Smart City Expo Doha riunisce i migliori esperti di città del Medio Oriente

Dal 25 al 26 novembre oltre 30 esperti internazionali discuteranno allo Smart City Expo Doha come i progressi tecnologici contribuiranno a sviluppare e trasformare le città del Medio Oriente rendendole più efficienti, sostenibili e vivibili. L'evento, organizzato dalla Fira de Barcelona e dal Ministero delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (MCIT) del Qatar, si concentrerà sull'impatto dell'IA in settori quali mobilità, progettazione e gestione urbana.

BARCELLONA, Spagna, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Con lo slogan "Oltre la connettività: un percorso di soluzioni digitali verso un futuro più intelligente e prospero', SCE Doha 2025 prevede un programma articolato attorno a cinque aree tematiche principali: innovazione digitale intelligente, tecnologia dirompente, economie digitali e talenti del futuro, infrastrutture connesse e governo del futuro.

Tra i relatori più importanti figura Kent Larson, professore del MIT specializzato in progettazione urbana, microabitazioni e mobilità autonoma, che illustrerà la sua visione di come la tecnologia e la visione umana possano plasmare le città del futuro. L'esperto di IA e innovazione Jesús Serrano illustrerà invece come utilizzare le nuove tecnologie per raggiungere soluzioni concrete ed efficaci.

Sua eccellenza Reem Al Mansoori, sottosegretario aggiunto per gli affari dell'industria digitale presso l'MCIT, illustrerà la strategia del governo del Qatar sulla trasformazione urbana. Infine, Ghanim Al-Muftah, imprenditore del Qatar e ambasciatore della FIFA, affetto da una malattia che ne limita la mobilità, offrirà ai partecipanti la sua potente testimonianza di resilienza e la sua visione di design inclusivo.

Quest'anno la Smart City Expo Doha sarà protagonista del MWC25 Doha. Organizzato dalla GSMA in collaborazione con l'MCIT, il primo evento MWC nella regione MENA (Medio Oriente e Africa) dovrebbe riunire più di 200 relatori e oltre 200 espositori.

Smart City Expo nel mondo Smart City Expo World Congress è il più importante evento mondiale sulle città intelligenti, che ha riunito 1.190 aziende, 600 esperti e oltre 27.000 visitatori in occasione dell'ultima edizione tenutasi a Barcellona due settimane fa. SCE Doha è una delle edizioni locali organizzate fuori dalla Spagna nel 2025 – a New York (USA), Curitiba (Brasile), Puebla (Messico), Santiago del Estero (Argentina), Santiago del Cile (Cile), Kuala Lumpur (Malesia), Cartagena de Indias (Colombia) e Tomorrow.City a Shanghai (Cina).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826408/SC_Doha.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2826409/Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.