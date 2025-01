Il proiettore laser più piccolo al mondo, il JMGO O2S Ultra, brilla al CES 2025

Innovazione compatta con triplo laser, straordinaria risoluzione 4K e schermo da 100 pollici a soli 5,75 pollici di distanza

LAS VEGAS, 6 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- JMGO presenta il rivoluzionario O2S Ultra all'edizione CES 2025, fissando un nuovo punto di riferimento per l'intrattenimento domestico. O2S Ultra è il proiettore laser più piccolo al mondo: coniuga design innovativo e tecnologia all'avanguardia, offrendo un'esperienza cinematografica che si adatta perfettamente agli spazi abitativi. JMGO ha previsto il lancio ufficiale dell'O2S Ultra nel quarto trimestre del 2025, portando questa tecnologia all'avanguardia nelle case di tutto il mondo.

"O2S Ultra è più di un semplice proiettore laser: è una vera svolta nella ridefinizione dell'intrattenimento domestico", ha affermato Forrest Li, CEO di JMGO. "Grazie alle dimensioni compatte e alle prestazioni all'avanguardia, risolviamo problemi concreti per gli utenti che cercano una qualità eccezionale senza scendere a compromessi in termini di spazio."

Innovazione e design senza pari

L'O2S Ultra rappresenta una svolta nella progettazione dei proiettori a ottica ultra-corta. Con dimensioni pari a soli 12,3 x 11,4 x 5,5 pollici (circa le dimensioni di una scatola da scarpe), è il proiettore laser più piccolo al mondo, che coniuga un'estetica elegante con una funzionalità senza pari. La sua forma compatta lo rende incredibilmente versatile e si adatta a qualsiasi casa. Grazie al suo impressionante rapporto di proiezione di 0,18:1, l'O2S Ultra è in grado di proiettare uno straordinario schermo da 100 pollici da una distanza di soli 5,75 pollici, ottimizzando lo spazio senza sacrificare le prestazioni.

Prestazioni visive di altissimo livello

Il cuore dell'O2S Ultra è la tecnologia proprietaria MALC™ 3.0 di JMGO, che rappresenta un notevole passo avanti nella proiezione laser. Questa innovazione supera i tradizionali compromessi tra luminosità, precisione del colore e contrasto, offrendo tutti e tre contemporaneamente. L'O2S Ultra offre una vera risoluzione 4K, garantendo immagini nitide e dettagliate su schermi fino a 180 pollici. Vanta una copertura della gamma di colori BT.2020 pari al 110%, con una produzione di immagini vivide.

Con un rapporto di contrasto FOFO di 1.800:1, l'O2S Ultra eccelle sia in ambienti bui che ben illuminati. Queste caratteristiche lo rendono ideale per varie situazioni di visione, dalle serate cinema allo streaming sportivo diurno, garantendo un'esperienza visiva superiore in qualsiasi momento.

Tecnologia intelligente per un utilizzo senza sforzo

L'O2S Ultra integra funzionalità avanzate di calibrazione intelligente, semplificando la configurazione con correzione automatica della distorsione trapezoidale, messa a fuoco automatica e adattamento intelligente dello schermo. Queste tecnologie intuitive consentono agli utenti di ottenere in modo rapido e semplice un perfetto allineamento delle immagini. Inoltre, il dispositivo integra Google TV e Dolby Vision, offrendo un accesso fluido ai servizi di streaming come Netflix, migliorando ulteriormente l'esperienza visiva e trasformandolo in un hub di intrattenimento all-in-one.

Disponibilità

Il lancio globale dell'O2S Ultra è previsto per il quarto trimestre del 2025. Prodotto di punta a ottica ultra corta di JMGO, è destinato a ridefinire il modo in cui gli utenti vivono l'intrattenimento domestico, offrendo una qualità cinematografica in un formato salvaspazio e dal design all'avanguardia. JMGO sta attualmente presentando questo proiettore all'edizione CES 2025, che si terrà dal 7 al 10 gennaio 2025 nella Central Hall - Stand 21636 del Las Vegas Convention Center (LVCC).

Informazioni su JMGO

Fondata nel 2011, JMGO si dedica alla creazione di esperienze immersive su grande schermo che combinano portabilità, design e prestazioni. Grazie alla tecnologia ottica all'avanguardia, JMGO si impegna a fornire soluzioni di intrattenimento domestico versatili e di alta qualità per un pubblico globale.

