Mondevo Group presenta ITTIKAR: la prima banca d'affari al mondo basata nativamente sull'IA per i family office

La piattaforma, lanciata nel primo trimestre del 2026, introdurrà agenti di intelligenza artificiale dedicati per ogni family office, ridefinendo l'accesso al mercato da 6 trilioni di dollari dei family office.

ABU DHABI, EAU,, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Mondevo Group ha annunciato oggi il lancio di ITTIKAR, la prima banca d'affari al mondo basata nativamente sull'intelligenza artificiale, creata esclusivamente per i family office, con sede centrale presso l'Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Dopo 12 mesi di intenso sviluppo da parte del team di MonTech, composto da oltre 40 ingegneri di intelligenza artificiale e con sede a Singapore, ITTIKAR verrà lanciato ufficialmente nel primo trimestre del 2026, trasformando radicalmente il modo in cui i family office accedono ai mercati privati e impiegano i capitali.

Un cambio di paradigma: dall'intelligenza artificiale basata sul prodotto all'intelligenza artificiale basata sui segmenti

La differenziazione competitiva di ITTIKAR risiede nella sua filosofia architettonica essenziale. Le piattaforme tradizionali basate sull'intelligenza artificiale nei servizi finanziari adottano modelli incentrati sul prodotto con algoritmi di intelligenza artificiale progettati per abbinare i prodotti ai clienti su larga scala. ITTIKAR inverte completamente questo paradigma, adottando un agente di intelligenza artificiale dedicato per ogni family office, creando un approccio orientato al servizio che mette al primo posto gli obiettivi di investimento, i parametri di rischio e gli obiettivi strategici unici di ogni famiglia.

Hussam Otaibi, fondatore di Mondevo Group, ha affermato:

"ITTIKAR è il primo progetto di Mondevo Ventures, la nostra iniziativa strategica volta a creare e investire in aziende basate sull'intelligenza artificiale in settori in cui abbiamo sviluppato una profonda competenza. Con ITTIKAR, speriamo di definire un nuovo standard per i family office e i loro team di investimento in merito alle modalità di accesso e di due diligence relative alle opportunità di investimento, introducendoli al contempo a nuove classi di attività e strutture rese possibili dalle attività digitali e dalla tokenizzazione."

‍Fabio Brambilla, CEO di ITTIKAR, ha dichiarato:

"ITTIKAR rappresenta 12 mesi di intenso sviluppo per risolvere un problema che è stato motivo di insoddisfazione per i family office per decenni: accedere ai mercati privati senza essere trattati come canali di distribuzione di prodotti preconfezionati. La nostra architettura di intelligenza artificiale basata sui segmenti prevede che ogni family office disponga di un agente di intelligenza artificiale esclusivo, che impari le sue preferenze, comprendendo i suoi vincoli e individuando opportunità che corrispondono realmente al suo mandato. Questa è l'intelligenza artificiale orientata ai servizi nella sua forma migliore, non una tecnologia orientata alle vendite mascherata da innovazione."

Basato su una rete globale consolidata

ITTIKAR viene lanciata con una base di oltre 100 relazioni consolidate con family office in Europa, Medio Oriente, Asia e America Latina.

Queste relazioni di lunga data, coltivate per oltre due decenni dai fondatori di Mondevo, creano potenti effetti di rete: man mano che più family office aderiscono alla piattaforma, il flusso di affari migliora, la liquidità aumenta e vengono attratte nuove famiglie, creando un ecosistema che i concorrenti non sono in grado di riprodurre facilmente.

‍Cristiano Motto, responsabile AI e tecnologia per Mondevo Group, ha commentato:

"Sviluppare ITTIKAR partendo dai principi fondamentali come una piattaforma basta nativamente sull'IA, anziché adattare l'intelligenza artificiale a infrastrutture bancarie commerciali legacy, ci offre capacità che sono impossibili da replicare a livello architettonico per i concorrenti. Ogni agente di intelligenza artificiale impara e migliora continuamente, creando un vantaggio cumulativo che aumenta nel tempo. Entro la metà del 2026, ITTIKAR sarà la piattaforma di merchant banking basata sull'intelligenza artificiale più sofisticata al servizio dei family office a livello globale.

Informazioni su Mondevo Gruppo

Mondevo Group è un ecosistema di innovazione e gestione patrimoniale basato sull'IA al servizio di family office globali. Il gruppo opera attraverso tre pilastri distinti: Mondevo Wealth, Mondevo Ventures e MondeVita, con il supporto di MonTech, il suo team tecnologico interno a Singapore.

