THE HOUSE OF HARRY WINSTON APRE UN NUOVO SALONE DI PUNTA A GINZA

GINZA, Giappone, 3 settembre 2025 /PRNewswire/ -- The House of Harry Winston, il leggendario "King of Diamonds" e "Rare Jeweler of the World" inaugura con orgoglio il suo nuovo salone di punta a Ginza.

Situato a 1-7-10 Ginza, Chuo-ku, a Tokyo, l'ampio spazio di 869 metri quadrati è ora il salone Harry Winston più grande del Giappone. Distribuito su tre piani, il nuovo salone flagship presenta un nuovo orientamento per il design, reinventando l'iconico stile Winston attraverso una prospettiva più moderna e architettonica.

"Il Giappone occupa un posto speciale nella storia di Harry Winston. "Fin dall'apertura del nostro primo salone nel 1988, il Giappone ha rivestito un ruolo fondamentale nello sviluppo della rinomata tradizione globale della House", ha affermato Nayla Hayek, CEO di Harry Winston, Inc. "Situato a Ginza, l'epicentro del lusso, dove il design all'avanguardia incontra la tradizione che permane, l'apertura del nostro nuovo flagship store rappresenta un nuovo entusiasmante capitolo, che rende omaggio al rapporto di lunga data della House con Tokyo, offrendo al contempo una visione audace verso il futuro. Con questa apertura, rafforziamo il nostro impegno nel servire al massimo livello i nostri clienti, sia nuovi che esistenti."

Ogni dettaglio degli interni racconta la lunga tradizione della House. Il perimetro di ogni piano è delineato da un marmo bianco levigato e tagliato con cura, completato da tappeti personalizzati che aggiungono un tocco di calore e texture. Le pareti sono rifinite con carta da parati bianca lucida testurizzata e marmo, che conferisce un effetto luminoso all'intero ambiente. Un lampadario di grande effetto e arredi decorativi curati creano l'atmosfera finale.

Ogni piano del salone presenta un'esperienza unica, guidando gli ospiti attraverso uno spazio che riflette la tradizione della House e la sua dedizione all'artigianato. Il primo piano è dedicato agli abiti da sposa, mentre il secondo piano ospita le collezioni esclusive, gli orologi e le creazioni di alta gioielleria più eccezionali della House. Questo piano ospita anche il più grande salone VIP del Giappone, che offre un ambiente intimo per esperienze riservate ai clienti. Nel seminterrato, un concierge dedicato alla riparazione della merce migliora ulteriormente i servizi di assistenza post-vendita della House.

La facciata esterna, rivestita in marmo travertino color crema, presenta vetrine e tre lightbox illuminati per esporre le campagne stagionali della House. All'ingresso, gli ospiti vengono accolti passando attraverso i doppi cancelli neri e dorati, caratteristici di Harry Winston, decorati con motivi a rosetta e fiancheggiati da due lampioni coordinati: elementi iconici che rendono omaggio allo storico flagship store della House sulla Fifth Avenue a New York City. Dall'apertura del suo primo salone nel Paese nel 1988, Harry Winston si è espanso fino a raggiungere otto sedi in Giappone.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2761217/Harry_Winston_Logo_Logo.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2761218/Harry_Winston_Ginza_Flagship_Salon.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2761219/Harry_Winston_Ginza.jpg

