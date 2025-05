OnRe, supportato da Ethena, Solana Ventures e RockawayX, lancia un prodotto a rendimento strutturato che combina stabilità nel mondo reale e rialzo on-chain

LONDRA, 22 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Oggi, OnRe, la principale compagnia di riassicurazione on-chain regolamentata, lancia il suo token ONe. ONe è un token di accumulo per LP, che attualmente offre rendimenti previsti fino al 40,35% costituiti da performance di riassicurazione, rendimento delle garanzie e incentivi del token. OnRe sblocca rendimenti precedentemente inaccessibili dal mercato riassicurativo globale da 750 miliardi di dollari e li combina con gli attributi di rendimento unici del mercato degli asset digitali, dando vita a un prodotto stabile e scalabile.

Grazie alla partnership stretta con Ethena, OnRe consente agli utenti di depositare sUSDe in un pool di riassicurazione su Solana. Gli sUSDe depositati vengono convogliati in un portafoglio riassicurativo bilanciato, attentamente sottoscritto dagli esperti di sottoscrizione e attuariali di OnRe, quindi ripartiti tra linee assicurative diversificate per generare rendimenti non correlati. Ciò consente ai mercati dei capitali on-chain di utilizzare questa classe di asset del mondo reale come garanzia liquida nell'intero ecosistema.

"OnRe offre il perfetto caso d'uso di sUSDe nel mondo reale, consentendo a oltre 6 miliardi di dollari di capitale stabile di generare un rendimento aggiuntivo e significativo tramite l'impiego in uno dei sistemi finanziari più consolidati al mondo. Questa partnership getta le basi per una nuova era di efficienza del capitale, trasformando i depositi in asset produttivi e generatori di rendimento, e aprendo al contempo un mercato che per molto tempo è stato fuori dalla portata della maggior parte degli investitori". — Guy Young, fondatore di Ethena Labs.

Il prodotto strutturato nativo su blockchain di OnRe sblocca capacità non replicabili nella finanza tradizionale, tra cui la partecipazione al rialzo tramite tassi di finanziamento on-chain e integrazioni con altri protocolli DeFi per migliorare l'efficienza del capitale.

Nei mercati ribassisti, OnRe garantisce rendimenti costanti e stabili attraverso l'esposizione riassicurativa, indipendentemente dalle flessioni dei mercati azionari e delle criptovalute. In condizioni rialziste, gli elevati tassi di finanziamento on-chain e gli incentivi token di sUSDe e del token del protocollo $ONRE offrono un significativo potenziale di rialzo.

ONe è direttamente collegato a un'attività regolamentata e generatrice di ricavi, il che lo distingue dai token DeFi che si basano su emissioni o mandati di governance astratti. Il suo valore è legato al TVL, sostenuto da una sottoscrizione nel mondo reale e allineato con la crescita della piattaforma a lungo termine. Le dinamiche dei ricavi del progetto sono interessanti: da 10 milioni di dollari di TVL si possono generare gli stessi ricavi di un fondo del mercato monetario da 500 milioni di dollari.

L'aumento dei flussi di capitale on-chain, trainato dall'adozione di stablecoin e dalla domanda di rendimenti a bassa volatilità da parte degli investitori, rende ideale il momento di questo lancio. Con il supporto di RockawayX, un investitore iniziale in Solana e sostenitore di oltre 15 progetti avanzati dell'ecosistema, e della Solana Foundation, la roadmap di integrazione di OnRe offrirà agli investitori del pool la possibilità di ottenere rendimenti aggiuntivi tramite la componibilità DeFi, come ad esempio la possibilità di utilizzare la ricevuta di deposito del pool come garanzia collaterale sulle piattaforme di prestito.

"Cerchiamo prodotti DeFi che offrano un profilo di rischio e rendimento oppure un'esperienza utente sostanzialmente superiori alle alternative tradizionali, e OnRe rientra sicuramente in questa categoria, con rendimenti prevedibili in contesti ribassisti e un rialzo significativo in periodi rialzisti. I partecipanti attivi sfrutteranno le integrazioni di OnRe in Solana DeFi, con progetti come Kamino, Exponent e Fragmetric, rendendo la riassicurazione un elemento fondamentale del portafoglio on-chain. Meglio ancora, il settore della riassicurazione ha un disperato bisogno di una spinta digitale e prevediamo che OnRe stia compiendo un notevole balzo in avanti". — Samantha Bohbot, Partner e Direttrice crescita presso RockawayX.

"L'innovazione non avviene dall'oggi al domani o in isolamento. Il lancio di OnRe è il risultato di partnership efficaci e di una tecnologia scalabile, che ha dato vita a qualcosa di veramente nuovo nel settore delle risorse digitali e delle assicurazioni. Si tratta di un modello verificato rigorosamente, progettato in modo sicuro e pienamente conforme. Guardo con fiducia alla possibilità di vedere ONe affermarsi come un asset collaterale affidabile per tutto l'anno, consentendo ai mercati degli asset digitali di accedere ai rendimenti solidi e stabili del settore assicurativo, uno dei settori più grandi e redditizi al mondo". — Dan Roberts, co-fondatore e amministratore delegato di OnRe.

Grazie alla sua profonda competenza e alla piena approvazione normativa, OnRe stabilisce un nuovo punto di riferimento per gli allocatori che cercano rendimenti affidabili e resilienti ai cicli. Visitare onre.finance per i primi incentivi per gli investitori e registrarsi per assicurarsi l'accesso prioritario ai premi imminenti.

Informazioni su OnReOnRe unisce l'affidabilità del mercato riassicurativo globale da 750 miliardi di dollari al potere trasformativo della blockchain. Autorizzata a utilizzare asset digitali come garanzia assicurativa, OnRe offre a una nuova categoria di investitori accesso diretto a rendimenti reali costanti attraverso prodotti strutturati e progettati per generare rendimenti sia nei mercati rialzisti che in quelli ribassisti, creando un profilo di rendimento non replicabile nella finanza tradizionale. Con un focus su trasparenza, scalabilità ed efficienza del capitale, OnRe sta trasformando il modo in cui il capitale viene impiegato, offrendo opportunità a un sistema che storicamente è stato irraggiungibile.

Contatto:Sarah GeorgeDirettrice operazionisarah@onre.finance

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2693296/OnRe_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2693298/OnRe_backed_by_industry_leaders.jpg

