Per questa Festa delle Offerte Prime, lascia che Narwal si occupi delle pulizie profonde e risparmia alla grande

MILANO, 7 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- In occasione della Festa delle Offerte Prime di Amazon, Narwal, leader globale nella cura intelligente dei pavimenti e tra i cinque principali marchi di aspirapolvere al mondo, aiuta le famiglie a mantenere i pavimenti puliti e freschi senza sforzo. Dal 7 al 12 ottobre, i più recenti robot aspirapolvere Narwal saranno disponibili su Amazon con sconti fino a €550, mentre sullo Store Ufficiale Narwal sarà possibile acquistare bundle esclusivi — che includono due anni di ricambi e accessori — con risparmi fino a €720. Con tecnologie avanzate di pulizia, navigazione intelligente e manutenzione automatizzata, questi robot gestiscono le pulizie profonde, rendendo semplice godersi una casa impeccabile.

In occasione della Festa delle Offerte Prime, Narwal invita tutti i fan a partecipare a un evento speciale con premi esclusivi. Tra i regali in palio ci sono il robot Freo Z10, bundle firmati Narwal e tante altre sorprese, con un premio garantito per ogni partecipante. Scopri tutti i dettagli e come partecipare sul sito ufficiale Narwal.

Grazie a queste offerte straordinarie, Narwal continua a rendere la pulizia profonda intelligente e senza sforzo, adatta a ogni casa. Dai modelli di punta alle soluzioni compatte, i robot Narwal mantengono i pavimenti impeccabili e igienici con il minimo impegno. Non lasciarti sfuggire questi sconti imperdibili, disponibili su Amazon solo per un periodo limitato!

Chi è Narwal

Narwal è dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi che trasformano la vita quotidiana. La nostra gamma di soluzioni affronta sfide comuni, ponendo particolare attenzione alla comprensione e soddisfazione delle esigenze degli utenti grazie a un'intensa attività di ricerca e sviluppo. Questo impegno ha portato a innovazioni uniche nel settore, come il mocio auto-lavante, la tecnologia AI DirtSense e il sistema Zero-Tangle.

Curiamo ogni dettaglio per garantire che i nostri prodotti siano funzionali ed esteticamente gradevoli, puntando a un perfetto equilibrio tra design e performance per migliorare la vita di tutti i giorni.

Come uno dei primi cinque brand globali nel settore degli aspirapolvere, Narwal serve oltre 4 milioni di famiglie in 30 paesi, tra cui Europa, Nord America, Corea del Sud e Australia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2784295/Banner_ENG_PRN__1.jpg

