanzato o metastatico positivo per il recettore degli estrogeni (ER), negativo per il recettore del fattore di crescita epiteliale umano 2 (HER2), con mutazione di ESR1 e progressione della malattia dopo almeno una linea di terapia endocrina. Negli Stati Uniti e in Europa, Stemline commercializza anche ELZONRIS® (tagraxofusp-erzs), un trattamento innovativo mirato al CD123 per pazienti affetti da neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche (BPDCN), un tumore ematologico aggressivo, a tutt'oggi l'unico trattamento approvato per la BPDCN negli Stati Uniti e nella UE. Stemline commercializza in Europa anche NEXPOVIO® (selinexor), un inibitore di XPO1 per il mieloma multiplo. Stemline dispone anche di un ampio portfolio clinico di piccole molecole e di biologici in varie fasi di sviluppo per numerose forme di tumori solidi ed ematologici.

Informazioni su Insilico Medicine

Insilico Medicine, azienda biotecnologica globale in fase clinica basata sull'IA generativa, mette in connessione biologia, chimica e analisi di studi clinici tramite sistemi IA di prossima generazione. L'azienda ha sviluppato piattaforme IA che utilizzano modelli generativi profondi, apprendimento di rinforzo, trasformatori e altre tecniche di apprendimento automatico moderne per la scoperta di nuovi target e la generazione di strutture molecolari innovative dotate delle proprietà desiderate. Insilico Medicine sviluppa soluzioni rivoluzionarie mirate alla scoperta e allo sviluppo di farmaci innovativi per la cura di tumori, fibrosi, patologie del sistema nervoso centrale, infettive, autoimmuni e legate all'invecchiamento. www.insilico.com

