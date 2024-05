L'UE Sant Andreu lancia la prima divisa non ufficiale della squadra di calcio in riconoscimento dei suoi fan

La squadra, con sede a Barcellona, apre il negozio "Costures Sant Andreu" presso il centro commerciale Westfield La Maquinista per ringraziare i suoi sostenitori per il loro incrollabile sostegno e per festeggiare che la squadra è ai playoff per la promozione

Presso il negozio del club, i tifosi UESA potranno creare gratuitamente le proprie divise da calcio utilizzando i propri capi, che il club ufficializzerà

Prenotazione di appuntamenti e maggiori informazioni disponibili sul sito Costures Sant Andreu: https://www.westfield.com/spain/lamaquinista/costures

BARCELLONA, Spagna, 13 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Domani Unió Esportiva Sant Andreu (UESA), una squadra di calcio con oltre 110 anni di storia profondamente radicata nella città di Sant Andreu de Palomar (Barcellona), lancerà "Costures Sant Andreu" presso il centro commerciale Westfield La Maquinista. Questo è il primo negozio ufficiale della squadra in cui i fan possono creare gratuitamente il proprio kit.

I tifosi UESA potranno portare i propri capi in negozio, dove verrà aggiunto lo stemma del club e, se lo vorranno, un numero e un nome a scelta. Il club riconoscerà e formalizzerà i capi come autentico abbigliamento della squadra. A tal fine, i sostenitori dell'UESA devono semplicemente accedere al sito web fornito da Westfield La Maquinista e fissare un appuntamento.

Fedele al suo motto "l'orgoglio del popolo", l'UESA vuole rendere omaggio ai suoi tifosi per il loro incrollabile sostegno e condividere l'entusiasmo del loro viaggio verso la promozione nella Reale Federcalcio spagnola (RFEF), nel bel mezzo del primo turno dei playoff .

Attraverso questa iniziativa l'UE Sant Andreu e il suo sponsor ufficiale, Westfield La Maquinista, mirano a riportare l'essenza del calcio: la passione dei tifosi simboleggiata nello stemma, contro la commercializzazione che ha preso il sopravvento su questo sport. Il prezzo delle magliette può superare i cento euro, così come i biglietti delle partite.

I centri Westfield sono noti per il loro forte legame con le comunità di cui fanno parte. Westfield La Maquinista fa parte del Sant Andreu da oltre due decenni, durante i quali non ha mai smesso di essere coinvolto nella vita quotidiana del quartiere e della sua gente. Pertanto, il centro ha voluto dare voce al club e ai suoi tifosi con "Costures Sant Andreu" che è più di un semplice negozio fisico, perché rappresenta l'orgoglio e l'unità della comunità di Sant Andreu e il suo sostegno duraturo all'UESA.

