Omio e České dráhy annunciano una partnership strategica che amplia le opzioni di viaggio in treno attraverso l'Europa

I treni transfrontalieri e nazionali di České dráhy sono ora disponibili per i clienti Omio, rafforzando la posizione della piattaforma come riferimento per i viaggi multimodali in Europa

BERLINO, 22 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Omio, la piattaforma globale leader nella prenotazione di viaggi multimodali e České dráhy, l'operatore ferroviario nazionale ceco, hanno annunciato oggi una importante partnership. La collaborazione offre ai viaggiatori Omio l'opportunità di prenotare i servizi di České dráhy, inclusi i treni Regio, InterCity (IC) ed EuroCity (EC) a lunga percorrenza, oltre alle opzioni ad alta velocità (Railjet/Comfortjet). L'aggiunta dell'ampio inventario di Czech dráhy da questo settembre rafforza la posizione di Omio come leader dei trasporti multimodali in Europa e oltre. Omio è un partner di distribuzione importante che offre l'intera gamma di tratte di České dráhy.

Offrendo ai viaggiatori internazionali e locali una maggiore scelta e valore per i loro viaggi in treno in Europa, la partnership consente collegamenti transfrontalieri verso la Germania (Berlino, Dresda, Monaco), l'Austria (Vienna, Linz, Graz), la Svizzera (Zurigo), la Slovacchia (Bratislava, Košice), l'Ungheria (Budapest) e la Polonia (Varsavia, Cracovia, Katowice), oltre all'accesso a tratte nazionali, tra cui Praga, Brno, Ostrava, Plzeň e Český Krumlov. È l'ideale per i turisti che visitano la capitale ed esplorano i tesori nascosti del Paese, oltre a fornire un'alternativa comoda di prenotazione per i pendolari cechi. I dati di Omio mostrano una crescente domanda, soprattutto da parte di un pubblico internazionale, per i collegamenti transfrontalieri offerti da České dráhy.

Veronica Diquattro, Presidente B2C e Supply Europa di Omio dichiara:

"Questa partnership segna una tappa fondamentale per Omio ed è un elemento chiave per un'offerta europea multimodale completa. I viaggiatori internazionali hanno ora un accesso ancora più semplice e una scelta ancora più ampia per esplorare il continente in treno, migliorando ulteriormente la loro esperienza di viaggio".

Petr Vondráček, Direttore del Dipartimento Trasporto Passeggeri di České dráhy, dichiara:"La cooperazione con la piattaforma Omio è un altro passo per České dráhy verso il rafforzamento dell'accessibilità dei nostri servizi per i passeggeri di tutto il mondo. Attraverso questa partnership, ci apriamo a un gruppo più ampio di clienti e rendiamo più semplice per loro pianificare e realizzare i propri viaggi sia all'interno della Repubblica Ceca, sia all'estero. Il nostro obiettivo comune è promuovere il viaggio in treno come modalità di trasporto moderna, ecologica e facile da usare in tutta Europa".

České dráhy è l'ultima aggiunta a una lunga lista di operatori partner. Solo quest'anno, Omio ha aggiunto oltre 60 compagnie aeree partner e centinaia di partner nel trasporto terrestre. A livello globale, Omio riunisce migliaia di operatori di trasporto ferroviario, autobus, aereo, traghetto e trasporti aeroportuali in Europa, Nord America e Sud-est asiatico, offrendo ai viaggiatori di tutto il mondo una scelta e una comodità senza precedenti.

Informazioni su Omio

Fin dalla sua fondazione nel 2013, il Gruppo Omio aiuta i propri clienti a scoprire nuovi modi di viaggiare. Grazie all'interconnessione di Omio e Rome2Rio, Omio è la piattaforma di ricerca, comparazione e prenotazione di viaggi leader a livello globale. Omio B2B Partnership offre soluzioni su misura ad agenzie di viaggi online (OTA) e fornitori di servizi di trasporto. Omio supporta i propri clienti nel desiderio di esplorare l'Europa, gli Stati Uniti, il Canada e il Sud-est Asiatico in treno, autobus, aereo e traghetto. Omio vende oltre 80.000 biglietti al giorno e vanta un team di oltre 430 persone provenienti da più di 50 Paesi e ha uffici a Berlino, Praga, Melbourne, Londra e Bangalore. Il Gruppo Omio offre ai propri clienti viaggi capaci di ispirare. omio.com

Informazioni sull'azienda České dráhy, a. s.

České dráhy (ČD) è il più grande operatore ferroviario della Repubblica Ceca, con una media di 6.600 treni al giorno. Nel 2024, ČD ha trasportato complessivamente 168,8 milioni di passeggeri. Negli ultimi anni l'azienda ha investito significativamente nella modernizzazione del proprio parco rotabile. Per il trasporto internazionale sta introducendo i nuovi treni ComfortJet e le locomotive Vectron, in grado di raggiungere velocità fino a 230 km/h. A livello regionale sta invece implementando i nuovi treni elettrici RegioPanter e le unità diesel RegioFox. České dráhy è stato il primo operatore nella Repubblica Ceca a introdurre convogli elettrici a batteria, in grado di circolare sia su linee elettrificate che non elettrificate. L'azienda offre inoltre collegamenti internazionali, i suoi treni permettono di viaggiare comodamente e direttamente da Praga verso destinazioni come Berlino, Vienna, Zurigo, Bratislava, Budapest e Varsavia, e in futuro persino fino a Copenaghen.

