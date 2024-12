Sungrow e KTISTOR Energy formano una partnership per installare sistemi BESS PowerTitan 2.0 in Grecia

ATENE, Grecia, 17 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Sungrow, leader globale nella fornitura di inverter fotovoltaici e sistemi di energy storage, annuncia una partnership strategica con KTISTOR Energy per l'implementazione dell'innovativo sistema BESS (Battery Energy Storage System) raffreddato a liquido PowerTitan 2.0 in diversi progetti in Grecia. KTISTOR è una società di costruzioni di primaria importanza che sta implementando significativi progetti EPC (Engineering Procurement Construction) nel campo delle energie rinnovabili, oltre a sviluppare e integrare i propri progetti privati che coprono applicazioni quali cui eolico, solare, BESS e servizi ausiliari. Si tratta della prima volta che PowerTitan 2.0 viene utilizzato nel mercato greco, contribuendo a migliorare la stabilità della rete elettrica e a sostenere gli obiettivi di transizione energetica del Paese.

I progetti coperti da questo accordo includono quattro strutture ESS nella Grecia settentrionale e centrale, due delle quali autorizzate e da gestire secondo il sistema greco di appalti ESS, mentre le rimanenti saranno gestite nel libero mercato. In dettaglio:

La capacità totale di queste installazioni ammonta a 105 MWh, tutte alimentate dall'avanzato sistema PowerTitan 2.0 di Sungrow. Le consegne sono previste per l'estate del 2025, evidenziando ulteriormente la capacità produttiva di Sungrow, la logistica avanzata per consegne brevi e la risposta rapida alle esigenze dei clienti per fornire soluzioni personalizzate per esigenze specifiche.

PowerTitan 2.0 è un sistema di energy storage altamente avanzato, specificamente progettato per applicazioni di grid-forming, che offre una maggiore resilienza, flessibilità ed efficienza della rete. La sua tecnologia di raffreddamento a liquido assicura una gestione termica ottimale, contribuendo a migliorare la durata del sistema e a ridurre i costi operativi. Inoltre, l'architettura intelligente del blocco CA-CC del sistema consente la rapida distribuzione e l'adattamento ottimale e rapido a progetti di varie dimensioni. La grande esperienza di Sungrow nel campo dell'energy storage la posiziona come un attore chiave nel supportare la transizione globale verso l'energia rinnovabile.

George Fakidis, titolare di KTISTOR Energy ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Sungrow all'implementazione della rivoluzionaria tecnologia PowerTitan 2.0 BESS in Grecia. In KTISTOR Energy, ci impegniamo a guidare la transizione verso un futuro energetico più sostenibile e resiliente. Questa partnership sottolinea la nostra dedizione all'integrazione di soluzioni all'avanguardia che non solo migliorano la stabilità della rete, ma accelerano anche l'adozione di energia rinnovabile in tutta la regione. Insieme a Sungrow, stiamo aprendo la strada a un panorama energetico più verde ed efficiente in Grecia".

Anastasios Gkinis, Regional Director di Sungrow per le regioni SEE, CEE e CIS ha commentato: "Siamo onorati della fiducia che KTISTOR ripone nella tecnologia di Sungrow e dell'impegno del nostro team nel fornire supporto di alto livello in ogni fase di questi progetti epocali. L'implementazione di PowerTitan 2.0 in Grecia migliorerà ulteriormente la stabilità della rete e contribuirà agli sforzi di transizione energetica del Paese. Poiché i sistemi BESS stanno diventando una parte fondamentale per l'ulteriore sviluppo delle energie rinnovabili, Sungrow è fermamente impegnata insieme ai suoi partner nel colmare la distanza verso la sua missione Energia pulita per tutti".

Questa partnership segna un'altra pietra miliare nell'impegno di Sungrow a promuovere l'innovazione e supportare l'integrazione delle energie rinnovabili su larga scala in tutta Europa. Sungrow continua a guidare la carica verso un futuro più sostenibile, fornendo soluzioni energetiche affidabili ed efficienti ai suoi partner in tutto il mondo.

Sungrow, leader mondiale nella tecnologia delle energie rinnovabili, è pioniera di soluzioni di energia sostenibile da oltre 27 anni. A giugno 2024, Sungrow ha installato 605 GW di convertitori elettronici di potenza in tutto il mondo. La società è riconosciuta come la numero uno al mondo per le spedizioni di inverter fotovoltaici (S&P Global Commodity Insights) e la società di accumulo di energia asiatica più redditizia (BloombergNEF). Le sue innovazioni alimentano progetti di energia pulita in oltre 170 paesi, supportati da una rete di 490 punti di assistenza che garantiscono un'eccellente esperienza del cliente. In Sungrow, ci impegniamo a creare un ponte verso un futuro sostenibile attraverso tecnologie all'avanguardia e un servizio senza paragone. Per maggiori informazioni, visita www.sungrowpower.com

