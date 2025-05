TUMI CELEBRA LA NUOVA COLLEZIONE 19 DEGREE LITE CON UNA CAMPAGNA CON L'AMBASCIATORE GLOBALE DEL MARCHIO, LANDO NORRIS

Il marchio presenta la seconda parte di una campagna in più capitoli che pubblicizza la collezione di valige rigide più leggere realizzate da TUMI fino ad oggi

NEW YORK, 1 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Oggi, il marchio internazionale di viaggi e lifestyle TUMI lancia 19 Degree Lite con il secondo capitolo della campagna "Uncompromisingly Light" che vede protagonista Lando Norris, storico ambasciatore del marchio globale TUMI e pilota di fama mondiale di Formula 1 della McLaren.

In questa campagna che presenta la nuovissima collezione, TUMI mette in risalto la leggerezza che ispira 19 Degree Lite. La meticolosa attenzione del marchio ai dettagli, dalle ruote doppie più leggere alle cerniere leggerissime, consente a Lando di muoversi con facilità.

"Lavorare e viaggiare con TUMI è sempre incredibile, e questa campagna ha reso il mio primo viaggio sul Lago di Como indimenticabile", ha dichiarato Lando Norris. "Esplorare questo splendido paesaggio è stato semplicissimo con 19 Degree Lite al mio fianco: è un'esperienza che non dimenticherò facilmente".

Diretta da Keane Pearce Shaw e fotografata da Emma Panchot, la campagna è stata girata sul lago di Como e raccontata attraverso l'esperienza personale e la prospettiva di Lando. Mentre Lando esplora l'iconica Villa Erba e si muove lungo i vicoli, il video cattura la facilità di movimento della 19 Degree Lite, evocando la libertà e l'agilità che si prova al volante.

"19 Degree Lite rappresenta il nostro continuo impegno nel creare prodotti che accompagnino senza sforzo i nostri clienti nei loro viaggi", ha dichiarato il direttore creativo Victor Sanz. "In qualità di pilota e campione con una passione ineguagliabile per la precisione e il design, Lando era la persona perfetta per il secondo capitolo della nostra campagna. Vederlo interagire con i nostri prodotti è affascinante: il modo in cui si muove con tale agilità è una testimonianza della naturalezza, della facilità e del controllo che mostra costantemente sia in pista che fuori".

La collezione comprende due bagagli: la valigia a 4 ruote per viaggi lunghi e la valigia a 4 ruote per viaggi brevi, oltre a due bagagli a mano: il bagaglio a mano internazionale a 4 ruote e il bagaglio a mano continentale a 4 ruote. Disponibile nei seguenti colori: Blush, Titanium Grey e Black Graphite, oltre ai colori stagionali Amber e Cobalt, la nuovissima collezione ha un prezzo compreso tra € 790 e € 1050.

Nella campagna, accanto a 19 Degree Lite, è presente l'ambita collaborazione TUMI | McLaren in una nuova e fresca tonalità, Super Grey, ispirata al colore più venduto di McLaren, Supernova Silver. Le altre silhouette incluse provengono dalle iconiche collezioni TUMI: Harrison, Alpha Bravo e Turin.

L'aggiunta più leggera al mondo di 19 Degree, 19 Degree Lite, è disponibile nei negozi TUMI in tutto il mondo e su TUMI.com. Seguici sui canali social @TUMITravel per scoprire i contenuti esclusivi dietro le quinte della campagna.

Informazioni su TUMI

Dal 1975, TUMI realizza accessori di prim'ordine per il business e il viaggio, elementi disegnati per migliorare, semplificare e abbellire ogni aspetto della vita in movimento. Unendo una funzionalità impeccabile ad uno spirito ingegnoso, ci impegniamo ad arricchire l'esperienza di viaggio come partner perfetto e duraturo dei viaggiatori nel perseguimento delle loro passioni. Per saperne di più su TUMI visita TUMI.com e seguici su Instagram, TikTok, Facebook e YouTube.

