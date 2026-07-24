Supermicro presenta il nuovo portafoglio di server con CPU AMD EPYC™ serie 9006 di sesta generazione, con prestazioni fino a 1,7 volte superiori rispetto alla generazione precedente

SAN JOSE, California, 24 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per IA, aziende, storage e infrastrutture 5G/Edge basate su Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), ha annunciato oggi il portafoglio di server H15 di nuova generazione, basato su CPU AMD EPYC™ serie 9006 di sesta generazione, ottimizzato per GPU di nuova generazione, tra cui AMD Instinct™, e dotato di connettività di rete AMD Pensando™. Con un massimo di 256 core e 512 thread, i sistemi H15 rispondono alla crescente domanda di capacità di elaborazione per carichi di lavoro cloud, aziendali, storage, high-performance computing (HPC) e IA agentica. Grazie a un incremento rivoluzionario delle prestazioni delle CPU, fino a 1,7 volte rispetto alla generazione precedente¹, alla maggiore larghezza di banda della memoria e di I/O e a una densità di elaborazione ai vertici del settore, i clienti possono eseguire contemporaneamente un maggior numero di agenti IA, accelerare le applicazioni aziendali e massimizzare le prestazioni dei nodi host, restando entro i limiti di potenza già disponibili.

«Le più recenti soluzioni basate su AMD integrate nella nostra famiglia DCBBS offrono la nuova generazione di infrastrutture per l'IA, ottimizzate per prestazioni elevate, rapida scalabilità e massima efficienza», ha dichiarato Vik Malyala, Chief Business Officer di Supermicro. «Grazie al supporto del nostro team di servizi globale, a una solida catena di fornitura statunitense e ai continui investimenti nell'innovazione dell'IA negli Stati Uniti, continuiamo ad aiutare i clienti a implementare e ampliare con sicurezza le proprie infrastrutture di intelligenza artificiale».

Ulteriori informazioni sul portafoglio di server AMD di Supermicro sono disponibili qui e in questo video riepilogativo.

«Con la diffusione dell'IA agentica nelle aziende, diventano necessarie infrastrutture capaci di offrire prestazioni, efficienza e flessibilità eccezionali», ha dichiarato Dan McNamara, Senior Vice President e General Manager, Compute and Enterprise AI di AMD. «Combinando le più recenti CPU AMD EPYC, le GPU AMD Instinct e il networking AMD Pensando con i server modulari e le architetture su scala rack di Supermicro, i clienti possono implementare più rapidamente le infrastrutture per l'IA, migliorando al contempo il livello di utilizzo, riducendo i consumi energetici e abbassando il costo totale di proprietà (TCO)».

Il portafoglio H15 offre un'infrastruttura ottimizzata per ogni carico di lavoro

Il nuovo portafoglio H15 comprende sistemi progettati specificamente e ottimizzati per un'ampia gamma di implementazioni infrastrutturali aziendali e per l'IA:

Hyper – La piattaforma di punta a doppio socket, progettata per applicazioni aziendali, inferenza IA, virtualizzazione e carichi di lavoro cloud. È dotata di un avanzato sistema di gestione termica, in grado di supportare i processori AMD EPYC con le prestazioni più elevate.

CloudDC – Server a socket singolo o doppio socket progettato per ambienti cloud su larga scala e realizzato secondo le specifiche Data Center Modular Hardware System (DC-MHS) dell'Open Compute Project (OCP), per garantire la compatibilità con gli standard aperti dei data center.

GrandTwin® – Architettura ad alta densità con quattro nodi in formato 2U, progettata per ambienti con scalabilità orizzontale, tra cui object storage, virtualizzazione, servizi cloud e high-performance computing.

FlexTwin™ – Sistema di elaborazione a doppia CPU, con due nodi in formato 1OU, ad alte prestazioni e ad alta densità, che massimizza la densità di elaborazione e l'efficienza energetica nelle implementazioni cloud native e hyperscale con raffreddamento a liquido.

Petascale Storage – Piattaforme di storage all-flash ad alta capacità nei formati 1U e 2U, ottimizzate per data lake dedicati all'IA basati su storage software-defined, analisi su larga scala e ambienti HPC, con supporto fino a 4,8 PB per sistema.

SuperBlade® – H15 8U 10 SuperBlade rappresenta un'architettura di nuova generazione su scala rack, progettata per segnare un importante passo avanti nei carichi di lavoro HPC, nell'inferenza IA, nell'IA agentica e nell'elaborazione di classe enterprise con CPU e GPU. La piattaforma supporta configurazioni blade sia a socket singolo sia a doppio socket, disponibili in versioni con raffreddamento ad aria o a liquido e ottimizzate per offrire la massima densità, prestazioni elevate ed efficienza in un'ampia gamma di implementazioni infrastrutturali.

Ampliamento dell'infrastruttura IA basata su GPU AMD

A completamento del portafoglio di server H15, Supermicro continua ad ampliare la propria infrastruttura IA basata su GPU AMD con nuovi server GPU PCIe e con Supermicro AMD Helios Platform su scala rack. Come illustrato al Computex 2026, queste soluzioni offrono alle organizzazioni opzioni di implementazione flessibili che vanno dall'inferenza ai aziendale alla formazione sull'intelligenza artificiale su larga scala.

Server GPU PCIe 5U basati su GPU AMD Instinct™ MI350P

I sistemi Supermicro AS-5126GS-TNRT e AS-5126GS-TNRT2 sono progettati per massimizzare le prestazioni delle GPU PCIe AMD Instinct MI350P. Grazie al supporto di un massimo di dieci GPU in una piattaforma standard 5U con raffreddamento ad aria, questi sistemi offrono un'eccezionale accelerazione dell'IA, operando all'interno delle infrastrutture di alimentazione e raffreddamento già presenti nei data center.

Combinando l'architettura PCIe ad alta densità di Supermicro con le GPU AMD Instinct MI350P, dotate di un massimo di 144 GB di memoria HBM3e e del supporto per formati IA a bassa precisione, le organizzazioni possono accelerare l'inferenza e l'addestramento dell'IA, migliorando al contempo l'efficienza dell'infrastruttura, riducendo lo spazio occupato nel data center e abbassando il TCO.

Networking Ethernet aperto con AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC

AMD Pensando Pollara 400 AI NIC offre un networking Ethernet aperto e ad alte prestazioni per le infrastrutture IA, consentendo la connettività front-end, storage e con scalabilità orizzontale dei sistemi basati su AMD Instinct MI350P. Garantisce inoltre l'elevata larghezza di banda, la bassa latenza e l'efficienza richieste per l'addestramento e l'inferenza dell'IA. Insieme, le GPU AMD Instinct MI350P e AMD Pensando Pollara 400 AI NIC consentono ai clienti di realizzare cluster IA aperti e ad alte prestazioni, scalabili da un singolo server fino a grandi implementazioni multi-rack basate su infrastrutture Ethernet standard.

Supermicro AMD Helios Platform

Per le organizzazioni che implementano modelli di intelligenza artificiale di frontiera, Supermicro collabora con AMD alla realizzazione di Supermicro AMD Helios Platform, una soluzione su scala rack con 72 GPU, progettata per l'addestramento dell'IA su larga scala e l'inferenza ad alta capacità elaborativa.

La piattaforma con raffreddamento a liquido combina GPU AMD Instinct MI455X, processori AMD EPYC di sesta generazione, tecnologie di networking AMD Pensando e lo stack software AMD ROCm™, creando un'infrastruttura IA aperta e ad alte prestazioni. La piattaforma supporta implementazioni di qualsiasi dimensione e consente ai clienti di espandere efficacemente l'infrastruttura, massimizzando prestazioni, efficienza energetica e flessibilità operativa.

La DCBBS di Supermicro riunisce queste tecnologie in un'infrastruttura IA completa e convalidata, permettendo alle organizzazioni di implementare soluzioni che spaziano dai singoli server ai sistemi completamente integrati su scala rack e a livello di data center. Grazie a competenze ai vertici del settore nella progettazione, produzione, raffreddamento a liquido, networking e software, oltre che ai servizi di assistenza globale, Supermicro continua ad aiutare i clienti ad accelerare l'adozione dell'IA, riducendo i tempi di implementazione, migliorando l'efficienza energetica e abbassando il TCO.

Per assistere a una dimostrazione dettagliata dei prodotti, condotta dagli esperti Supermicro, è possibile visitare lo stand Supermicro in occasione dell'AMD Advancing AI Day 2026, in programma il 22 e 23 luglio 2026 presso il Moscone West di San Francisco. Supermicro presenterà inoltre l'implementazione rack EPYC 9006 con la maggiore densità, dotata di 96 CPU EPYC 9006 in un rack 42U basato sul sistema FlexTwin, che sarà esposto nell'area AMD.

¹Incremento delle prestazioni pari a 1,7 volte, calcolato sulla base dei risultati SPECInt Rate 2017 pubblicati da AMD.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT complete ottimizzate per specifiche applicazioni. Fondata e operativa a San Jose, in California, Supermicro si impegna a introdurre per prima sul mercato innovazioni destinate alle infrastrutture IT aziendali, cloud, IA e 5G Telco/Edge. L'azienda offre soluzioni IT complete che comprendono server, sistemi per l'IA, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi di assistenza. Le competenze di Supermicro nella progettazione di schede madri, sistemi di alimentazione e chassis rafforzano ulteriormente le capacità di sviluppo e produzione dell'azienda, favorendo l'innovazione di nuova generazione, dal cloud all'edge, per i clienti di tutto il mondo. I prodotti sono progettati e realizzati internamente negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi, facendo leva su attività operative globali per conseguire scalabilità ed efficienza. Sono inoltre ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale attraverso il Green Computing. Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare i sistemi per specifici carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo tra un'ampia gamma di soluzioni realizzate a partire da componenti modulari, flessibili e riutilizzabili. I sistemi supportano un insieme completo di form factor, processori, memorie, GPU, soluzioni storage, networking, alimentazione e raffreddamento, tra cui climatizzazione, free cooling ad aria e raffreddamento a liquido.

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e segni distintivi appartengono ai rispettivi proprietari.

AMD, il logo AMD Arrow, EPYC, AMD Instinct, Pensando, ROCm e le relative combinazioni sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc.

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.