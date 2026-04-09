La rinascita di una leggenda: l'America torna a contendersi la 38ª edizione della America's Cup Louis Vuitton

NEWPORT, R.I., 8 aprile 2026 /PRNewswire/ -- L'American Racing Challenger Team USA, in rappresentanza del Challenging Yacht Club Sail Newport, è stato confermato come sfidante ufficiale per la 38ª edizione della Louis Vuitton America's Cup, segnando un momento fondamentale nella rinascita della vela americana sulla scena mondiale.

L'American Racing Challenger Team USA, frutto della visione degli imprenditori Karel Komárek e Chris Welch, sarà guidato dal velista americano Ken Read, due volte vincitore del Rolex Yachtsman of the Year e uno dei velisti più affermati e rispettati al mondo.

Gli Stati Uniti occupano un posto unico e dominante nella storia dell'America's Cup, avendo vinto per la prima volta il trofeo nel 1851 e avendolo difeso con successo per 132 anni, la serie di vittorie consecutive più lunga nella storia dello sport. Nonostante questi profondi legami, prima della conferma dell'American Racing Challenger Team USA, l'edizione 2027 sarebbe stata la prima senza un team statunitense. Il ritorno di una sfida americana riflette sia la straordinaria eredità della Coppa sia una rinnovata ambizione degli Stati Uniti di competere nuovamente ai massimi livelli di questo sport.

L'American Racing Challenger Team USA inizierà la sua sfida in posizione di vantaggio, avendo acquisito da American Magic alcune risorse veliche fondamentali per l'America's Cup, tra cui lo yacht AC75 "Patriot" e le due imbarcazioni AC40 del team. Queste risorse consentiranno all'American Racing Challenger Team USA di schierarsi sulla prima linea della 38ª America's Cup, che si terrà a Napoli nella primavera del 2027.

Anche l'American Racing Challenger Team USA e Sail Newport sono lieti di accogliere US Sailing nell'iniziativa. Insieme, i partner si impegneranno per potenziare i percorsi di accesso a questo sport, con l'impegno comune di sostenere la formazione dei giovani e ampliare le opportunità per le veliste, garantendo un futuro più inclusivo e accessibile alla vela americana.

Ulteriori dettagli sul lancio ufficiale del team saranno resi comunicati a tempo debito; la notizia odierna rappresenta una tappa fondamentale per gli appassionati di vela residenti negli Stati Uniti e per gli amanti dell'America's Cup di tutto il mondo.

La competizione per il trofeo più antico dello sport internazionale si svolgerà nella primavera e nell'estate del 2027 nello spettacolare Golfo di Napoli, in Italia, segnando la prima volta in cui l'America's Cup si terrà nel Paese.

Karel Komárek, fondatore e presidente dell'American Racing Challenger Team USA: "L'America's Cup rappresenta il massimo livello di innovazione, prestazioni e competizione internazionale nel mondo della vela. Siamo orgogliosi di riportare un concorrente americano in prima linea in questo storico evento. Si tratta di una decisione che abbiamo preso con grande attenzione e con un intento chiaro: avremmo proceduto solo con i partner giusti. Il prestigio di Sail Newport e il suo impegno non solo nelle competizioni d'élite, ma anche nella promozione della vela a livello base negli Stati Uniti e nell'ampliamento dell'accesso a questo sport, l'hanno resa un partner fonte di ispirazione.

Chris Welch, fondatore e vicepresidente dell'American Racing Challenger Team USA: "Questa opportunità va ben oltre la semplice competizione: è un'occasione unica per scrivere il primo capitolo di una nuova era nella storia dell'America's Cup. Visto lo straordinario slancio che si sta creando attorno alla Coppa, Karel ed io siamo orgogliosi di contribuire a riportare la nazione di maggiore successo al mondo su questo palcoscenico iconico, al fianco di alcuni dei marchi americani più influenti e riconoscibili."

Ken Read, CEO dell'American Racing Challenger Team USA: "Avere l'opportunità di rappresentare ancora una volta gli Stati Uniti nell'America's Cup è un onore immenso. Non ci facciamo illusioni sulle sfide che ci attendono e siamo pienamente concentrati sulla creazione di una squadra in grado di vincere la Coppa. Non vediamo l'ora di realizzare un programma di cui i velisti americani possano andare fieri e di lasciare un'eredità che duri nel tempo".

Grant Dalton, presidente dell'America's Cup Partnership (ACP): "Siamo lieti di confermare che Sail Newport, rappresentata dall'American Racing Challenger Team USA, sarà lo sfidante americano alla 38ª edizione della Louis Vuitton America's Cup. Il ritorno di un forte sfidante statunitense non è solo fantastico per l'evento nel suo complesso e lo spirito della competizione, ma è meraviglioso per i fan di tutto il mondo".

David Blakey, Commodoro del Royal New Zealand Yacht Squadron (RNZYS): "Siamo lieti di accogliere la sfida dell'ARC Team USA, in rappresentanza di Sail Newport. Data la straordinaria storia degli Stati Uniti nell'America's Cup e il calibro della squadra che gareggerà, saranno un avversario formidabile e un valido contributo a quella che si preannuncia come una competizione eccezionale e combattuta fino all'ultimo".

Chris Long, presidente di Sail Newport: "Nell'American Racing Challenger Team USA, abbiamo trovato un partner che condivide la nostra missione e i nostri valori e che può contribuire a portare lo spirito e l'energia che da sempre contraddistinguono Sail Newport nello sport della vela, in vista della sfida per la 38ª America's Cup. Sail Newport è stata fondata nel 1983, quando l'America's Cup ha lasciato Newport, con l'obiettivo di mantenere viva e accessibile la vela. Per noi è incredibilmente significativo far parte dell'America's Cup ai massimi livelli. La nostra organizzazione è stata fondata con l'obiettivo di rendere questo sport accessibile a tutti, e questa missione continua ancora a guidare ogni nostra azione".

Note per i redattori

Informazioni su Karel Komarek: Karel Komárek (nato il 15 marzo 1969 a Hodonín, Repubblica Ceca) è un imprenditore, investitore e filantropo ceco. È il fondatore e presidente di KKCG, gruppo di investimento internazionale con sede a Lucerna, incentrato sull'innovazione e sulla crescita responsabile e sostenibile e con attività che spaziano dall'intrattenimento all'energia, dalla tecnologia al settore immobiliare e marittimo.

Komárek è un velista attivo, che gareggia regolarmente ai massimi livelli in regate internazionali, tra cui Maxi Yacht Rolex Cup, Barcelona Maxi Yacht Regatta e RORC Nelson's Cup Series, dove il suo yacht da regata V di 30 metri ha conquistato numerosi podi.

Informazioni su Chris Welch: Chris Welch è un imprenditore sportivo, investitore e negoziatore di accordi commerciali che opera al punto di intersezione tra sport globale, capitali e marchi di lusso. Co-fondatore del nuovo team americano in gara per l'America's Cup, l'American Racing Challenger Team USA, vanta una comprovata esperienza nella creazione di partnership di alto valore nel mondo dello sport d'élite.

Welch è noto per la sua capacità di strutturare complessi accordi di sponsorizzazione e investimento nel mondo dell'automobilismo, tra cui numerose collaborazioni di titolarità che coinvolgono McLaren Racing, Scuderia Ferrari e Williams Racing. La sua esperienza abbraccia più livelli dell'ecosistema, dalla Formula Uno alla Formula E, generando valore commerciale in modo costante sia in realtà consolidate che emergenti.

Ha inoltre ricoperto un ruolo chiave nel creare un ponte tra il mondo dello sport, l'industria del lusso e il settore dei mercati finanziari, in particolare attraverso una storica collaborazione tra Sotheby's e McLaren Racing. Oltre agli sport motoristici, è il fondatore di Run-To-Global e uno degli investitori fondatori di aziende in forte crescita tra cui Zilch Technologies Limited, con interessi più ampi nel campo della tecnologia e delle scienze della vita.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.AmericanRacingChallenger.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2951225/American_Racing_Challenger_Team_USA.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/la-rinascita-di-una-leggenda-lamerica-torna-a-contendersi-la-38-edizione-della-americas-cup-louis-vuitton-302738204.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.