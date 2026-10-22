Smartee presenta gli approcci clinici ai casi complessi di classe II al SIDO 2026

TORINO, Italia, 22 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology ha partecipato al 57° Congresso internazionale SIDO, tenutosi a Torino dall'8 al 10 ottobre, confrontandosi con i professionisti dell'ortodonzia sulla gestione dei casi complessi e sul ruolo in evoluzione delle tecnologie digitali nel processo decisionale clinico.

Incentrato sul tema "Oltre l'allineamento: Interdisciplinarietà, intelligenza artificiale e competenza clinica nel processo decisionale ortodontico", il congresso ha evidenziato una più ampia evoluzione dell'ortodonzia verso approcci terapeutici che integrano strumenti digitali con competenza clinica e valutazione interdisciplinare.

Per Smartee, l'incontro ha fornito l'opportunità di condividere il suo approccio clinico alle malocclusioni complesse e rafforzare ulteriormente il suo impegno con la comunità ortodontica italiana.

Trattamento dei casi complessi di Classe II mediante il riposizionamento mandibolare

Una parte fondamentale della partecipazione di Smartee è stata la relazione clinica della dott.ssa Jingting Lu intitolata "S8-SGTB: Correzione delle gravi discrepanze scheletriche di classe II."

La presentazione ha illustrato un nuovo approccio al trattamento della malocclusione scheletrica di Classe II associata alla retrusione mandibolare, una condizione che può comportare sia discrepanze scheletriche sia un profilo facciale convesso. A seconda della diagnosi individuale e della gravità, le opzioni terapeutiche convenzionali possono includere il camouflage ortodontico o, in casi selezionati, la chirurgia ortognatica.

La dott.ssa Lu ha presentato l'applicazione clinica di S8-SGTB, parte dell'innovativo sistema Smartee GS, che integra la tecnologia di riposizionamento mandibolare con il trattamento mediante allineatori trasparenti.

La relazione ha affrontato la selezione dei pazienti, la valutazione della posizione mandibolare e la pianificazione del trattamento per i pazienti con discrepanze scheletriche di Classe II. Per i pazienti adeguatamente selezionati, il riposizionamento mandibolare offre un'opzione terapeutica aggiuntiva che considera la posizione mandibolare insieme al movimento dentale e alla gestione occlusale.

La relazione ha inoltre evidenziato un principio più ampio alla base del sistema GS: valutare i rapporti mandibolari nelle dimensioni sagittale, verticale e trasversale, anziché concentrarsi esclusivamente sull'allineamento dei denti.

Rafforzamento della presenza nel mercato italiano

La partecipazione di Smartee al SIDO 2026 rientra anche nel continuo sviluppo dell'azienda nel mercato ortodontico italiano.

Attraverso incontri scientifici, formazione clinica e il confronto diretto con i professionisti dell'ortodonzia locali, Smartee si impegna ad approfondire lo scambio professionale e a comprendere meglio le esigenze cliniche degli ortodontisti italiani.

L'Italia continuerà a essere un importante punto focale delle attività accademiche europee di Smartee. Dopo lo Smartee European Summit 2026 a Maiorca, che ha riunito quasi 300 esperti e clinici di ortodonzia provenienti da 27 paesi, la società prevede di tenere il prossimo European Summit a Roma nel 2027.

La partecipazione di Smartee al SIDO e il previsto ritorno in Italia per lo European Summit 2027 riflettono il continuo impegno dell'azienda a rafforzare il coinvolgimento clinico e accademico nel mercato italiano.

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