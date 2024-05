Piramal Pharma Limited annuncia i risultati per il quarto trimestre e l'anno fiscale 2024

MUMBAI, India, 12 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda farmaceutica leader a livello mondiale, oggi ha annunciato i risultati separati e consolidati per il quarto trimestre (Q4) e per l'intero anno fiscale (FY) chiusi il 31 marzo 2024.

Punti chiave finanziari consolidati (In Rupie Indiane - INR - misurate in crore) Voci dettagliate Q4 FY24 Q4 FY23 Crescita su base annua FY24 FY23 Crescita su base annua Ricavi operativi 2.552 2.164 18 % 8.171 7.082 15 % CDMO 1.649 1.281 29 % 4.750 4.001 19 % Complex Hospital Generic (CHG) 667 702 (5) % 2.449 2.286 7 % India Consumer Healthcare (ICH) 238 210 14 % 985 874 13 % EBITDA# 556 376 48 % 1.372 853 61 % Margine EBITDA 22 % 17 % 17 % 12 % PAT - Risultati al netto delle imposte (al lordo della voce straordinaria) 132 50 163 % 81 (180) Non disponibile Voce straordinaria* (31) 0 Non disponibile (63) (7) Non disponibile PAT - Risultati al netto delle imposte (al netto della voce straordinaria) 101 50 102 % 18 (186) Non disponibile # L'EBITDA dell'anno fiscale 2023 ha avuto un impatto una tantum sul margine di inventario pari a 68 crore di INR * Voce straordinaria del Q4 FY24 pari a 31 crore di INR dovuta a svalutazione non monetaria degli investimenti e dei diritti di licenza in relazione a un determinato prodotto di terze parti non più commercializzato

Punti chiave per il Q4 e il FY2024

• I ricavi operativi sono saliti del 18% su base annua e del 15% su base annua rispettivamente nel Q4FY24 e nel FY24, grazie alla sana crescita delle nostre attività CDMO e ICH

• L'EBITDA è cresciuto del 48% su base annua e del 61% su base annua rispettivamente nel Q4FY24 e nel FY24, principalmente grazie alla crescita dei ricavi, alla leva operativa, all'ottimizzazione dei costi e alle iniziative di eccellenza operativa

• L'utile netto al netto delle imposte (al lordo della voce straordinaria) è più che raddoppiato nel Q4FY24, giungendo a quota 132 crore di INR rispetto ai 50 crore di INR nel Q4FY23

• Il rapporto debito netto/EBITDA è migliorato: da 5,6 volte all'inizio dell'anno finanziario a 2,9 volte alla fine del FY24

Nandini Piramal, presidente di Piramal Pharma Limited ha dichiarato: "Il FY24 è stato un anno solido per la Società, con miglioramenti a tutto tondo guidati principalmente dalla nostra attività CDMO che ha generato una robusta crescita dei ricavi del 19% su base annua. Abbiamo assistito a un aumento significativo degli ordini ricevuti, in particolare per la produzione commerciale con brevetto, in un contesto difficile per i finanziamenti biotecnologici. Nel FY24 sono aumentati anche i contributi apportati dal nostro lavoro correlato all'innovazione e dalle offerte differenziate. L'espansione della capacità presso la nostra struttura di Grangemouth per il segmento Anticorpi farmaco-coniugati è entrata nella fase commerciale e sta riscontrando un buon interesse da parte dei clienti.

Nel settore dell'anestesia per inalazione continuiamo a mantenere la nostra posizione di leader nel sevoflurano per quanto riguarda il mercato statunitense, e stiamo espandendo le nostre capacità per soddisfare la domanda crescente nei mercati ROW (resto del mondo). Anche la nostra attività India Consumer Healthcare continua a registrare buoni risultati, con una particolare attenzione sul miglioramento del margine EBITDA.

Nel corso dell'anno, abbiamo mostrato un miglioramento significativo anche della nostra redditività, con un margine EBITDA del 17% (rispetto al 12% del FY23). Tutte e tre le nostre attività hanno conseguito margini EBITDA più elevati attraverso la leva operativa, l'ottimizzazione dei costi e iniziative per l'eccellenza operativa. Anche il nostro rapporto debito netto/EBITDA è migliorato in modo significativo, poiché abbiamo chiuso l'anno finanziario a un livello al di sotto delle 3 volte rispetto alle 5,6 volte dell'inizio dell'anno".

Punti chiave del business per il Q4FY24 e il FY24 Organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO, Contract Development and Manufacturing Organization): - Forte afflusso di ordini: nonostante il difficile contesto di finanziamento nel settore biotech, gli afflussi dei nuovi ordini di servizio# ricevuti nel FY24 sono stati significativamente più cospicui rispetto al FY23, in particolare per la produzione commerciale di molecole coperte da brevetto - Lavoro relativo all'innovazione: la nostra quota di ricavi CDMO generati da attività correlate all'innovazione è passata dal 45% del FY23 al 50% del FY24 - Produzione commerciale coperta da brevetto: i ricavi derivanti dalla produzione commerciale di molecole coperte da brevetto sono più che raddoppiati, giungendo a quota 116 milioni di USD nel FY24 rispetto ai 52 milioni di USD nel FY23 - Offerte differenziate: il contributo alle entrate apportato dalle offerte differenziate è salito dal 37% del FY23 al 44% del FY24 - Progetti integrati: oltre il 40% del portafoglio ordini di servizi nel FY24 è stato generato da progetti integrati, evidenziando la preferenza dei clienti per le offerte di servizi integrati - Miglioramento della redditività nella nostra attività CDMO grazie alla crescita dei ricavi, al mix favorevole dei ricavi, alla normalizzazione del costo delle materie prime e alle iniziative di ottimizzazione dei costi - La miglior competenza qualitativa: nel FY24 superati con successo 36 ispezioni normative e oltre 170 audit dei clienti Complex Hospital Generics: - Forte crescita dei volumi: abbiamo assistito a una solida crescita dei volumi del nostro portafoglio di anestesia per inalazione negli Stati Uniti e nel resto del mondo, parzialmente compensata da prezzi di mercato più bassi - Abbiamo mantenuto il primo posto* negli Stati Uniti in termini di quota di mercato a valore per il sevoflurano. Abbiamo inoltre confermato la posizione leader nel mercato statunitense del baclofene intratecale - Espansione delle nostre capacità per soddisfare la crescente domanda di prodotti per l'anestesia per inalazione nei mercati del resto del mondo. Ci stiamo inoltre concentrando sul miglioramento della produzione grazie a una maggior efficienza operativa - Miglioramento della redditività nella nostra attività CHG durante il FY24, principalmente grazie a iniziative di ottimizzazione dei costi, miglioramento del rendimento e un migliore mix di prodotti e mercato - Nuova pipeline di prodotti: nel FY24 abbiamo lanciato negli Stati Uniti e in Europa quattro nuovi prodotti iniettabili. L'obiettivo è la realizzazione di una pipeline di 24 nuovi prodotti che si trovano in varie fasi di sviluppo, con una dimensione di mercato attualmente indirizzabile di oltre 2 miliardi di USD India Consumer Healthcare: - I nostri brand leader, che comprendono Lacto Calamine, Littles, Polycrol, Tetmosol e I-range, ha registrato una crescita su base annua del 15% durante il Q4FY24 e del 13% durante il FY24 - Lancio di nuovi prodotti: 27 nuovi prodotti e 24 nuovi SKU lanciati durante il FY24. Oltre 150 nuovi prodotti e SKU lanciati nel corso degli ultimi tre anni - Miglioramento del margine EBITDA nel FY24 grazie alla leva operativa - Le spese promozionali durante il FY24 hanno rappresentato il 13% dei ricavi ICH rispetto al 15% durante il FY23 - L'e-commerce è cresciuto di circa il 36% su base annua nel FY24, contribuendo per il 20% ai ricavi ICH. Presenza su oltre 20 piattaforme di e-commerce, incluso il proprio sito web diretto per i clienti -Wellify.in #Nuovi sviluppi e ordini commerciali. Si aggiungono ai rapporti già in essere per la produzione pluriennale *Fonte: dati IQVIA

Dichiarazione consolidata profitti e perdite (In Rupie Indiane - INR - misurate in crore) Dati finanziari riportati Voci dettagliate Trimestre Esercizio Q4FY24 Q4FY23 Variazione su base annua Q3FY24 QoQ Variazione FY24 FY23 Variazione su base annua Ricavi operativi 2.552 2.164 18 % 1.959 30 % 8.171 7.082 15 % Altre entrate 26 25 8 % 62 (57) % 175 225 (22) % Entrate totali 2.579 2.188 18 % 2.020 28 % 8.347 7.307 14 % Costo dei materiali 1.014 840 21 % 675 50 % 2.954 2.703 9 % Costo del personale 494 474 4 % 524 (6) % 2.030 1.896 7 % Altri costi 514 499 3 % 491 5 % 1.991 1.854 7 % EBITDA# 556 376 48 % 330 69 % 1.372 853 61 % Interessi passivi 114 104 10 % 106 8 % 448 344 30 % Ammortamento 196 184 6 % 186 5 % 741 677 9 % Utile lordo 246 87 182 % 38 553 % 183 (168) Non disponibile Tasse 126 45 182 % 9 1.264 % 161 66 144 % Quota dell'utile netto per gli associati 12 8 55 % 14 (14) % 59 54 9 % Utile netto al netto delle imposte (al lordo della voce straordinaria) 132 50 163 % 42 211 % 81 (180) Non disponibile Voce straordinaria* (31) 0 Non disponibile (32) Non disponibile (63) (7) Non disponibile Utile netto al netto delle imposte (al loro della voce straordinaria) 101 50 102 % 10 902 % 18 (186) Non disponibile # L'EBITDA del FY23 ha avuto un impatto una tantum sul margine di inventario pari a 68 crore di INR *Q3FY24 - Relativo a oneri non ricorrenti relativi al ritiro del prodotto da parte di un fornitore terzo; Q4FY24 - Verso la svalutazione non monetaria degli investimenti e dei diritti di licenza in relazione a un determinato prodotto di terzi non più commercializzato

Bilancio consolidato (In Rupie Indiane - INR - misurate in crore) Voci chiave del bilancio Situazione al 31-mar-24 31-mar-23 Patrimonio netto totale 7.911 6.774 Debito netto 3.932 4.781 Totale 11.843 11.555 Immobilizzazioni nette 9.106 8.887 Risorse tangibili 4.250 3.589 Attività immateriali, avviamento compreso 3.740 3.880 CWIP (incluso IAUD*) 1.116 1.419 Capitale circolante netto 2.339 2.307 Altri asset# 398 361 Totale asset 11.843 11.555 *IAUD (Intangible Assets Under Development )– Asset immateriali in fase di sviluppo # Altri asset includono investimenti e DTA (imposte anticipate) (nette)

Teleconferenza sugli utili del Q4 e del FY2024

Piramal Pharma Limited ha organizzato una teleconferenza per investitori/analisti in data 13 maggio 2024, dalle ore 9:30 alle ore 10:15 (IST), per discutere i risultati del Q4 e del FY2024.

Le informazioni per collegarsi alla teleconferenza sono riportate qui di seguito:

Evento Luogo e ora Numero di telefono Teleconferenza il 13 maggio 2024 India – 09:30 IST +91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (Numero principale) 1 800 120 1221 (Numero verde) Stati Uniti – 00:00 (Fuso orario Standard Orientale – New York) Numero verde 18667462133 Regno Unito: 05:00 (Fuso orario di Londra) Numero verde 08081011573 Singapore – 12:00 (Fuso orario di Singapore) Numero verde 8001012045 Hong Kong – 12:00 (Fuso orario di Hong Kong) Numero verde 800964448 Express Join con Diamond Pass™ Utilizzare questo link per la registrazione preventiva, in modo da ridurre i tempi di attesa al momento di partecipare alla chiamata:https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=9765638&linkSecurityString=3bb8d8359c

Informazioni su Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portfolio di prodotti e servizi diversificati tramite i suoi 17 stabilimenti per lo sviluppo e la produzione globale, oltre che attraverso un network di distribuzione globale operante in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto ("CDMO - Contract Devlopment and Manufacturing Organization); Piramal Critical Care (PCC), un'azienda di farmaci complessi generici ospedalieri; e la divisione India Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco. Inoltre, una delle aziende partner di PPL, AbbVie Therapeutics India Private Limited (in precedenza Allergan India Pvt Ltd), una joint venture tra Allergan (ora parte di AbbVie) e PPL, è diventata una delle aziende leader del settore delle terapie oftalmologiche. Inoltre, PPL detiene una partecipazione di minoranza in Yapan Bio Private Limited. Nel mese di ottobre 2020, PPL ha ricevuto un investimento del 20% per la crescita strategica da parte di Carlyle Group.

Per ulteriori informazioni visitare: https://www.piramalpharma.com/, Facebook, Twitter e LinkedIn

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1855206/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/piramal-pharma-limited-annuncia-i-risultati-per-il-quarto-trimestre-e-lanno-fiscale-2024-302143024.html