Piramal Pharma Solutions annuncia una collaborazione con Botanix per promuovere lo sviluppo dei principi attivi

MUMBAI, India, 18 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions (PPS), organizzazione leader a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione a contratto (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) e parte di Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha siglato un accordo di produzione e fornitura con Botanix SB Inc., una controllata di Botanix Pharmaceuticals Limited (ABN 70 009 109 755) (ASX:BOT) ("Botanix"), società attiva nel settore della dermatologia.

Ai sensi dell'accordo, PPS avvierà lo sviluppo e la validazione del Sofpironium Bromide, il principio attivo farmaceutico (active pharmaceutical ingredient, API) del Sofdra®, presso lo stabilimento di Riverview, in Michigan. A seguito dell'approvazione da parte delle autorità presso il sito di Riverview, PPS e Botanix valuteranno la possibilità di convalidare il processo presso lo stabilimento PPS di Aurora, in Canada. Questa potenziale strategia su due siti produttivi consentirebbe a Botanix di utilizzare PPS come fornitore commerciale dell'API su un doppio sito produttivo, migliorando la flessibilità e la sicurezza della supply chain nel lungo periodo.

Grazie a un'esperienza decennale, gli stabilimenti di produzione di Riverview e Aurora offrono competenze altamente specializzate nello sviluppo e nella produzione dei principi attivi farmaceutici, comprese le attività di R&S e commercializzazione. A seguito di investimenti recenti, entrambi gli stabilimenti sono stati dotati di tecnologie all'avanguardia e di sistemi integrati in grado di supportare l'implementazione del programma, consolidando il vantaggio della prossimità geografica e dell'integrazione delle competenze e migliorando al contempo la capacità di offrire soluzioni efficienti in termini di costi.

Mantenendo la possibilità di svolgere attività di sviluppo e validazione presso entrambi gli stabilimenti, PPS può offrire ai propri partner ridondanza, continuità della supply chain e flessibilità nella pianificazione. In caso di criticità geopolitiche, PPS potrà trasferire rapidamente la produzione da uno stabilimento all'altro, garantendo così continuità di fornitura a Botanix e ai propri pazienti. Questo approccio proattivo consente ai partner di PPS di mantenere agilità e resilienza in un contesto globale caratterizzato da incertezza, grazie a una copertura strategica che si estende dagli Stati Uniti al resto del mondo.

Le capacità produttive in entrambi gli stabilimenti offrono anche vantaggi finanziari, consentendo ai partner di PPS di ottimizzare il bilanciamento tra qualità e tempistiche. Attraverso la riduzione dei rischi della supply chain di Sofdra, PPS prevede di consentire a Botanix una riduzione significativa del costo del venduto.

"Questa partnership commerciale evidenzia la nostra capacità di offrire soluzioni personalizzate e resilienti a società come Botanix", ha dichiarato Peter DeYoung, CEO di Piramal Global Pharma. "I nostri stabilimenti di produzione dedicati ai principi attivi farmaceutici in Nord America dispongono delle competenze, delle tecnologie all'avanguardia e delle capacità innovative necessarie per ridurre i rischi della supply chain di Sofdra affinché questa terapia rivoluzionaria possa raggiungere i pazienti che ne hanno bisogno in modo costante ed efficiente".

Questo approccio graduale consentirà a PPS di sostenere le future esigenze di fornitura del Sofpironium Bromide sfruttando al contempo il potenziale della produzione di entrambi i siti ove sia necessaria una capacità aggiuntiva. Attraverso un supporto proattivo alla continuità della supply chain, PPS contribuirà a migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da iperidrosi ascellare primaria, rafforzando ulteriormente il proprio impegno per la centralità del paziente.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete globale integrata di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di nuovi farmaci, servizi di sviluppo di processo e farmaceutico, forniture per studi clinici, fornitura commerciale di API e forme farmaceutiche finite. Offriamo anche servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di API ad alta potenza, coniugati anticorpo-farmaco, riempimento/finitura asettico, prodotti e servizi peptidici, nonché prodotti farmaceutici solidi per uso orale ad alta potenza. PPS offre anche servizi di sviluppo e produzione di prodotti biologici, tra cui vaccini e terapie geniche, grazie alla società collegata di Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

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Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17* stabilimenti di sviluppo e produzione globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un'azienda che si occupa di farmaci generici complessi per uso ospedaliero; e Piramal Consumer Healthcare, che commercializza prodotti da banco per la salute e il benessere. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nel settore della terapia oftalmologica nel mercato farmaceutico indiano. Inoltre, PPL detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapici e dei vaccini.

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* Include una struttura tramite la partecipazione di minoranza di PPL in Yapan Bio.

Informazioni su Botanix Pharmaceuticals

Botanix Pharmaceuticals Limited (ASX:BOT) è un'azienda dermatologica con sede a Filadelfia e Phoenix (Stati Uniti) che ha ricevuto l'approvazione della FDA per il proprio prodotto di punta, il Sofdra™, utilizzato nel trattamento dell'iperidrosi ascellare primaria. Sofdra rappresenta il primo e unico principio attivo approvato dalla FDA per il trattamento dell'iperidrosi ascellare primaria e offre ai pazienti una soluzione innovativa, sicura ed efficace per una condizione medica socialmente impattante caratterizzata, fino ad oggi, da opzioni terapeutiche limitate.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://botanixpharma.com/

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