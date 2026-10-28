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Lavor Ombra si lancia a livello internazionale, portando design siciliano e Radical Transparency® nel settore dei tappeti di lusso

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28 ottobre 2026 | 06.03
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L'atelier di lusso con sede a Palermo combina il design siciliano con l'artigianato indiano, le fibre naturali, i coloranti botanici e la produzione in piccoli lotti.

PALERMO, Sicilia, 28 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Lavor Ombra, atelier di lusso specializzato in tappeti, tessuti e oggetti artigianali, annuncia il suo lancio internazionale. Fondato dalla designer italo/australiana Mariella Ienna, il marchio combina la ricchezza culturale della Sicilia con le secolari tradizioni di annodamento a mano di Bhadohi, in India.

"I miei anni di lavoro nell'industria del tappeto e del tessile in India mi hanno instillato un profondo apprezzamento per la manifattura, i materiali e i maestri artigiani che si trovano dietro ogni creazione", ha dichiarato Mariella Ienna, fondatrice di Lavor Ombra. "Ogni tappeto è il lavoro di molte mani, e valorizzarlo richiede completa trasparenza su come vengono forniti i materiali e su come viene realizzato ogni pezzo. La nostra visione consiste nel rendere l'integrità etica e la maestria artigianale una parte intrinseca del lusso."

Due collezioni di tappeti: Primo e Lusso

La crescente necessità di Radical Transparency® negli interni di lusso

Man mano che cresce la domanda di approvvigionamento responsabile, Lavor Ombra pone la Radical Transparency® al centro della sua filosofia. Viene indicato il numero di nodi di ciascun tappeto, con il suo rovescio visualizzato per dimostrarne l'artigianalità. I materiali utilizzati includono Eri ottenuta nel rispetto degli animali e sete indigene, filati non tinti e coloranti botanici, selezionati per ridurre il consumo di acqua e l'impatto ambientale.

Il marchio sostiene GoodWeave e riconosce l'origine geografica, il patrimonio culturale e le tradizioni artigianali come elementi essenziali della provenienza. La produzione rimane limitata, con materiali controllati in base a standard etici.

Ispirato da Chhaya, la dea indù dell'ombra, Lavor Ombra celebra la resistenza, la dualità e la trasformazione. Palermo, città di stratificazioni culturali e di continua reinvenzione, ne fornisce la base creativa.

Le collezioni sono disponibili su lavorombra.com. Architetti e designer possono aderire al programma commerciale Lavor Ombra per ottenere prezzi esclusivi, campioni personalizzati e richieste personalizzate.

Informazioni su Lavor Ombra

Fondata da Mariella Ienna, designer con oltre 20 anni di esperienza nel settore dei tappeti e del tessile in India, Lavor Ombra è un atelier di lusso con sede a Palermo dedicato alla creazione di tappeti, tessuti e oggetti artigianali. Il marchio sostiene l'artigianalità, la provenienza e la Radical Transparency®.

Contatto:India Soranson Way+1 424-521-2667press@lavorombra.com

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