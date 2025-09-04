Orisha Commerce annuncia Jessica Ifker Delpirou come nuova amministratrice delegata

Jessica Ifker Delpirou subentra a Marco de Vries per guidare la nuova fase di consolidamento di Orisha Commerce

PARIGI, 29 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Orisha Commerce, specializzata nello sviluppo di soluzioni SaaS per il commercio unificato, ha annunciato un nuovo cambiamento nella sua struttura esecutiva. Jessica Ifker Delpirou ha assunto il ruolo di amministratrice delegata della business unit del gruppo francese Orisha, il cui focus è il commercio retail sia fisico che digitale. La nomina di Jessica Ifker Delpirou è entrata in vigore il 1° luglio 2025, subentrando a Marco de Vries.

Il background di Jessica Ifker Delpirou prima di Orisha Commerce

Jessica Ifker Delpirou vanta una solida esperienza nella gestione di grandi aziende e fondi di investimento per questa nuova fase di Orisha Commerce.

In precedenza Operating Partner presso Serena, ha supportato i fondatori e i loro team su questioni chiave: strategia di crescita ed espansione internazionale, attività di vendita e marketing, organizzazione e governance.

Prima di entrare in Serena, ha ricoperto posizioni direttive generali presso Meetic (Match Group), Made.com e PayPal, dove ha guidato lo sviluppo e la crescita in diversi mercati europei. Ha inoltre diretto BforBank (Crédit Agricole), dove era responsabile della trasformazione digitale della banca. Fa parte del consiglio di amministrazione di numerosi marchi e retailer digitali o fisici ed è attivamente impegnata a promuovere una maggiore diversità nell'imprenditoria.

Jessica Ifker Delpirou punta a consolidare la posizione di Orisha Commerce come attore leader in Europa nel commercio unificato. Sotto la sua guida, la business unit intende accelerare l'innovazione dei prodotti, intensificare lo sviluppo europeo e appoggiare marchi e retailer nelle loro principali strategie omnicanale e tecnologiche. Mira inoltre a rafforzare una cultura aziendale inclusiva, innovativa e sostenibile. Questi orientamenti strategici saranno perfezionati nelle prossime settimane in stretta collaborazione con i team.

Jessica Ifker Delpirou, amministratrice delegata Orisha Commerce: "Il commercio retail e i marchi stanno attraversando una profonda trasformazione, guidata dall'accelerazione di nuovi utilizzi. Sono convinta che Orisha Commerce abbia un ruolo chiave da svolgere nel sostenere e ispirare questi cambiamenti a livello europeo. Il nostro potenziale di innovazione, la forza dei nostri team e il nostro impegno nei confronti dei marchi e dei retailer ci consentiranno di inventare insieme i modelli di commercio unificato di domani".

Alexandre Fretti, amministratore delegato del gruppo Orisha, commenta così questa nuova nomina: "Siamo molto lieti di annunciare l'arrivo di Jessica in Orisha. Il suo background esemplare nel settore digitale e nella strutturazione di aziende ad alta crescita la rendono una figura chiave nel settore della tecnologia francese. All'incrocio tra ipercrescita e ricerca di una redditività sostenibile, Jessica incarna una nuova generazione di leader in grado di combinare ambizione, disciplina e impatto. La sua capacità di mobilitare i team e dare un impulso collettivo sarà una risorsa fondamentale per rafforzare le performance, l'innovazione e l'esecuzione in Orisha Commerce".

Informazioni su Orisha Commerce

Grazie al suo portafoglio di soluzioni SaaS B2C, D2C e B2B, Orisha Commerce, un'impresa del gruppo Orisha, consente a retailer e marchi di offrire esperienze di acquisto unificate e integrate per clienti e collaboratori, dalla navigazione e scoperta alla transazione, all'acquisizione e al consumo su tutti i punti di contatto fisici e digitali.

Con oltre 3.500 clienti, tra cui aziende riconosciute a livello mondiale come adidas, Decathlon, SMCP, Tommy Hilfinger, BUT, Weldom, Brabantia, Hema, Miniso e Toys R Us Iberia, presenti in oltre 100 paesi, Orisha Commerce oggi gestisce più di 60.000 punti di contatto retail, come casse fisse, POS mobili, terminali self-service, chioschi, e facilita le vendite online per più di 1.000 aziende, con un team dedicato di oltre 700 dipendenti e collaboratori operanti in 11 sedi in 4 paesi.

