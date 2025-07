Spiber Inc. e Iris van Herpen si uniscono per una collaborazione visionaria alla Paris Haute Couture Fashion Week Autunno Inverno 2025

Yamagata, Giappone, 8 luglio 2025 /PRNewswire/ -- All'avanguardia nell'alta moda e nell'innovazione dei biomateriali, l'azienda biotecnologica giapponese Spiber, pioniera nella produzione di fibre proteiche create dall'uomo, e l'acclamata stilista olandese di alta moda Iris van Herpen hanno presentato assieme uno dei due look da sposa della stilista durante la Paris Haute Couture Fashion Week Autumn/Winter 2025. Questa partnership rappresenta un potente dialogo tra scienza e arte: due voci pionieristiche unite dal desiderio comune di ridefinire il futuro della moda.

Entrambe fondate nel 2007, Spiber e Iris van Herpen hanno seguito percorsi paralleli di sperimentazione radicale: Spiber nell'ingegneria dei biomateriali, Van Herpen nel design d'alta moda d'avanguardia. La loro collaborazione incarna un profondo allineamento filosofico nel quale creatività, tecnologia e sostenibilità non sono obiettivi separati, ma forze interconnesse che plasmano una nuova narrativa dei materiali.

Questa convinzione condivisa si fonda su una fonte di ispirazione comune: la natura. Mentre le forme, i ritmi e l'intelligenza del mondo naturale influenzano il design di Van Herpen, Spiber crea proteine completamente nuove, progettando il DNA basandosi su esempi presenti in natura, quali la seta di ragno, le fibre di cashmere, i bozzoli di seta e altro ancora. Il risultato consiste in una nuova classe di materiali, non esistenti nel mondo naturale, ma che contengono le impronte digitali della sua logica di base.

"La biomimetica è sempre presente nell'approccio di Spiber, e ciò è davvero simile alla nostra metodologia. Fondere la biologia con l'innovazione, ricreare il modo in cui la natura realizza un materiale, a partire da una proteina... Spiber è stata in grado di tradurre una tecnologia complessa per soddisfare le esigenze dei designer e creare qualcosa di veramente indossabile, il che è una qualità rara.

Ritengo che la fibra Brewed Protein™ conferisca la leggerezza e la morbidezza che cerco, dando vita a un tessuto che fluttua sulla pelle. Ha una presenza molto attraente, organica e naturale, che si incarna nell'intero look. Il team di Spiber e io condividiamo la stessa attenzione ai dettagli e alle texture, ovvero alle qualità sensoriali del materiale. – Iris van Herpen

La fibra Brewed Protein™ di Spiber è l'unica fibra proteica creata dall'uomo ad essere stata industrializzata con successo, posizionando l'azienda come leader mondiale nei biomateriali per la moda e oltre.

Il materiale costituisce la base del look da sposa, dove l'organza trasparente è tagliata a mezzelune a gradiente e termosaldata ai rinforzi in tessuto Brewed Protein™ tagliati al laser. Centinaia di petali di corallo bianco vengono poi cuciti verso l'alto su un tulle effetto nudo, che si avvolge a spirale in uno strascico traslucido.

"A Spiber crediamo nel potere espressivo dei materiali, nella loro capacità di raccontare storie, suscitare emozioni e ridefinire il nostro rapporto con la natura. Collaborare con Iris van Herpen, i cui progetti vanno oltre la fisicità per evocare la bellezza della complessità della vita, ha portato a una straordinaria manifestazione dei nostri valori comuni.

La nostra fibra Brewed Protein™ nasce dalla stessa curiosità che guida il lavoro di Iris: il desiderio di esplorare i confini di ciò che è possibile quando rivolgiamo delle domande alla natura, senza concentrarci esclusivamente sulle risposte. Questa collaborazione riflette una visione della moda che è al tempo stesso sensoriale e sistemica, nella quale i tessuti non si indossano solamente ma si sperimentano, e in cui l'innovazione nasce da una profonda sensibilità e curiosità verso il mondo vivente.

Siamo onorati di partecipare a questo momento e speriamo che segni l'inizio di un nuovo paradigma nel modo in cui creiamo, percepiamo ed evolviamo con i materiali che ci circondano." – Kazuhide Sekiyama, Co-Fondatore e Amministratore Delegato di Spiber

Il look da sposa artigianale è più di un istante sulla passerella: è una dichiarazione di possibilità. Sia Van Herpen che Spiber credono che la collaborazione interdisciplinare sia essenziale per affrontare le sfide complesse a cui la moda e l'ambiente devono fare fronte. La loro cooperazione funge da modello artistico e tecnologico per l'innovazione futura.

Guardando al futuro, Spiber e Van Herpen sperano che questo sia solo l'inizio. I loro team esploreranno nuove possibilità con l'ambizione comune di continuare a spingere i confini dell'innovazione dei materiali e a reimmaginare il concetto di moda.

Spiber Inc.

Fondata nel 2007, Spiber è una società di venture capital biotecnologica con sede a Yamagata, in Giappone. Impegnata nella creazione di soluzioni innovative che contribuiscano al benessere sostenibile, Spiber ha sviluppato una nuova soluzione di materiali ispirata alla diversità e alla circolarità della natura: la piattaforma di materiali "Brewed Protein™". Sfruttando la potenza della fermentazione di precisione, Spiber progetta le proteine a livello molecolare, dando vita a materiali versatili che possono essere adattati a esigenze specifiche. Questa soluzione innovativa apre nuove possibilità per materiali sostenibili e ad alte prestazioni in vari settori, tra cui abbigliamento, alimentare, automobilistico e altro ancora.

Sito web di Spiber: https://spiber.inc/en/

Spiber è un marchio registrato di Spiber Inc. in Giappone e in altri Paesi.Brewed Protein™ è un marchio registrato di Spiber Inc. in Giappone e in altri Paesi.

Brewed Protein™ fiber

Un materiale di alta qualità a base vegetale, prodotto utilizzando la tecnologia di fermentazione di Spiber, che offre una soluzione circolare e apre la strada a una nuova categoria di fibre proteiche. Grazie ai suoi ingredienti di origine vegetale e a un processo di produzione efficiente in termini di risorse, la fibra Brewed Protein™ ha il potenziale per ridurre significativamente gli impatti sull'ambiente e sul benessere degli animali rispetto ai materiali tradizionali.

Iris van Herpen

Fin dalla sua fondazione nel 2007 e dalla sua prestigiosa appartenenza alla Fédération de la Haute Couture nel 2010, la Maison di Iris van Herpen ha costantemente coniugato tecniche innovative con l'artigianato tradizionale dell'alta moda, dando vita a creazioni sensoriali che catturano magnificamente la complessità e la diversità del mondo naturale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2726280/Copy_of_012_IVH_Sympoiesis.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2108564/SpiberLogo_BK_H_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/spiber-inc-e-iris-van-herpen-si-uniscono-per-una-collaborazione-visionaria-alla-paris-haute-couture-fashion-week-autunno-inverno-2025-302499974.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.