ONLYOFFICE 10.0 introduce strumenti di IA, app modulari e maggiore sicurezza nella sua suite per ufficio open source

SINGAPORE, 10 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- ONLYOFFICE presenta il suo principale aggiornamento autunnale, la versione 10.0, che introduce strumenti di intelligenza artificiale in grado di comprendere il contesto direttamente negli editor, nuove app modulari e un significativo potenziamento della sicurezza. Circa 50 nuove funzionalità e oltre 1.000 correzioni per gli editor online, desktop e mobili.

Un'IA che comprende il contesto dei documenti, in ogni editor

ONLYOFFICE 10.0 integra funzionalità di IA in grado di comprendere il contesto negli editor di documenti, fogli di calcolo, presentazioni e PDF. Una scheda dedicata all'IA, con chat integrata, consente ai team di creare contenuti, riassumere, tradurre, ripulire e formattare senza uscire dal file o copiare i contenuti in uno strumento separato.

L'IA semplifica le attività quotidiane: i team legali possono riassumere i contratti, gli analisti possono generare previsioni o tabelle pivot e i manager possono trasformare le idee in presentazioni strutturate.

Prompt predefiniti, azioni IA personalizzate, assistenti e prompt salvati aiutano i team a semplificare i flussi di lavoro e ad automatizzare le attività di routine.

Le organizzazioni possono controllare le modalità di utilizzo dell'IA, scegliendo i modelli in base a qualità, velocità e costi. Gli utenti cloud possono abilitare ONLYOFFICE AI tramite OpenRouter, mentre le installazioni su server possono collegarsi a qualsiasi modello, compresi quelli locali. I dati sensibili rimangono all'interno dell'infrastruttura.

Nuove app modulari

La nuova versione introduce quattro app gratuite che estendono ONLYOFFICE Docs (con licenza AGPL v3). AI Agents automatizza le attività nell'ambiente di lavoro, con ricerca intelligente, base di conoscenze personalizzata e capacità di ragionamento avanzate, supportate da server MCP. Forms semplifica la raccolta dei dati e l'analisi delle risposte. Files centralizza l'archiviazione dei documenti con controlli degli accessi. Rooms supporta la collaborazione sicura, comprese le Virtual Data Rooms per i contenuti riservati. Nel cloud, le app sono attive per impostazione predefinita. Nelle installazioni su server, è possibile installarle con un unico comando.

Miglioramenti degli editor

L'Editor PDF introduce la rimozione dei metadati, annotazioni personalizzabili, il riconoscimento automatico delle tabelle e firme riutilizzabili. Nell'Editor di documenti, i coautori possono seguire in tempo reale il cursore degli altri utenti; la nuova funzione "Keep with next" mantiene uniti i contenuti correlati e il supporto RTL è stato reso più affidabile. I fogli di calcolo sono più veloci, grazie a funzioni ottimizzate, suggerimenti per le formule e una cornice animata per l'area copiata. Le presentazioni dispongono di nuove modalità di visualizzazione, impostazioni di stampa ampliate e della possibilità di esportare le diapositive in formato GIF o video.

Gli utenti possono ora lavorare con file .ofd, salvare i fogli di calcolo in formato .xls, convertire i file SVG in forme modificabili e aggiungere Data Tables ai grafici. Il Plugin Manager, riprogettato, include inoltre nuovi plugin per Antidote, Curly e Salesforce.

Sicurezza

ONLYOFFICE 10.0 corregge 35 vulnerabilità, rafforzando la protezione delle organizzazioni che gestiscono dati sensibili mentre continuano a evolversi le minacce legate all'intelligenza artificiale.

Versioni desktop e mobili

Gli Editor desktop presentano una pagina iniziale rinnovata, le sezioni Templates e Clouds riprogettate, l'integrazione con Odoo e miglioramenti grafici su Linux. In Desktop Community, gli strumenti di IA sono disponibili come componente aggiuntivo opzionale.

Le app gratuite per iOS e Android introducono un assistente IA compatibile con nuovi fornitori, tra cui Grok e DeepSeek, la funzione AI AutoFill per la compilazione dei moduli e l'inserimento vocale per lavorare anche in mobilità.

Informazioni su ONLYOFFICE

ONLYOFFICE è un progetto software open source per la produttività d'ufficio, incentrato su soluzioni avanzate e sicure. Con oltre 21 milioni di utenti in tutto il mondo, è riconosciuto per la sua capacità di innovazione nel settore delle suite per ufficio online.

L'ecosistema ONLYOFFICE comprende una suite completa di applicazioni collaborative, tra cui editor online per documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, moduli e PDF, oltre ad app modulari.

www.onlyoffice.com

github.com/ONLYOFFICE

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