circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire

Tribesigns vince il premio "Amazon Business Brand of the Year 2025"

24 dicembre 2025 | 16.43
LETTURA: 2 minuti

NEW YORK, 24 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Tribesigns, produttore e rivenditore di mobili di prestigio mondiale, è stato recentemente insignito del premio "Amazon Business Brand of the Year 2025" da Amazon Global Selling durante il suo summit annuale.

Il 4 dicembre 2025, ad Hangzhou, si è tenuto l'Amazon Global Selling Summit 2025, dove Amazon Global Selling ha lanciato ufficialmente la sua strategia "Next Generation Global Selling" per fornire alle aziende di e-commerce tecnologie e capacità operative leader a livello mondiale per raggiungere un'espansione globale centralizzata.

In occasione di questo summit, Tribesigns è stata insignita da Amazon Global Selling del premio "Amazon Business Brand of the Year 2025" per le sue eccezionali prestazioni aziendali nell'anno appena trascorso.

"È un grande onore ricevere questo premio, che per noi significa molto. Dimostra il riconoscimento da parte di Amazon dei risultati ottenuti nel settore dell'arredamento per uffici commerciali e domestici nell'ultimo anno. È anche un grande incoraggiamento a realizzare prodotti più incentrati sul cliente, esclusivamente per Amazon", ha dichiarato Peter Wang, CEO di Tribesigns.

Coincidenza vuole che, dal 9 al 19 gennaio 2026, Tribesigns festeggerà il suo quindicesimo anniversario. In questo periodo, i clienti potranno usufruire di sconti fino al 50% su oltre 500 SKU, con un'ampia gamma di prodotti, tra cui scrivanie per l'ufficio domestico, consolle, tavolini, tavoli da pranzo, librerie, organizer, scarpiere, comodini, scaffali da cucina, tavoli da conferenza, banconi reception, credenze e molto altro.

La vittoria di questo premio segna un nuovo inizio per Tribesigns. Guardando al futuro, Tribesigns manterrà il suo fermo impegno nel fornire soluzioni per la casa e l'ufficio di alto livello, uniche e innovative in tutto il mondo.

Informazioni su Tribesigns

Tribesigns è un'azienda leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di mobili. All'insegna dello slogan "Designed for Life", la sua filosofia ruota attorno alla diversità degli stili di vita personali e all'importanza di fare scelte eco-compatibili. 

Tribesigns gode di ampio apprezzamento per i suoi design di mobili distintivi ed eleganti. Molti dei suoi ultimi modelli sono un'esclusiva del marchio e offrono pezzi unici che uniscono individualità, artigianalità e stile senza tempo.

Per maggiori informazioni su Tribesigns, visitare https://tribesigns.com/AmazonB2BFacebook,  InstagramYouTubePinterest e TikTok.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849609/Tribesigns_Wins_2025_Amazon_Business_Brand_Year_Award.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2304026/Logo.jpg

 

 

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/tribesigns-vince-il-premio-amazon-business-brand-of-the-year-2025-302647503.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT51599 it Arredamento_E_Design Altro Arredamento_E_Design ICT Arredamento_E_Design Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video
News to go
Vigilia di Natale, da Nord a Sud all'insegna delle tradizioni
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"
News to go
Natale da record per il settore aereo
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza