La trasformazione di METLEN: La Terza Era - Il progresso in movimento

ATENE, Grecia e LONDRA, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- METLEN oggi annuncia il lancio della sua terza trasformazione strategica e l'inizio della prossima fase della sua evoluzione: La terza era - Il progresso in movimento.

Questa trasformazione rappresenta un nuovo capitolo nel percorso della Società, in linea con una strategia che ne sosterrà l'obiettivo a medio termine: raddoppiare le proprie dimensioni, come illustrato nel corso del Capital Markets Day di Londra lo scorso aprile.

La Società sfrutta il riuscito completamento delle trasformazioni precedenti (nel 2017 e nel 2022), la sua solida base finanziaria e la sua visione strategica.

Nell'ambito di questa trasformazione strategica, di seguito sono descritti i principali cambiamenti e le nomine chiave nel team dirigenziale e nella struttura organizzativa di METLEN1:

Il settore energetico viene ristrutturato in due pilastri3:

Il settore dei metalli continuerà a essere diretto da Dimitris Stefanidis in qualità di amministratore delegato del segmento metalli, che supervisionerà le attività di METLEN nella catena del valore integrata dell'alluminio, nelle materie prime critiche e nei metalli circolari.

M Technologies, la divisione di METLEN specializzata in dispositivi militari in metallo e parte del settore dei metalli, sarà guidata da Vassilis Tsiamis in qualità di amministratore delegato4.

Il settore delle infrastrutture e delle concessioni resta inoltre rimane una priorità strategica sotto l'attuale leadership di Evangelos Chrysafis, vicepresidente esecutivo di METLEN S.A. nonché presidente di METKA ATE, Dinos Benroubi, amministratore delegato di METKA ATE ed Elenos Karaindros, presidente e amministratore delegato di M Concessions.

Viene consolidato il team di alti dirigenti che ha rappresentato fino ad oggi una parte integrante del percorso di METLEN, composto da:

Il nostro team di alti dirigenti sarà rafforzato da Dimitris Papadopoulos nel nuovo ruolo di consulente senior esecutivo del presidente esecutivo e del consiglio di amministrazione.

Evangelos Mytilineos, presidente esecutivo, ha dichiarato: "Oggi scriviamo un altro capitolo del nostro viaggio, con la terza trasformazione della nostra evoluzione, la Terza Era.

Con il mio nuovo ruolo di presidente esecutivo intendo contribuire strategicamente all'attuazione dei nostri impegni, come definiti nel nostro piano aziendale a medio termine, per una crescita sia organica che inorganica, in collaborazione con il nuovo amministratore delegato del Gruppo, Christos Gavalas.

La nuova struttura di METLEN si basa su un team dirigenziale rafforzato, su un modello operativo sinergico ottimizzato e ulteriormente allineato alle migliori pratiche di governance aziendale.

Il mio obiettivo è concentrarmi ulteriormente sul garantire la creazione di valore a lungo termine di METLEN, e sono convinto che la nuova struttura di leadership e il nuovo team saranno un catalizzatore per il nostro successo".

Link per vedere la presentazione

Nota 1: queste modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.Nota 2: Fotini Ioannou entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione di METLEN PLC a partire dal 1° gennaio2026.Nota 3: queste modifiche sono effettive immediatamente, a partire dal 7 novembre 2025.Nota 4: queste modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° dicembre 2025.

Informazioni su METLEN:

METLEN Energy & Metals PLC (METLEN o la Società) è la società madre di un gruppo multinazionale industriale ed energetico, leader nei settori metallurgico ed energetico, focalizzato sulla sostenibilità e sull'economia circolare. È quotata principalmente alla borsa di Londra e secondariamente alla borsa di Atene, con un fatturato consolidato e un EBITDA rispettivamente di 5,68 e di 1,08 miliardi di euro (2024). Il gruppo METLEN è un punto di riferimento per la metallurgia green competitiva a livello europeo e mondiale, pur gestendo un'unica unità di produzione di bauxite, allumina e alluminio primario integrata verticalmente nell'Unione Europea (UE) con strutture portuali di proprietà privata. Nel settore energetico, il gruppo METLEN offre una gamma completa di soluzioni – progetti di energia termica e rinnovabile, distribuzione e commercio di energia elettrica, oltre a investimenti in infrastrutture di reti elettriche, accumulo di energia su batterie e altre tecnologie green. Il gruppo della Società è attivo nei mercati di oltre 40 Paesi in tutti e cinque i continenti e adotta un modello sinergico su vasta scala tra i settori della metallurgia e dell'energia, oltre a occuparsi dello sviluppo end-to-end di grandi progetti di infrastrutture energetiche.

