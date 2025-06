Supermicro presenta il portafoglio di soluzioni IA aziendale più ampio del settore per l'architettura NVIDIA Blackwell per accelerare le implementazioni di fabbriche IA nel mercato europeo

SAN JOSE, California, 11 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), impresa che sviluppa soluzioni IT complete per IA, cloud, storage e 5G/edge, annuncia l'espansione del più ampio portafoglio di soluzioni del settore progettate per NVIDIA Blackwell Architecture sul mercato europeo. Il lancio di oltre 30 soluzioni rafforza la leadership di Supermicro nel settore, offrendo lo stack di soluzioni più completo ed efficiente per le distribuzioni NVIDIA HGX B200, GB200 NVL72 e RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, consentendo un rapido time-to-online per le fabbriche europee di IA in qualsiasi ambiente. Grazie alla stretta collaborazione con NVIDIA, lo stack di soluzioni Supermicro consente l'implementazione di sistemi convalidata da NVIDIA Enterprise AI Factory e supporta l'imminente lancio delle soluzioni NVIDIA Blackwell Ultra – NVIDIA GB300 NVL72 e HGX B300 – previsto per la fine dell'anno.

"Grazie al nostro vantaggio di essere i primi sul mercato e all'ampio portafoglio di soluzioni NVIDIA Blackwell, Supermicro si trova in una posizione unica per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture di IA aziendale in tutta Europa", spiega Charles Liang, presidente e amministratore delegato Supermicro. "La nostra collaborazione con NVIDIA, in combinazione con le nostre capacità produttive globali e le tecnologie avanzate di raffreddamento a liquido, consente alle aziende europee di implementare fabbriche IA con un'efficienza significativamente migliorata e tempi di implementazione notevolmente ridotti. Ci impegniamo a fornire la soluzione completa di cui le aziende hanno bisogno per portare avanti le loro iniziative IA".

Oltre alla crescente scelta di sistemi Supermicro NVIDIA HGX B200 e NVIDIA GB200 NVL72 raffreddati ad aria e a liquido e rapidamente adottati e distribuiti a livello globale, Supermicro sta ulteriormente espandendo il portfolio, con l'aggiunta del nuovo sistema Supermicro NVIDIA HGX B200 con I/O frontale 4U e raffreddamento a liquido che incorpora la tecnologia Supermicro DLC-2. Il DLC-2 migliora significativamente l'efficienza del raffreddamento e il design I/O frontale semplifica la gestione e la manutenzione dei cavi e dei tubi flessibili di raffreddamento a liquido, mentre le unità di distribuzione del refrigerante (CDU) in-rack DLC-2 sono in grado di dissipare 250 kW di calore per rack. Ciò consente ai clienti di distribuire una potenza di elaborazione notevolmente maggiore nei limiti delle attuali strutture, mantenendo al contempo prestazioni termiche ottimali per carichi di lavoro IA sostenuti.

"Le fabbriche IA basate su NVIDIA Blackwell accelerano i carichi di lavoro IA più impegnativi e promuovono l'eccellenza operativa in ogni funzione aziendale", aggiunge Chris Marriott, vicepresidente piattaforme aziendali presso NVIDIA. "Grazie al portafoglio completo e all'efficienza energetica rivoluzionaria, i sistemi Supermicro Blackwell trasformano i data center in fabbriche IA che danno impulso alla produttività e offrono le massime prestazioni con costi e consumi minimi"

Supermicro sta attualmente accettando ordini per sistemi dotati di GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, disponibili in diversi fattori di forma per consentire l'implementazione dell'IA dai data center agli ambienti edge di rete. La gamma include un nuovo server NVIDIA RTX PRO 4U dotato di otto GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition e scheda switch PCIe NVIDIA MGX™ con ConnectX-8 SuperNIC, che combinano funzionalità di switching PCIe Gen6 e di networking a 800 Gb/s in un unico dispositivo per creare una versatile piattaforma di fabbrica IA aziendale. I sistemi certificati NVIDIA di Supermicro fungeranno da elementi costitutivi essenziali per le fabbriche IA aziendali, integrandosi con la rete Ethernet NVIDIA Spectrum™-X, lo storage certificato NVIDIA e il software NVIDIA AI Enterprise tramite Data Center Building Block Solutions (DCBBS) di Supermicro, che semplifica l'implementazione dei sistemi convalidata di NVIDIA Enterprise AI Factory e accelera i tempi di disponibilità online per l'infrastruttura IA on-premise.

La predisposizione dello stack di soluzioni Data Center Building Block di Supermicro per gli imminenti sistemi NVIDIA GB300 NVL72 e NVIDIA HGX B300 garantisce transizioni tecnologiche integrate senza necessità di revisione dell'infrastruttura. L'architettura della soluzione standardizzata include planimetrie flessibili, elevazioni dei rack e una distinta base completa in grado di ospitare hardware di nuova generazione, mantenendo al contempo la compatibilità con l'infrastruttura di rete, alimentazione, raffreddamento e gestione preesistenti. Questa compatibilità proiettata al futuro protegge gli investimenti dei clienti, consentendo al contempo l'adozione immediata di funzionalità IA avanzate non appena diventano disponibili. La progettazione convalidata da NVIDIA AI Enterprise Factory fornisce ulteriore garanzia con test rigorosi e ottimizzazione per il computing accelerato NVIDIA Blackwell. Dotati di tecnologia di rete NVIDIA e della piattaforma software full stack NVIDIA AI Enterprise, questi sistemi offrono ai clienti la scalabilità necessaria per le distribuzioni dei modelli di ragionamento con la certezza che le fondamenta della loro infrastruttura supporteranno i futuri cicli di innovazione.

L'approccio completo di Supermicro comprende consulenza sulla progettazione del data center, convalida delle soluzioni e servizi di implementazione professionale in loco, riducendo i tempi di implementazione tipici da 12-18 mesi ad appena tre mesi. L'integrazione con il software SuperCloud Composer® fornisce funzionalità di gestione e orchestrazione dell'infrastruttura a livello di data center, consentendo ai clienti di iniziare immediatamente la produzione di carichi di lavoro IA al momento dell'implementazione del sistema. Grazie a stabilimenti di produzione globali a San Jose, in Europa e in Asia, Supermicro offre una capacità produttiva senza pari per sistemi rack raffreddati a liquido, assicurando consegne puntuali e una qualità costante. Questo approccio completo elimina la complessità del coordinamento di più fornitori, offrendo al contempo ai clienti un unico punto di responsabilità per l'intera infrastruttura IA, dalla consulenza iniziale al supporto operativo continuo.

