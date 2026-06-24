circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale PrNewswire

L'inverter di stringa intelligente da 506 kW di Huawei ha vinto il PREMIO Smarter E a Intersolar Europe 2026

24 giugno 2026 | 15.40
LETTURA: 2 minuti

MONACO DI BAVIERA, 24 giugno 2026 /PRNewswire/ -- A Intersolar Europe 2026, l'inverter di stringa intelligente da 506 kW (SUN2000-506KTL) di Huawei ha vinto lo Smarter E AWARD 2026 nella categoria "Fotovoltaico", risultando l'unico inverter fotovoltaico premiato in uno scenario di rete. Questo riconoscimento rappresenta uno dei più prestigiosi nel settore del fotovoltaico per Huawei.

Il nuovo prodotto di punta di Huawei, il SUN2000-506KTL, è il primo inverter di stringa da oltre 500 kW commercializzato nel settore. Non si tratta di un semplice aggiornamento di potenza e tensione rispetto alla precedente generazione SUN2000-330KTL. Il SUN2000-506KTL offre 3 innovazioni pionieristiche: il primo inverter di stringa fotovoltaico a 1000 V CA del settore, il primo inverter di stringa con funzionalità di grid-forming e vanta la più alta densità di potenza del settore. Offre ai clienti 4 vantaggi principali: rendimenti degli investimenti ottimizzati, capacità di grid-forming migliorate, efficienza operativa e manutenzione, sicurezza e affidabilità superiori, elevando l'innovazione degli inverter di stringa intelligenti a un nuovo livello. 

Come prodotto di punta della soluzione Smart PV di nuova generazione di Huawei per impianti su larga scala, FusionSolar9.0, l'inverter di stringa 506KTL è già ampiamente diffuso. Dal 2025, Huawei ha implementato la soluzione in diversi scenari nel mercato cinese e l'adozione internazionale sta accelerando rapidamente. Oltre 10 GW di progetti sono attualmente in costruzione a livello globale utilizzando FusionSolar9.0, poiché gli sviluppatori di diversi mercati hanno rivalutato i loro progetti a favore di BOS inferiori e della maggiore economicità del ciclo di vita offerti dalla soluzione.

Huawei si impegna a sostenere la transizione energetica con soluzioni tecnologicamente all'avanguardia, commercialmente solide e progettate per il lungo termine. Consentendo agli impianti solari di diventare risorse intelligenti e di supporto alla rete – non fonti di generazione passive – per promuovere lo sviluppo di alta qualità del settore.

Il premio Smarter E AWARD rappresenta un importante riconoscimento per l'impegno di Huawei nell'innovazione. Durante la cerimonia di premiazione, Huawei ha dichiarato che si è trattato di una grande motivazione per il team, ben più di un semplice onore, ma una potente conferma della costante ricerca dell'innovazione, dell'incessante esplorazione tecnologica e della filosofia incentrata sul cliente che contraddistinguono Huawei.

Guidata dal concetto di brand "Making the Most of Every Ray" (Sfruttare al massimo ogni raggio), Huawei si impegna a liberare tutto il potenziale dell'energia solare, offrendo soluzioni più affidabili, di alto valore e innovative.

Huawei continuerà a promuovere la collaborazione aperta, lavorando fianco a fianco con partner globali per offrire costantemente prodotti e soluzioni di alta qualità e creare insieme un futuro più verde e migliore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2998731/image1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/linverter-di-stringa-intelligente-da-506-kw-di-huawei-ha-vinto-il-premio-smarter-e-a-intersolar-europe-2026-302809350.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale PrNewswire.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT89801 it Energia Energia Ambiente Ambiente Ambiente Economia_E_Finanza Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
news to go
Euro digitale, via libera del Parlamento Ue a nuovo regolamento
news to go
Pensioni, sale età media per uomini e donne: il dato
Zendaya e Tom Holland mano nella mano a Roma: "I veri supereroi sono tra noi" - Video
News to go
Stop al lavoro, torna la norma anti-caldo
Agente morto dopo inseguimento, il saluto di cordoglio delle forze di polizia - Video
Fine vita, fratelli Gentili: "Noi affetti da Sla vogliamo la libertà di scegliere" - Video
Ponza, 40 kg di hashish in una grotta: l'intervento dei sommozzatori della Finanza – Video
L'attacco di Trump a Meloni, l'audio originale della telefonata - Video
Starmer si dimette, la battuta di Trump: "Non era Winston Churchill" - Video
Foggia, ricettazione e riciclaggio pezzi ricambio auto rubate: 8 arresti - Video
News to go
Autovelox, Salvini firma il decreto: cambiano le regole
Pietro Orlandi: "43 anni fa spariva Emanuela, ricostruiamo quei momenti per fare chiarezza"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza