Supermicro presenta il futuro dei cluster HPC e delle infrastrutture AI a Supercomputing 2025

Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI/ML, HPC, cloud, storage e 5G/edge, presenterà le sue ultime innovazioni in termini di AI Factory, HPC e data center raffreddati a liquido alla Supercomputing 2025 (SC25) di St. Louis, Missouri. Questo ampio portafoglio, che spazia dalle workstation desktop alle soluzioni rack-scale, dimostra l'impegno di Supermicro nel supportare la prossima generazione di soluzioni di elaborazione a performance elevate, ricerca scientifica e implementazione di AI aziendale.

"Supermicro si conferma leader del settore nella fornitura di soluzioni infrastrutturali complete e di nuova generazione in stretta collaborazione con i nostri partner tecnologici", ha affermato Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. "Al SC25 presenteremo la nostra architettura DCBBS a performance elevate, il raffreddamento a liquido diretto e le innovazioni su scala rack, che consentono ai clienti di distribuire carichi di lavoro AI e HPC in modo più rapido, efficiente e sostenibile".

Supermicro Systems presenterà nuove piattaforme progettate per migliorare le performance dei carichi di lavoro sia legati alla CPU che alla GPU in ambienti HPC e AI su larga scala.

I punti salienti principali includono:

Innovazioni DCBBS e raffreddamento diretto a liquido

Il DCBBS di Supermicro integra elaborazione, storage, networking e gestione termica per semplificare l'implementazione di infrastrutture complesse di intelligenza artificiale e HPC.

Famiglie di prodotti ottimizzate per carichi di lavoro HPC e infrastrutture AI

I sistemi ad alta densità raffreddati a liquido di Supermicro trovano impiego nei settori dei servizi finanziari, della produzione, della modellazione climatica e meteorologica, del petrolio e del gas e della ricerca scientifica. Ogni singola famiglia di prodotti è progettata con una combinazione ottimizzata di densità, performance ed efficienza.

SuperBlade® - I pluripremiati sistemi SuperBlade conquistano clienti HPC in tutto il mondo da oltre 18 anni. I sistemi X14 SuperBlade di ultima generazione offrono le massime performance e la più alta densità sia con CPU che con GPU per i carichi di lavoro HPC e AI più impegnativi. Possono essere supportati sia il raffreddamento ad aria sia il raffreddamento a liquido diretto al chip. Grazie agli switch InfiniBand ed Ethernet integrati, SuperBlade è ideale per applicazioni HPC e AI.

FlexTwin™ - L'architettura Supermicro FlexTwin è progettata appositamente per l'HPC ed è conveniente, progettata per fornire la massima potenza di elaborazione e densità in una configurazione multi-nodo, con un massimo di 24.576 core ad alte performance in un rack 48U. Ottimizzato per HPC e altri carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo, ogni nodo è dotato di raffreddamento a liquido diretto sul chip per massimizzare l'efficienza e ridurre la limitazione termica della CPU, consentendo I/O anteriore e posteriore a bassa latenza con una gamma di opzioni di rete flessibili fino a 400 G per nodo.

BigTwin® - Il versatile Supermicro BigTwin è disponibile come sistema 2U a quattro nodi o 2U a due nodi. Supermicro BigTwin condivide alimentatori e ventole, riducendo così il consumo energetico. Il BigTwin è disponibile con il processore Intel® Xeon® 6.

MicroBlade® - I sistemi MicroBlade Supermicro 6U a 40 nodi e 6U a 20 nodi offrono ai clienti la più alta densità e una soluzione server x86 a socket singolo conveniente. Vengono utilizzati dalle principali aziende di semiconduttori per progettare e sviluppare circuiti integrati da oltre 10 anni. I sistemi MicroBlade supportano un'ampia gamma di CPU, tra cui Intel Xeon 6300, Xeon D e AMD EPYC serie 4005. I sistemi MicroBlade di ultima generazione possono supportare fino a 20 CPU AMD EPYC serie 4005 e 20 GPU in un contenitore 6U.

MicroCloud - Design collaudato nel settore, scalabile fino a 10 nodi CPU o fino a cinque nodi CPU + GPU per chassis. Con un massimo di 10 nodi server in soli 3U di spazio rack, i clienti possono aumentare la densità di elaborazione di oltre 3,3 volte rispetto ai server rackmount 1U standard del settore.

Archiviazione Petascale – Sistemi di archiviazione all-flash a densità massimizzata, ottimizzati per l'archiviazione definita dal software scalabile in orizzontale e in verticale, con fattori di forma 1U e 2U facili da implementare che supportano i supporti EDSFF standard del settore.

Workstation - Performance e flessibilità della workstation in un formato rackmount, che offre maggiore densità e sicurezza per le organizzazioni che desiderano utilizzare risorse centralizzate.

Supermicro a SC25

Visitate Supermicro allo stand n. 3504 per scoprire le ultime innovazioni e visitate il cinema all'interno dello stand per ascoltare direttamente esperti, clienti e partner.

