La versione mobile di Delta Force e la nuova Season Eclipse Vigil saranno disponibili dal 21 aprile; sbloccato un nuovo premio per la pre-registrazione

LOS ANGELES, 21 aprile 2025 /PRNewswire/ -- È arrivata la prossima evoluzione della guerra tattica! Delta Force, sviluppato da Team Jade, offre ufficialmente due nuovi modi per i giocatori di lanciarsi nel combattimento tramite il lancio della versione mobile e di quella per PC di Delta Force: Season Eclipse Vigil. Delta Force: Season Eclipse Vigil è appena stata rilasciata su PC, offrendo una nuova ed entusiasmante ondata di contenuti, miglioramenti al gameplay e un campo di battaglia più oscuro e intenso che mai. Nel frattempo, i giocatori su dispositivi mobili possono prepararsi alla battaglia con l'esperienza completa di Delta Force su dispositivi portatili per la prima volta.

Guarda il trailer ufficiale di Delta Force: Season Eclipse Vigil ora.

Delta Force Mobile, che verrà lanciato il 21 aprile dopo aver appena raggiunto 25 milioni di pre-registrazioni, ridefinisce gli FPS mobili con un'esperienza di guerra 24 contro 24, completa di pilotaggio di veicoli terrestri, marittimi e aerei. La versione per dispositivi mobili è caratterizzata da una modalità sparatutto di estrazione di nuova generazione, ambienti immersivi e un design delle missioni accessibile. Entrambe le modalità sono potenziate da ottimizzazioni grafiche all'avanguardia, il tutto integrato in una progressione incrociata e integrata con il PC. I giocatori su dispositivi mobili possono anche aspettarsi una serie di eventi di lancio pensati per dare il via alla loro carriera sul campo di battaglia e immergerli nell'esperienza completa di Delta Force fin dal primo giorno.

Delta Force : Season Eclipse Vigil introduce un nuovo operatore – Elio de Montbel, nome in codice Operator Nox – una forza silenziosa e letale specializzata in tattiche di controllo e debuff. Nox è pensato per i giocatori che amano dominare il campo di battaglia attraverso strategia e sotterfugi. Operation Blackout (solo per PC) introduce il combattimento notturno sia nelle modalità Operazioni che Guerra. Qui, la copertura dell'oscurità diventa un'arma a doppio taglio: letale per chi non è preparato, ma un vantaggio tattico per i giocatori che la padroneggiano.

La stagione offre anche una serie di miglioramenti al gameplay:

Stiamo ampliando i confini di ciò che i giocatori possono aspettarsi da uno sparatutto militare moderno, sia su PC che su dispositivi mobili. I giocatori su dispositivi mobili possono aspettarsi un'esperienza di gioco completa e coinvolgente. "Il recente raggiungimento del traguardo di 25 milioni di pre-registrazioni dimostra davvero quanto sia appassionata la nostra community e non potremmo esserne più grati", commenta Shadow Guo, Game Director. "Eclipse Vigil segna una svolta per Delta Force. Guardiamo con fiducia all'opportunità di scoprire come questa stagione porterà l'esperienza tattica a nuovi livelli.

Per maggiori informazioni su Delta Forcevisitare il nostro sito web ufficiale e il nostro canale YouTube, con ulteriori aggiornamenti disponibili su X, Facebook, Instagram e TikTok.

Informazioni su Delta Force

Delta Force è lo sparatutto tattico free-to-play che rappresenta il prossimo capitolo dell'amata serie Delta Force, che presenta modalità multigiocatore su larga scala, così come una campagna single-player/co-op ricca di azione, un vasto arsenale di armi per la personalizzazione e molto altro. La versione Open Beta di Delta Force per PC sarà lanciata il 5 dicembre e i giocatori potranno unirsi alla mischia ottenendo il gioco gratuitamente tramite il sito web e le pagine di Steam e di Epic Games Store. Delta Forcesarà lanciato il 21 aprile anche sull'App Store per i giocatori iOS e sul Play Store per i giocatori Android.

Informazioni su Team Jade

Team Jade è un ramo importante di TiMi Studio Group, famoso per Call of Duty: Mobile e Assault Fire; quest'ultimo è lo sparatutto cinese per PC più popolare dell'ultimo decennio. Con un organico di centinaia di veterani del settore, Team Jade ha ricevuto vari riconoscimenti prestigiosi – BAFTA e TGA.

