Michter's lancia il 10 Year Kentucky Straight Bourbon

LOUISVILLE, Kentucky, 26 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Il mastro distillatore di Michter's Dan McKee e il maestro di maturazione di Michter's Andrea Wilson hanno approvato una distribuzione del bourbon Michter's invecchiato oltre 10 anni che inizierà ad arrivare nei negozi, nei bar e nei ristoranti a partire da aprile.

"Anziché seguire un rigido programma di invecchiamento, noi di Michter's imbottigliamo il whisky quando il team di produzione lo ritiene completamente maturo. Ciò conferma gli standard stabiliti dal primo mastro distillatore del Kentucky di Michter, Willie Pratt", spiega il presidente di Michter, Joseph J. Magliocco. Il prezzo consigliato per il lancio del 2025 negli Stati Uniti sarà di 195 dollari per una bottiglia da 750 ml.

Wilson e McKee assaggiano regolarmente le botti più vecchie per valutare la maturazione delle scorte. Commenta Wilson: "È un momento davvero emozionante quello in cui esaminiamo le botti da prendere in considerazione per questa versione. Anche quest'anno il 10 Year Kentucky Straight Bourbon è invecchiato oltre 10 anni. Si apre con un aroma molto invitante e ti cattura come un buon film con lo sviluppo dei personaggi e la complessità, con la gioia di un'eccezionale storia da condividere e lasciandoti soddisfatto sino alla fine".

Il 10 Year Kentucky Straight Bourbon Michter's ha una gradazione alcolica del 94,4% (47,2% vol.). "Ha un corpo e un carattere straordinari", osserva McKee. "La ricchezza e la complessità di questo whisky continuano a regalare un'esperienza così corposa e incredibilmente saporita per un bourbon prossimo a una gradazione alcolica del 100%".

Alla fine di ottobre 2024, la rivista britannica Drinks International ha annunciato i risultati di un sondaggio condotto da un'accademia di esperti di whisky, giornalisti, baristi e acquirenti di bevande indipendenti provenienti da oltre 20 paesi. È la prima volta in assoluto che un whisky (Michter's) viene eletto Whiskey più ammirato al mondo per due anni consecutivi.

Michter's vanta una lunga e ricca tradizione nell'offerta di whisky americani tradizionali di qualità senza compromessi. Con ciascuna delle sue offerte in produzione limitata invecchiate alla maturità di picco, l'acclamato portafoglio di Michter's consiste di bourbon, rye, sour mash whisky e whisky statunitense.

Per maggiori informazioni su Michter's visitare michters.com e seguire i profili su Instagram, Facebook e X.

Contatto:Joseph J. Magliocco+1 (502) 774-2300 x580jmagliocco@michters.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2649767/Michter_s_10_Year_Kentucky_Straight_Bourbon.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/michters-lancia-il-10-year-kentucky-straight-bourbon-302411663.html