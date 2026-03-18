Supermicro presenta DCBBS® con i nuovi sistemi NVIDIA Vera Rubin NVL72, HGX Rubin NVL8 e Vera CPU, progettati per accelerare il time-to-market dei clienti

SAN JOSE, California, 18 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per cloud computing, AI/ML, storage e 5G/Edge, ha presentato oggi il suo portafoglio di sistemi di prossima uscita basati sulla piattaforma NVIDIA Vera Rubin. Mentre i data center si trasformano in fabbriche di IA, in grado di produrre intelligence su vasta scala, il ragionamento agente, l'IA a contesto esteso e i carichi di lavoro basati sul modello Mixture-of-Experts (MoE) stanno alimentando la domanda di una categoria completamente nuova di infrastrutture di elaborazione e archiviazione. I sistemi Supermicro NVIDIA Vera Rubin NVL72, NVIDIA HGX Rubin NVL8 e NVIDIA Vera CPU sono progettati e realizzati con la tecnologia avanzata di raffreddamento a liquido Data Center Building Block Solutions (DCBBS) di Supermicro, al fine di accelerare il time-to-market dei clienti.

"Stiamo entrando in una nuova era in cui ogni organizzazione avrà bisogno di una "fabbrica di IA" per affermarsi sul mercato, poiché la domanda di carichi di lavoro di inferenza sta ridefinendo ciò che l'infrastruttura dei data center deve fornire", ha affermato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "Lo stack tecnologico DCBBS di Supermicro è stato progettato per potenziare i prossimi sistemi NVIDIA Vera Rubin NVL72, HGX Rubin NVL8 e Vera CPU, al fine di offrire ai nostri clienti un percorso rapido e chiaro per implementare su larga scala le fabbriche di IA di nuova generazione. Siamo entusiasti di fornire un'anteprima di queste soluzioni a testimonianza del fatto che siamo i primi sul mercato a disporre dell'infrastruttura che alimenterà la prossima frontiera dell'IA".

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Supermicro DCBBS per le piattaforme NVIDIA Vera Rubin e Rubin

Per garantire prestazioni da fabbriche di IA su larga scala non basta la sola potenza di calcolo: occorre un'infrastruttura di alimentazione, raffreddamento e rete in grado di funzionare senza interruzioni. L'approccio modulare DCBBS di Supermicro consente agli operatori dei data center di implementare soluzioni rack collaudate e preconfigurate, anziché realizzare infrastrutture su misura per ogni singolo progetto, riducendo i tempi di messa in servizio, minimizzando i rischi di integrazione e abbassando il costo totale di proprietà nelle implementazioni di fabbriche di IA di qualsiasi dimensione.

Le DCBBS di Supermicro sono progettate specificamente per soddisfare le esigenze termiche, di alimentazione e di rete in continua evoluzione, necessarie per consentire un'implementazione rapida ed efficiente delle imminenti infrastrutture CPU NVIDIA Vera Rubin NVL72, NVIDIA HGX Rubin e NVIDIA Vera. Per soddisfare le esigenze delle piattaforme Vera Rubin, che a partire da questa generazione saranno interamente raffreddate a liquido, i DCBBS includono una suite completa di infrastrutture di raffreddamento a liquido collaudate. Questa espansione include componenti in rack e in fila, come unità di distribuzione del refrigerante (CDU), collettori e sidecar con sistema di raffreddamento liquido-aria. Sono incluse anche soluzioni infrastrutturali quali torri di raffreddamento e servizi di progettazione e implementazione del cablaggio, progettate per integrarsi perfettamente con il portafoglio di sistemi di nuova generazione di Supermicro.

Supermicro NVIDIA Vera Rubin NVL72 SuperCluster

Supermicro sta progettando il proprio NVIDIA Vera Rubin NVL72 con nuovi componenti di raffreddamento a liquido DCBBS per supportare appieno i requisiti energetici e termici a livello di rack e cluster. Il progetto include la produzione di rack NVIDIA MGX ottimizzati, CDU integrate nel rack o nella fila, RDHx e sidecar L2A per semplificare la produzione e l'implementazione del supercomputer AI a livello di rack su larga scala. Il Vera Rubin NVL72 funziona come singolo acceleratore su scala rack, unificando sei chip progettati congiuntamente: GPU Rubin, CPU Vera, NVIDIA NVLink 6, NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC, NVIDIA BlueField-4 DPU e NVIDIA Spectrum-X Ethernet. I chip forniscono fino a 3,6 exaflop di inferenza, 75 TB di memoria veloce e 1,6 PB/s di larghezza di banda HBM4, con l'obiettivo di raggiungere un throughput per watt fino a 10 volte superiore e un costo per token pari a un decimo rispetto a NVIDIA Blackwell.

Sistema NVIDIA HGX Rubin NVL8

Il sistema HGX Rubin NVL8 2U offre la piattaforma HGX più densa e flessibile, nonché la prima piattaforma HGX a garantire una maggiore flessibilità nella scelta delle CPU, incluse le CPU NVIDIA Vera insieme ai processori x86 AMD e Intel di nuova generazione. Basato sull'architettura rack NVIDIA MGX, con il sistema di busbar e collettore ad accoppiamento cieco di Supermicro che consente l'integrazione nel rack senza l'uso di attrezzi, offre ai clienti la libertà di abbinare otto GPU Rubin alla piattaforma CPU più adatta al proprio carico di lavoro e al proprio stack software.

Il design supporta 9 sistemi HGX Rubin NVL8 per rack, per un totale di 72 GPU Rubin, per l'addestramento e l'inferenza IA su larga scala e il calcolo ad alte prestazioni (HPC) accelerato. DCBBS offre CDU da rack, CDU da fila, RDHx e un sidecar opzionale con sistema di raffreddamento liquido-aria (L2A) per i clienti che implementano soluzioni in ambienti di data center con raffreddamento a liquido o ad aria.

Sistema CPU NVIDIA Vera con RTX PRO

Il sistema di IA agentica di nuova generazione con CPU Vera di Supermicro è stato progettato come nodo di calcolo IA versatile per le organizzazioni che puntano a implementazioni di IA agentica di nuova generazione. Il sistema è dotato di due CPU NVIDIA Vera che supportano fino a 6 GPU RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition in uno chassis compatto da 2U, garantendo la densità di calcolo e l'efficienza energetica necessarie per l'inferenza IA aziendale, i carichi di lavoro agentici, la visualizzazione e l'aggiunta di calcolo accelerato a tutti i carichi di lavoro aziendali. Si tratta di un sottosistema di memoria LPDDR5X ad alta larghezza di banda e accelerazione GPU PCIe con un ingombro ridotto.

Piattaforma di archiviazione della memoria di contesto NVIDIA BlueField-4 STX

La prossima piattaforma di archiviazione della memoria di contesto (CMX) di Supermicro introduce una nuova classe di archiviazione nativa per l'IA dedicata alla memoria di contesto, progettata come livello di archiviazione intelligente della memoria di contesto a livello di pod che estende la capacità della cache KV della GPU e fornisce dati di inferenza a contesto lungo con il throughput richiesto dai cluster di super pod Vera Rubin NVL72. Grazie al processore NVIDIA BlueField-4, alle CPU NVIDIA Vera, alle SuperNIC NVIDIA ConnectX-9, alla scheda Ethernet Spectrum-X NVIDIA DOCA e a NVIDIA Dynamo, il sistema offre l'infrastruttura a larghezza di banda elevata e bassa latenza e l'offload intelligente del percorso dei dati necessari per le pipeline di inferenza IA su larga scala e i carichi di lavoro RAG.

Soluzioni Supermicro NVIDIA Blackwell: disponibili ora

Con i sistemi di nuova generazione in rapido sviluppo, l'attuale portafoglio di sistemi Supermicro basati su NVIDIA Blackwell è in piena produzione e disponibile per l'implementazione immediata grazie alla capacità produttiva dell'azienda negli Stati Uniti e a livello mondiale, consentendo ai clienti di costruire e scalare fin da subito infrastrutture IA di produzione. Supermicro sta investendo sia nella sua attuale linea Blackwell che nei sistemi di prossima generazione per garantire che i clienti dispongano della piattaforma adatta in ogni fase di questa trasformazione.

Visitate Supermicro in occasione del GTC 2026 a San Jose

Supermicro presenterà in anteprima i suoi sistemi basati sulla piattaforma Vera Rubin, insieme al portafoglio Blackwell attualmente in produzione. Gli esperti Supermicro saranno a disposizione presso lo stand Supermicro n. 1113 per discutere delle attuali opzioni di approvvigionamento, della pianificazione della roadmap e delle tempistiche di implementazione sia per l'infrastruttura di IA a breve termine che per quella di prossima generazione.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT complete, ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, in California, Supermicro si impegna a fornire innovazioni all'avanguardia per infrastrutture IT aziendali, cloud, AI e 5G Telco/Edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete con server, AI, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis favorisce ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo innovazioni di prossima generazione dal cloud all'edge per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere scalabilità ed efficienza, e ottimizzati per migliorare il costo totale di proprietà e ridurre l'impatto ambientale (informatica ecosostenibile). Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, attingendo a un'ampia famiglia di sistemi costruiti con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili, che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, storage, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

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