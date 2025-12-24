Tribesigns vince il premio "Amazon Business Brand of the Year 2025"

NEW YORK, 24 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Tribesigns, produttore e rivenditore di mobili di prestigio mondiale, è stato recentemente insignito del premio "Amazon Business Brand of the Year 2025" da Amazon Global Selling durante il suo summit annuale.

Il 4 dicembre 2025, ad Hangzhou, si è tenuto l'Amazon Global Selling Summit 2025, dove Amazon Global Selling ha lanciato ufficialmente la sua strategia "Next Generation Global Selling" per fornire alle aziende di e-commerce tecnologie e capacità operative leader a livello mondiale per raggiungere un'espansione globale centralizzata.

In occasione di questo summit, Tribesigns è stata insignita da Amazon Global Selling del premio "Amazon Business Brand of the Year 2025" per le sue eccezionali prestazioni aziendali nell'anno appena trascorso.

"È un grande onore ricevere questo premio, che per noi significa molto. Dimostra il riconoscimento da parte di Amazon dei risultati ottenuti nel settore dell'arredamento per uffici commerciali e domestici nell'ultimo anno. È anche un grande incoraggiamento a realizzare prodotti più incentrati sul cliente, esclusivamente per Amazon", ha dichiarato Peter Wang, CEO di Tribesigns.

Coincidenza vuole che, dal 9 al 19 gennaio 2026, Tribesigns festeggerà il suo quindicesimo anniversario. In questo periodo, i clienti potranno usufruire di sconti fino al 50% su oltre 500 SKU, con un'ampia gamma di prodotti, tra cui scrivanie per l'ufficio domestico, consolle, tavolini, tavoli da pranzo, librerie, organizer, scarpiere, comodini, scaffali da cucina, tavoli da conferenza, banconi reception, credenze e molto altro.

La vittoria di questo premio segna un nuovo inizio per Tribesigns. Guardando al futuro, Tribesigns manterrà il suo fermo impegno nel fornire soluzioni per la casa e l'ufficio di alto livello, uniche e innovative in tutto il mondo.

Informazioni su Tribesigns

Tribesigns è un'azienda leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di mobili. All'insegna dello slogan "Designed for Life", la sua filosofia ruota attorno alla diversità degli stili di vita personali e all'importanza di fare scelte eco-compatibili.

Tribesigns gode di ampio apprezzamento per i suoi design di mobili distintivi ed eleganti. Molti dei suoi ultimi modelli sono un'esclusiva del marchio e offrono pezzi unici che uniscono individualità, artigianalità e stile senza tempo.

Per maggiori informazioni su Tribesigns, visitare https://tribesigns.com/, Amazon, B2B, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest e TikTok.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849609/Tribesigns_Wins_2025_Amazon_Business_Brand_Year_Award.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2304026/Logo.jpg

